Прогулка по бульварному кольцу Риги

В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления

В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления и создано бульварное кольцо — бульвары, парки, общественные здания и городской канал.

Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Прогулка по бульварному кольцу Риги

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Марису Лиепа, Джорджу Армистеду
  • Фонтан «Нимфа»
  • Памятник Свободы
  • Парк Бастионной горки
  • Городской канал
  • Парк Кронвальда
  • Памятник Пушкину, Шевченко, Улугбеку
  • Парк Эспланада
  • Памятник Барклаю де Толли
  • Собор Рождества Христова
  • Верманский парк
  • Памятник Михаилу Талю, Филиппу Паулуччи, Анне Верман и многое другое

Что вас ждет

Рига очень зеленый город — около 35% его территории занимают парки, леса и водоемы. В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления и создано бульварное кольцо — бульвары, парки, общественные здания и городской канал.
Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите замечательный фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка, увидите памятник шахматному гению Михаилу Талю и памятники другим известным людям.
На территории парка Эспланада вы увидите Христорождественский кафедральный собор и памятник герою Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли.
Если пройти немного дальше, то увидим памятник Мирзе Улугбеку, средневековому ученому основоположнику современной астрономии.
По легенде Мирза Улугбек внук Тамерлана.
6 ноября 2015 года в Риге открыт памятник Тарасу Шевченко. Уникальность памятника в том, что он был создан в Украине скульптором Гречаником на пожертвования украинцев и представителей других национальностей проживающих в Латвии.
Увидите памятник Карлису Улманису, Бастионную горку, памятник Марису Лиепа и другие.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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