1 час
Водная прогулка
Обзорная - Вокруг Старого города на кораблике по каналу и реке
Начало: В сквере у фонтана Национальной оперы
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€55 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 сентября 2019Отличная экскурсия по реке и каналу
- ААлександр30 августа 2019Спасибо большое Александру за интересную и познавательную экскурсию! Все тонкости и аспекты, и ключевые моменты в истории Риги, про которые
- nnadiakov25 августа 2019Экскурсия очень понравилась и запомнилась своей оригинальностью и лёгкостью. О городе Рига мы знали очень мало, но благодаря профессионализму и познаниям
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Памятник Свободы»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Памятник Свободы" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 120. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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