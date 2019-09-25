Памятник Свободы – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Свободы» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
На теплоходе
3 отзыва
1 час
Водная прогулка
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
Начало: В сквере у фонтана Национальной оперы
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Пешая
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 сентября 2019
    Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
    Отличная экскурсия по реке и каналу
  • А
    Александр
    30 августа 2019
    Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
    Спасибо большое Александру за интересную и познавательную экскурсию! Все тонкости и аспекты, и ключевые моменты в истории Риги, про которые
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    он рассказывал и показывал, дали возможность узнать город намного лучше и уже неплохо в нём разбираться. Спасибо за пешеходную часть экскурсии, которая потом перетекает в экскурсию по Даугаве и каналам. Рекомендую посетить экскурсию Александра!

  • n
    nadiakov
    25 августа 2019
    Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
    Экскурсия очень понравилась и запомнилась своей оригинальностью и лёгкостью. О городе Рига мы знали очень мало, но благодаря профессионализму и познаниям
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    экскурсовода Александра, Рига раскрылась нам совсем с другой стороны. Мы с головой окунулись в атмосферу старой Риги, её истории и традиций. Так же благодарны, Александру за его внимание и рекомендации! Всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Памятник Свободы»

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  1. Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
  2. Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
  3. Прогулка по бульварному кольцу Риги
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домская площадь
  6. Турайда
  7. Домской Собор
  8. Пороховая башня
  9. Рундальский дворец
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Памятник Свободы" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 120. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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