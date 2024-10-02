Экскурсии по воде в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Новый взгляд на Старый город
1.5 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Новый взгляд на Старый город
Хотите увидеть Ригу с воды? Полюбуйтесь мостами, портами и замками на индивидуальной прогулке по Даугаве и каналу. Узнайте больше об истории города
Начало: На пл. Свободы
«Приглашаю вас на водную прогулку — мы пройдём под всеми мостиками канала и тремя мостами реки Даугавы»
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
€15 за человека
Рига с воды: групповая прогулка
1 час
48 отзывов
Водная прогулка
Рига с воды: групповая прогулка
Отправляйтесь на водную прогулку и насладитесь видами Старой Риги с воды. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях и их истории
Начало: У Национальной оперы
«Вы отправитесь на водную прогулку и увидите интереснейшие места Старой Риги под нетипичным углом»
Завтра в 11:00
30 апр в 11:00
€25 за человека
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
1 час
4 отзыва
Водная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Начало: Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
«Что вас ждет Увлекательная и необычная экскурсия на кораблике вокруг Старого города по городскому каналу и Даугаве: новый взгляд на Старый Город»
Расписание: каждый день с 10:00 до 17:00 начиная с 01.04.2024.
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
€10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Leonid
    2 октября 2024
    Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
    Прогулка по Даугаве и рижскому каналу. Прекрасные виды, отлично организованная экскурсия.
  • А
    Александр
    9 сентября 2024
    Новый взгляд на Старый город
    Добрый вечер. Нам с женой очень понравилась экскурсия. Узнали много нового. Было интересно. Остались только хорошие впечатления. Большое спасибо экскурсоводу Лине. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
  • A
    Artem
    3 сентября 2024
    Новый взгляд на Старый город
    Мы провели отлично время, с нами была дочка 3 года. Всё было гармонично и интересно. Прекрасное времяпрепровождение с Линой, которая любит свой город и может увлекательно рассказать о нём.
  • А
    Анастасия
    16 августа 2024
    Новый взгляд на Старый город
    Замечательная экскурсовод, щедро делящаяся знаниями и отвечающая на вопросы. Вся экскурсия длится 1 час на лодочке + 30 минут пешком. Экскурсия по воде понравилась, рекомендую.
  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • О
    Оксана
    11 апреля 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Рига с воды: групповая прогулка
    Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
  • T
    Tanya
    24 сентября 2023
    Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
    Отличный гид Александр. Прогулка великолепная. Термос с горячим чаем на реке не помешал бы. Но и так было очень хорошо
  • А
    Анастасия
    25 сентября 2019
    Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
    Отличная экскурсия по реке и каналу
  • А
    Александр
    30 августа 2019
    Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
    Спасибо большое Александру за интересную и познавательную экскурсию! Все тонкости и аспекты, и ключевые моменты в истории Риги, про которые
    читать дальше

    он рассказывал и показывал, дали возможность узнать город намного лучше и уже неплохо в нём разбираться. Спасибо за пешеходную часть экскурсии, которая потом перетекает в экскурсию по Даугаве и каналам. Рекомендую посетить экскурсию Александра!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Водные развлечения»

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  6. Домской Собор
  7. Рижская Ратуша
  8. Видземская Швейцария
  9. Дом Черноголовых
  10. Домская площадь
Сколько стоит экскурсия по Риге в апреле 2025
Сейчас в Риге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 25. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Водные экскурсии в Риге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025