Что вас ждет
Рига очень зеленый город — около 35% его территории занимают парки, леса и водоемы. В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления и создано бульварное кольцо — бульвары, парки, общественные здания и городской канал.
Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите замечательный фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка, увидите памятник шахматному гению Михаилу Талю и памятники другим известным людям.
На территории парка Эспланада вы увидите Христорождественский кафедральный собор и памятник герою Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли.
Если пройти немного дальше, то увидим памятник Мирзе Улугбеку, средневековому ученому основоположнику современной астрономии.
По легенде Мирза Улугбек внук Тамерлана.
6 ноября 2015 года в Риге открыт памятник Тарасу Шевченко. Уникальность памятника в том, что он был создан в Украине скульптором Гречаником на пожертвования украинцев и представителей других национальностей проживающих в Латвии.
Увидите памятник Карлису Улманису, Бастионную горку, памятник Марису Лиепа и другие.
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