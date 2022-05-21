Что вас ждет

Рига очень зеленый город — около 35% его территории занимают парки, леса и водоемы. В середине XIX века Рига перестала быть крепостью, были снесены городские укрепления и создано бульварное кольцо — бульвары, парки, общественные здания и городской канал.

Вы узнаете, как создавалось бульварное кольцо, когда появилась Бастионная горка, увидите замечательный фонтан «Нимфа», побываете на территории Верманского парка, увидите памятник шахматному гению Михаилу Талю и памятники другим известным людям.

На территории парка Эспланада вы увидите Христорождественский кафедральный собор и памятник герою Отечественной войны 1812 года Барклаю де Толли.

Если пройти немного дальше, то увидим памятник Мирзе Улугбеку, средневековому ученому основоположнику современной астрономии.

По легенде Мирза Улугбек внук Тамерлана.

6 ноября 2015 года в Риге открыт памятник Тарасу Шевченко. Уникальность памятника в том, что он был создан в Украине скульптором Гречаником на пожертвования украинцев и представителей других национальностей проживающих в Латвии.

Увидите памятник Карлису Улманису, Бастионную горку, памятник Марису Лиепа и другие.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: