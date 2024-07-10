Хотите увидеть Ригу с необычного ракурса? Приглашаю вас на водную прогулку — мы пройдём под всеми мостиками канала и тремя мостами реки Даугавы. Вы полюбуетесь портами и замками, увидите театр и библиотеку. Оцените старинную архитектуру и современные небоскрёбы. А дополнят ваше впечатление мои рассказы об истории этих мест.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30, 11:50, 12:00, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:20, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание водной прогулки
Вы увидите крупнейший в мире Центральный Рынок Риги (из списка ЮНЕСКО), три порта, замок рыцарей Ливонского ордена, Замок света, самый большой театр в Латвии и самую высокую телебашню в Евросоюзе. Полюбуетесь живописной панорамой Старого города и небоскрёбами на левом берегу реки.
Вместе посчитаем всех золотых петушков на шпилях, найдём сохранившиеся по наши дни Ганзейские чудеса Риги и (возможно!) увидим обитателей городского канала.
А ещё узнаете:
- по ком звонил колокол Несчастных Грешников
- почему тоннель под Даугавой так и не был прорыт
- как Вера Мухина спасала памятник Свободы
- о прямой связи Риги с космосом
- что такое рижское Восьмое чудо света
Организационные детали
- Билеты на кораблик оплачиваются отдельно: 15 евро/взрослый, 8 евро/дети 7–12 лет, дети до 6 лет бесплатно
- Экскурсия может быть отменена из-за изменения погодных и навигационных условий, я предупрежу вас заранее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина — ваш гид в Риге
Провела экскурсии для 2201 туриста
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!Задать вопрос
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