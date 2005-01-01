Александр С. – Гид из Риги

Приглашаю вас на теплоходную прогулку 👣 по старому городу Риги.



С воды город 🏙️ выглядит совершенно иначе.



За час вы увидите все основные достопримечательности: морской вокзал, дома известных жителей, живописные мосты и многое другое.



В дополнении к красивой картинке я расскажу вам об истории 📖 Риги и ее архитектуре.