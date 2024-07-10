Хотите увидеть Ригу с необычного ракурса? Приглашаю вас на водную прогулку — мы пройдём под всеми мостиками канала и тремя мостами реки Даугавы. Вы полюбуетесь портами и замками, увидите театр и библиотеку. Оцените старинную архитектуру и современные небоскрёбы. А дополнят ваше впечатление мои рассказы об истории этих мест.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание водной прогулки

Вы увидите крупнейший в мире Центральный Рынок Риги (из списка ЮНЕСКО), три порта, замок рыцарей Ливонского ордена, Замок света, самый большой театр в Латвии и самую высокую телебашню в Евросоюзе. Полюбуетесь живописной панорамой Старого города и небоскрёбами на левом берегу реки.

Вместе посчитаем всех золотых петушков на шпилях, найдём сохранившиеся по наши дни Ганзейские чудеса Риги и (возможно!) увидим обитателей городского канала.

А ещё узнаете:

по ком звонил колокол Несчастных Грешников

почему тоннель под Даугавой так и не был прорыт

как Вера Мухина спасала памятник Свободы

о прямой связи Риги с космосом

что такое рижское Восьмое чудо света

Организационные детали