97 отзывов оставили туристы

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Старая Рига сквозь времена и эпохи

Откройте для себя сокровища Старой Риги в увлекательной прогулке по историческому центру, полной легенд и архитектурных шедевров
Представьте себя путешественником во времени, исследующим узкие улочки и величественные здания Старой Риги.

Эта экскурсия познакомит вас с богатой историей города, начиная с XIII века, когда первые поселенцы основали Ригу на
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берегу Даугавы.

Вы узнаете о жизни рижан в средние века, их борьбе за права и свободу, влиянии гильдий торговцев и Братства Черноголовых на развитие города.

Маршрут включает посещение исторических достопримечательностей, таких как епископское подворье, улица Блюменштрассе и многое другое.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и традициями Латвии, а также насладиться красотой и атмосферой Старой Риги

4.9
105 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность погрузиться в историю XIII века
  • 🏰 Узнать о борьбе рижан с орденом и церковью
  • 🍲 Открыть для себя традиционные блюда и напитки Латвии
  • 🚶‍♂️ Прогулка по узким улочкам Старого города
  • 📜 Легенды и истории о жизни средневековой Риги
  • ☕ Посещение средневекового кафе на самой узкой улочке

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по узким улочкам и посещением смотровых площадок, а также прокатиться на водном трамвайчике.
Сейчас август — это идеальное время.
Старая Рига сквозь времена и эпохи
Старая Рига сквозь времена и эпохи
Старая Рига сквозь времена и эпохи

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Первое епископское подворье
  • Блюменштрассе
  • Бэйкер стрит 221
  • Смотровая площадка церкви Петра

Описание экскурсии

Я расскажу о жизни в средневековой Риге, о борьбе рижан с орденом и церковью, о законах средневекового и современного города. Расскажу Вам, как рижане защищали свои права и свой город. Какое влияние на жизнь города оказывали гильдии рижских торговцев и торговцев Братства Черноголовых. А также о традиционных блюдах и напитках жителей Латвии и о многочисленных кафе Старого города.

Мы пройдём по узким улочкам Старого города. Заглянем на первое епископское подворье основателя Риги. Прогуляемся по «Блюменштрассе» и зайдём на «Бэйкер стрит 221».

При желании можно посетить настоящее средневековое кафе на самой узкой улочке Старой Риги, подняться на смотровую площадку церкви Петра, прокатиться на водном трамвайчике по каналу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1760 туристов
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
13
3
2
2
1
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T
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы были невероятно увлекательными: исторические факты она преподносит так, что слушать не скучно, а наоборот
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– очень интересно!

Нам особенно понравилось, что в экскурсии сочетались исторические моменты и рассказы о современной жизни Риги. Это создает объемную картину города и дает возможность не только узнать много нового, но и обсудить интересующие вопросы. Общение с Татьяной было легким и приятным, а сама экскурсия – насыщенной и познавательной.

Большое спасибо за прекрасную прогулку! Рекомендуем всем, кто хочет влюбиться в Ригу так, как влюблены в нее вы.

Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы+1
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы
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Э
Экскурсия с Татьяной оставила у нас (10-летнего сына, 20-летней дочери и меня) только положительные впечатления. В назначенное время, как назло, начался проливной дождь, и Татьяна предложила перенести встречу на следующий
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день. И на следующий день мы услышали живой, увлекательный, эмоциональный рассказ о Старой Риге, её истории. Маршрут продуман во всех тонкостях, время проходит незаметно, а информации получаешь много. И самое главное - есть ощущение цельности. Экскурсовод - это не "говорящая голова", которая просто транслирует сведения, это личность, человек, которому интересно то, о чём он говорит. Татьяна очень дружелюбная, харизматичная, эрудированная. Мы, безусловно, советуем её в качестве экскурсовода всем гостям Риги!

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Ольга
Добрый день! Пройдясь по старой части Риги, мы поняли, что нам необходим экскурсовод, поскольку самостоятельно полученных сведений нам явно было недостаточно. 6 января с утра решили купить экскурсию. Написали Татьяне,
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буквально в течение нескольких минут был получен ответ, сделали небольшую предоплату и уже через 2 часа мы встретились с нашим экскурсоводом Анжелой. Был очень морозный день, холодно было всем: и нашему экскурсоводу, и нам. Но Анжела так провела экскурсию, что мы не успевали замерзнуть: прогулки по улице чередовались с заходами в теплые места. Была интересно рассказана не только история Риги, но и показана Рига кинематографическая (места съемки "17 мгновений весны","Шерлок Холмс" и др.), Рига кулинарная (с рассказом об особенностях латышской кухни). Время пролетело незаметно, гид уделила нам времени гораздо больше, чем было предусмотрено. Большое спасибо нашему Анжеле и команде Tripster. Нам стало абсолютно понятно, что без вашего участия наша поездка в этот прекрасный город была бы не полноценной.

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Т
Экскурсия прошла замечательно. Гид Татьяна очень увлекательно рассказывала об истории города. Исторические факты (бОльшая часть рассказа) перемежались с городскими легендами. Показывала всякие прекрасные старинные строения и закуточки в центре. И
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атмосферные места, где можно, например, выпить кофе или пообедать. Очень хорошо был организован отдых посередине экскурсии - 20 минут на органном концерте в Домском соборе, и гид заранее купила билеты, чтобы мы не тратили время во время экскурсии. Кроме того, гид очень профессиональный, на любой вопрос, который у нас возникал про любое здание в старом городе - всегда отвечала, рассказывала, что там было. Всячески рекомендую!

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Т
Доброго дня всем! 3 января были на экскурсии по старой Риге с гидом Татьяной. Погода около нуля, но замерзли, несмотря на утепление… Так что советую всем одеваться потеплее, чтобы получить
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более теплое и полное ощущение от знакомства со старой Ригой. Нашей семье и гид Татьяна, и сама экскурсия очень понравились. Мы 2 часа гуляли по городу, затем прервались на посещение Домского собора и концерта органной музыки пикколо 20-минутного, затем опять часовая прогулка по Риге. Советую заранее купить билеты в Домский собор, мы просили нашего гида Татьяну, она нам заранее купила билеты, ждала окончания концерта и после экскурсии проводила нас до средневекового ресторанчика. Впечатление двоякое: нестандартно, впечатляет обстановка, до мелочей продуманный антураж, музыка, одежда официантов- все в стиле средневековья. Это на высший балл. А вот по вкусу- спорно, на четверочку с минусом, да и цены кусаются. Если соберетесь туда идти- попробуйте свиную рульку, достаточно вкусно, много, можно одну на четверых заказать, на гарнир капуста вкусная, двух видов. И обязательно глинтвейн, а лучше горячий бальзам. Купили на память средневековую монетку. Пока ждали заказ, минут 15, прогулялись по другим залам. Впечатляет… Идти туда лучше днем, вечером аншлаг… После экскурсии захотелось еще раз пройти по этому же маршруту, но зайти внутрь, где это возможно, и все подробнее рассмотреть. Спасибо Татьяне за любовь к своему городу, которую она нам передала, за внимание и интересное путешествие по старой Риге. Таисия

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В
Огромное спасибо Татьяне за замечательную экскурсию по старой Риге! Нам все очень понравилось!

Татьяна очень интересный рассказчик, по-настоящему увлеченный историей и жизнью своего города. Было так интересно, что, несмотря на сильный
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снегопад и непогоду, мы так увлеклись, что гуляли гораздо дольше запланированного.

Было очень интересно открыть для себя старинный город, узнать о истории его зданий, милых маленьких улочках, об интересных местах и основных достопримечательностях.

Татьяна приветливый и доброжелательный человек! Было здорово и интересно!

Валерий и Ольга. Санкт-Петербург

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