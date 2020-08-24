114 отзывов оставили туристы

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Первое свидание с Ригой

Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Памятник Свободы
  • Заказать экскурсию

€5948 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии114 отзывов
4.93
Alexandra
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Alexandra – Гид в Риге
Эта экскурсия ⛳ будет интересна тем, кто прежде никогда не был здесь.

Рига — город 🏙️ с 800-летней историей 📖.

Чтобы полюбить ее по-настоящему, нужно открыть ее лучшие стороны: познакомиться с основными вехами истории 📖 города, узнать о ее замечательных жителях и, конечно, оценить особенности необыкновенной рижской архитектуры.

И я вам в этом помогу.
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой

Программа

  • Город средневековья. Чтобы лучше понять атмосферу города, нужно обязательно заглянуть в рижские дома, церкви и дворики. Спустившись по каменным ступенькам Старого города, вы попадете в мир Средних веков, где узкие кривые улочки чередуются с маленькими площадями, а, подняв голову, увидите золотых петушков, черных котов и других «стражей» Риги. Я расскажу от «трех правителях» города, покажу приметы этого правления в самой старой части рижской крепости. Вы узнаете о том, как жители города строили и разрушали орденский замок, как церковь Святого Петра из маленького здания превратилась в самое высокое здание Риги.
  • Город торговцев и ремесленников. Мы посетим Ратушную площадь — сердце Старого города, где раньше находился оживленный рынок. Я расскажу, как он был устроен. Главным украшением площади является таинственный Дом Черноголовых. Вы узнаете, кто были Черноголовые, как относились к ним рижские купцы, почему их дом один из самых богатых в Риге.
  • Город с необычной архитектурой. Самые известные здания строились веками и впитали мастерство нескольких поколений. Мы сделаем остановку на Домской площади, получившей свое название от Кафедрального собора, именуемого Домским. Им восхищался Николай Рерих. Он же советовал обязательно посетить органный концерт в Домском. На Домскую площадь выходят дома разных эпох. Я расскажу о «школе строительства Домского собора», о мастере бюргерского классицизма, и о «Золотом веке Риги», продлившемся всего несколько десятилетий.
  • Город удивительных открытий. Пройдя буквально «сквозь стены», мы увидим маленькие архитектурные шедевры Риги: Три Брата и Шведские ворота. Я расскажу, где исполняются самые заветные желания, а также как правильно их загадывать, чтобы они обязательно сбылись. Вы узнаете историю строительства крепостных стен и грозных башен, увидите защитницу Риги 15-16 века — Пороховую башню. Из лабиринта улиц мы попадем на площадь Ливов, где собрались самые необычный памятники Риги: памятник первому жителю, памятник исчезнувшей реке и памятник двум непримиримым спорщикам.
  • Город для гурманов. Здесь много отличных ресторанов и уютных кафе. Для полноты ощущений нужно обязательно пригубить знаменитый рижский бальзам. Я расскажу удивительную историю его создания и покажу Бар Черной магии.
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой
Первое свидание с Ригой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Памятник Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandra
Alexandra
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
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114 отзывов оставили туристы

24 августа 2020
Замечательная получилась экскурсия! Много интересного узнали о Риге, в которой были впервые. Времени было не очень много, но мы получили очень много информации и побывали в таких местах, куда сами бы мы за такой короткий срок не попали. Спасибо большое Александре!
6 марта 2020
Очень рады были компании Александры во время экскурсии по вечерней Риге. Гид рассказывает, что называется, с душой, отвечает на любые вопросы. Понравилось и взрослым, и ребенку.
3 марта 2020
Всё было отлично! Рекомендую всем!
22 февраля 2020
Дуже змістовна та цікава екскурсія. Олександра привітний та компетентний гід.
20 февраля 2020
Были на экскурсии буквально 3 дня назад. Интересно, доступно и очень увлекательно. Александра отвечала на все наши дополнительные вопросы и была очень приятна в беседе. Рекомендуем всем и каждому.
1 февраля 2020
нам очень понравилось! Александра рассказала очень много интересных историй и легенд про Ригу, экскурсия очень интересная и время пролетело незаметно! Огромное спасибо!!!
26 января 2020
Экскурсия понравилась. За 2, 5 часа смогли познакомиться со Старым городом в разных аспектах. Понравилось, что рассказ Александры содержал как исторические факты с датами и цифрами, так и интересные легенды и полезные советы. На улице было прохладно, экскурсовод это понимала и заботливо старалась чередовать рассказ на улице и в помещениях.
22 января 2020
Мы прилетели в Ригу отметить мой день рождения. Хотелось узнать город, но не перегружать скучными фактами. Александра как раз умеет провести и рассказать так, что хочется узнать еще больше. Легко и непринужденно обошли с ней весь Старый город. Показала необычные маршруты и рассказала много интересных легенд и историй! Посмотрели ее глазами на этот прекрасный город и влюбились! Спасибо огромное, Александре от всей нашей шумной компании девочек! Рады что именно она была первой, пробудившей нашу любовь к Риге! Мы обязательно вернемся!
14 января 2020
Спасибо большое Александре, очень познавательная экскурсия! С удовольствием пройду снова по этому маршруту.
3 января 2020
Экскурсия с Александрой нам очень понравилась несмотря на непогоду в этот день!
Ещё 104 отзыва

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