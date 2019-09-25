читать дальше экскурсовода Александра, Рига раскрылась нам совсем с другой стороны. Мы с головой окунулись в атмосферу старой Риги, её истории и традиций. Так же благодарны, Александру за его внимание и рекомендации! Всем советую!

Экскурсия очень понравилась и запомнилась своей оригинальностью и лёгкостью. О городе Рига мы знали очень мало, но благодаря профессионализму и познаниям