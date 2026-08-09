В середине XIX века Рига изменилась, превратившись из крепости в город с бульварным кольцом. Это уникальное место включает в себя парки, бульвары и каналы. На экскурсии можно увидеть Бастионную горку,

фонтан «Нимфа» и Верманский парк. Также вас ждут памятники Михаилу Талю, Карлису Улманису и другие. Не упустите шанс посетить Христорождественский кафедральный собор и памятник Барклаю де Толли. Экскурсия подарит незабываемые впечатления от прогулки по зелёной Риге

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по бульварному кольцу Риги - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и зелень парков радует глаз. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна для тех, кто любит зимние пейзажи.

Сейчас август — это идеальное время.