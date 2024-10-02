Водная прогулка
Новый взгляд на Старый город
Хотите увидеть Ригу с воды? Полюбуйтесь мостами, портами и замками на индивидуальной прогулке по Даугаве и каналу. Узнайте больше об истории города
Начало: На пл. Свободы
«Приглашаю вас на водную прогулку — мы пройдём под всеми мостиками канала и тремя мостами реки Даугавы»
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
€15 за человека
Водная прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Отправляйтесь на водную прогулку и насладитесь видами Старой Риги с воды. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях и их истории
Начало: У Национальной оперы
«Вы отправитесь на водную прогулку и увидите интереснейшие места Старой Риги под нетипичным углом»
Завтра в 11:00
30 апр в 11:00
€25 за человека
Водная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Начало: Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
«Что вас ждет Увлекательная и необычная экскурсия на кораблике вокруг Старого города по городскому каналу и Даугаве: новый взгляд на Старый Город»
Расписание: каждый день с 10:00 до 17:00 начиная с 01.04.2024.
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonid2 октября 2024Прогулка по Даугаве и рижскому каналу. Прекрасные виды, отлично организованная экскурсия.
- ААлександр9 сентября 2024Добрый вечер. Нам с женой очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Было интересно. Остались только хорошие впечатления. Большое спасибо экскурсоводу Лине. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
- AArtem3 сентября 2024Мы провели отлично время, с нами была дочка 3 года. Всё было гармонично и интересно. Прекрасное времяпрепровождение с Линой, которая любит свой город и может увлекательно рассказать о нём.
- ААнастасия16 августа 2024Замечательная экскурсовод, щедро делящаяся знаниями и отвечающая на вопросы. Вся экскурсия длится 1 час на лодочке + 30 минут пешком. Экскурсия по воде понравилась, рекомендую.
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ООксана11 апреля 2024Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
- ЕЕлена31 октября 2023Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
- TTanya24 сентября 2023Отличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо
- ААнастасия25 сентября 2019Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и рекеОтличная экскурсия по реке и каналу
- ААлександр30 августа 2019Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и рекеСпасибо большое Александру за интересную и познавательную экскурсию! Все тонкости и аспекты, и ключевые моменты в истории Риги, про которые
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Риге в апреле 2025
Сейчас в Риге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 25. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Риге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025