Что вы увидите
- Центральном рынок
- старый город
- крепость Цитадель
- деревянная архитектура острова Кипсала
- садово – парковое кольцо с редкими деревьями
- 16 живописных мостиков
- дом в котором живет Раймонд Паулс
- Бастионную гору
- памятник Свободы
- Национальную оперу.
Наш старый город 🏙️ - это остров 🏝️ между каналом и рекой и мы на кораблике пройдем с вами вокруг всего старого города.
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:
- о центральном рынке, о том что можно купить на нём в качестве местного деликатеса.
- о старом городе
- о вантовом мосте, за которым начиналась гарнизонная крепость Цитадель.
- о крепости и острове Кипсала с противоположной стороны, о его деревянной архитектуре.
- песнь о Риге
Мы увидим:
- морской вокзал
- андреевскую гавань
- 16 живописных мостиков
- дом в котором живет Раймонд Паулс, памятник Свободы, Национальную оперу.
Вас ждет:
- панорама старого города
- садово-парковая зона, вдоль берегов канала редкие растения, памятники истории 📖, архитектуры, историческим деятелям
- От обзорной на автобусе 🚌 отличается живым рассказом и качеством: никаких пробок, удобный темп и хороший обзор.
Что не входит
- Стоимость билета на кораблик на месте:
- 12 евро взрослый
- 8 евро дети.
Начало
🚩 В сквере у фонтана Национальной оперы.
Место завершения
🏁 Набережная 11 ноября.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 39 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр С.
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