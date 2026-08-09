Мои заказы

Прогулка по бульварному кольцу Риги

Увлекательная прогулка по зелёным бульварам Риги, где история и природа сливаются в гармонии. Узнайте больше о городе и его знаменитых местах
В середине XIX века Рига изменилась, превратившись из крепости в город с бульварным кольцом. Это уникальное место включает в себя парки, бульвары и каналы. На экскурсии можно увидеть Бастионную горку,
читать дальшеуменьшить

фонтан «Нимфа» и Верманский парк. Также вас ждут памятники Михаилу Талю, Карлису Улманису и другие. Не упустите шанс посетить Христорождественский кафедральный собор и памятник Барклаю де Толли. Экскурсия подарит незабываемые впечатления от прогулки по зелёной Риге

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по зелёным паркам
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🌟 Уникальные фонтаны
  • 📚 Интересные факты о Риге
  • 🎨 Культурное обогащение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по бульварному кольцу Риги - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и зелень парков радует глаз. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для тех, кто любит зимние пейзажи.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги

Что можно увидеть

  • Бастионная горка
  • Фонтан «Нимфа»
  • Верманский парк
  • Христорождественский кафедральный собор
  • Памятник Барклаю де Толли
  • Памятник Тарасу Шевченко
  • Памятник Карлису Улманису

Описание экскурсии

Что вас ждет Рига очень зеленый город — около 35% его территории занимают парки, леса и водоемы. В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления и создано бульварное кольцо — бульвары, парки, общественные здания и городской канал. Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите замечательный фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка, увидите памятник шахматному гению Михаилу Талю и памятники другим известным людям. На территории парка Эспланада вы увидите Христорождественский кафедральный собор и памятник герою Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли. Если пройти немного дальше, то увидим памятник Мирзе Улугбеку, средневековому ученому основоположнику современной астрономии. По легенде Мирза Улугбек внук Тамерлана. 6 ноября 2015 года в Риге открыт памятник Тарасу Шевченко. Уникальность памятника в том, что он был создан в Украине скульптором Гречаником на пожертвования украинцев и представителей других национальностей проживающих в Латвии. Увидите памятник Карлису Улманису, Бастионную горку, памятник Марису Лиепа и другие. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • обед.

ежедневно в светлое время суток

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Марису Лиепа, Джорджу Армистеду
  • Фонтан «Нимфа»
  • Памятник Свободы
  • Парк Бастионной горки
  • Городской канал
  • Парк Кронвальда
  • Памятник Пушкину, Шевченко, Улугбеку
  • Парк Эспланада
  • Памятник Барклаю де Толли
  • Собор Рождества Христова
  • Верманский парк
  • Памятник Михаилу Талю, Филиппу Паулуччи, Анне Верман и многое другое
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт,
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Риги

Похожие экскурсии на «Прогулка по бульварному кольцу Риги»

Легенды средневековой Риги
Пешая
2.5 часа
240 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
от €75 за всё до 6 чел.
Интриги Риги
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Интриги Риги
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 13:00
11 авг в 13:00
от €75 за всё до 10 чел.
Вкусные прогулки по Риге
Пешая
2.5 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкусные прогулки по Риге
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
от €79 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Ригой
Пешая
2 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €74 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риге
€75 за экскурсию