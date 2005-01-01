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Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке

5
3 отзыва
Александр С.
Александр С. – Гид из Риги
Приглашаю вас на теплоходную прогулку 👣 по старому городу Риги.

С воды город 🏙️ выглядит совершенно иначе.

За час вы увидите все основные достопримечательности: морской вокзал, дома известных жителей, живописные мосты и многое другое.

В дополнении к красивой картинке я расскажу вам об истории 📖 Риги и ее архитектуре.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 39 человек

  • €10 за человека

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Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке

Что вы увидите

  • Центральном рынок
  • старый город
  • крепость Цитадель
  • деревянная архитектура острова Кипсала
  • садово – парковое кольцо с редкими деревьями
  • 16 живописных мостиков
  • дом в котором живет Раймонд Паулс
  • Бастионную гору
  • памятник Свободы
  • Национальную оперу.
Наш старый город 🏙️ - это остров 🏝️ между каналом и рекой и мы на кораблике пройдем с вами вокруг всего старого города.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • о центральном рынке, о том что можно купить на нём в качестве местного деликатеса.
  • о старом городе
  • о вантовом мосте, за которым начиналась гарнизонная крепость Цитадель.
  • о крепости и острове Кипсала с противоположной стороны, о его деревянной архитектуре.
  • песнь о Риге

Мы увидим:

  • морской вокзал
  • андреевскую гавань
  • 16 живописных мостиков
  • дом в котором живет Раймонд Паулс, памятник Свободы, Национальную оперу.

Вас ждет:

  • панорама старого города
  • садово-парковая зона, вдоль берегов канала редкие растения, памятники истории 📖, архитектуры, историческим деятелям
  • От обзорной на автобусе 🚌 отличается живым рассказом и качеством: никаких пробок, удобный темп и хороший обзор.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость билета на кораблик на месте:
  • 12 евро взрослый
  • 8 евро дети.
Начало
🚩 В сквере у фонтана Национальной оперы.
Место завершения
🏁 Набережная 11 ноября.
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 39 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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3 отзыва оставили туристы

Александр С. проводит ещё 1 экскурсию

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