114 отзывов оставили туристы

Вас ждет незабываемое путешествие по Риге, которое раскроет ее историю и культуру. От средневековых улочек и тайных двориков до величественных архитектурных шедевров.
Вы узнаете о важнейших вехах истории города, о его знаменитых жителях и, конечно, оцените необыкновенную красоту рижской архитектуры.
Эта экскурсия станет вашим первым, но незабываемым знакомством с Ригой, которое заставит вас влюбиться в этот город с первого взгляда
Вы узнаете о важнейших вехах истории города, о его знаменитых жителях и, конечно, оцените необыкновенную красоту рижской архитектуры.
Эта экскурсия станет вашим первым, но незабываемым знакомством с Ригой, которое заставит вас влюбиться в этот город с первого взгляда
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🛍 Исторические торговые площади
- 🎨 Мастерство нескольких поколений архитекторов
- 🍽 Гастрономические открытия
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Первое свидание с Ригой» - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, и можно насладиться прогулками по его историческим улицам и площадям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Ратушная площадь
- Дом Черноголовых
- Домская площадь
- Кафедральный собор
- Три Брата
- Шведские ворота
- Пороховая башня
- Площадь Ливов
Описание экскурсии
Программа
- Город средневековья. Чтобы лучше понять атмосферу города, нужно обязательно заглянуть в рижские дома, церкви и дворики. Спустившись по каменным ступенькам Старого города, вы попадете в мир Средних веков, где узкие кривые улочки чередуются с маленькими площадями, а, подняв голову, увидите золотых петушков, черных котов и других «стражей» Риги. Я расскажу от «трех правителях» города, покажу приметы этого правления в самой старой части рижской крепости. Вы узнаете о том, как жители города строили и разрушали орденский замок, как церковь Святого Петра из маленького здания превратилась в самое высокое здание Риги.
- Город торговцев и ремесленников. Мы посетим Ратушную площадь — сердце Старого города, где раньше находился оживленный рынок. Я расскажу, как он был устроен. Главным украшением площади является таинственный Дом Черноголовых. Вы узнаете, кто были Черноголовые, как относились к ним рижские купцы, почему их дом один из самых богатых в Риге.
- Город с необычной архитектурой. Самые известные здания строились веками и впитали мастерство нескольких поколений. Мы сделаем остановку на Домской площади, получившей свое название от Кафедрального собора, именуемого Домским. Им восхищался Николай Рерих. Он же советовал обязательно посетить органный концерт в Домском. На Домскую площадь выходят дома разных эпох. Я расскажу о «школе строительства Домского собора», о мастере бюргерского классицизма, и о «Золотом веке Риги», продлившемся всего несколько десятилетий.
- Город удивительных открытий. Пройдя буквально «сквозь стены», мы увидим маленькие архитектурные шедевры Риги: Три Брата и Шведские ворота. Я расскажу, где исполняются самые заветные желания, а также как правильно их загадывать, чтобы они обязательно сбылись. Вы узнаете историю строительства крепостных стен и грозных башен, увидите защитницу Риги 15-16 века — Пороховую башню. Из лабиринта улиц мы попадем на площадь Ливов, где собрались самые необычный памятники Риги: памятник первому жителю, памятник исчезнувшей реке и памятник двум непримиримым спорщикам.
- Город для гурманов. Здесь много отличных ресторанов и уютных кафе. Для полноты ощущений нужно обязательно пригубить знаменитый рижский бальзам. Я расскажу удивительную историю его создания и покажу Бар Черной магии.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 183 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала для себя много нового. Александра отличный гид, знающий и любящий свой город. 2-часовая прогулка прошла на одном дыхании, благодаря интересным рассказам и хорошо выстроенному маршруту. Однозначно рекомендую гостям Латвии!
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Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.
+2
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Т
Прогулка по Риге с Александрой оказалась по-настоящему увлекательной и познавательной. Рассказ был живым, насыщенным историческими деталями и неожиданными фактами о городе, его архитектуре и людях — теми самыми нюансами, которые
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Большое спасибо за интересную экскурсию. Маршрут был доставлен очень удобно, в ходе нашей прогулки узнали много нового о Риге и не только. хорошо провели время и рады, что заказали данную экскурсию.
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В
Отлична экскурсия, мы узнали много интересного!
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Т
Большое спасибо Александре за замечательную прогулку по старой Риге! Наша маленькая компания была счастлива провести в вашем обществе 2 часа, пролетевшие незаметно. Надеемся на новую встречу!!!
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Входит в следующие категории Риги
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