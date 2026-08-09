В середине XIX века Рига изменилась, превратившись из крепости в город с бульварным кольцом. Это уникальное место включает в себя парки, бульвары и каналы. На экскурсии можно увидеть Бастионную горку,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по зелёным паркам
- 🏛️ Исторические памятники
- 🌟 Уникальные фонтаны
- 📚 Интересные факты о Риге
- 🎨 Культурное обогащение
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по бульварному кольцу Риги - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и зелень парков радует глаз. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для тех, кто любит зимние пейзажи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бастионная горка
- Фонтан «Нимфа»
- Верманский парк
- Христорождественский кафедральный собор
- Памятник Барклаю де Толли
- Памятник Тарасу Шевченко
- Памятник Карлису Улманису
Описание экскурсии
Что вас ждет Рига очень зеленый город — около 35% его территории занимают парки, леса и водоемы. В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления и создано бульварное кольцо — бульвары, парки, общественные здания и городской канал. Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите замечательный фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка, увидите памятник шахматному гению Михаилу Талю и памятники другим известным людям. На территории парка Эспланада вы увидите Христорождественский кафедральный собор и памятник герою Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли. Если пройти немного дальше, то увидим памятник Мирзе Улугбеку, средневековому ученому основоположнику современной астрономии. По легенде Мирза Улугбек внук Тамерлана. 6 ноября 2015 года в Риге открыт памятник Тарасу Шевченко. Уникальность памятника в том, что он был создан в Украине скульптором Гречаником на пожертвования украинцев и представителей других национальностей проживающих в Латвии. Увидите памятник Карлису Улманису, Бастионную горку, памятник Марису Лиепа и другие. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Марису Лиепа, Джорджу Армистеду
- Фонтан «Нимфа»
- Памятник Свободы
- Парк Бастионной горки
- Городской канал
- Парк Кронвальда
- Памятник Пушкину, Шевченко, Улугбеку
- Парк Эспланада
- Памятник Барклаю де Толли
- Собор Рождества Христова
- Верманский парк
- Памятник Михаилу Талю, Филиппу Паулуччи, Анне Верман и многое другое
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Риги
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