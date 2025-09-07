114 отзывов оставили туристы

Вас ждет незабываемое путешествие по Риге, которое раскроет ее историю и культуру. От средневековых улочек и тайных двориков до величественных архитектурных шедевров.



Вы узнаете о важнейших вехах истории города, о его знаменитых жителях и, конечно, оцените необыкновенную красоту рижской архитектуры.



Эта экскурсия станет вашим первым, но незабываемым знакомством с Ригой, которое заставит вас влюбиться в этот город с первого взгляда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Первое свидание с Ригой» - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулками по его историческим улицам и площадям.

Сейчас август — это идеальное время.