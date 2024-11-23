97 отзывов оставили туристы

Представьте себя путешественником во времени, исследующим узкие улочки и величественные здания Старой Риги.
Эта экскурсия познакомит вас с богатой историей города, начиная с XIII века, когда первые поселенцы основали Ригу на
Эта экскурсия познакомит вас с богатой историей города, начиная с XIII века, когда первые поселенцы основали Ригу на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность погрузиться в историю XIII века
- 🏰 Узнать о борьбе рижан с орденом и церковью
- 🍲 Открыть для себя традиционные блюда и напитки Латвии
- 🚶♂️ Прогулка по узким улочкам Старого города
- 📜 Легенды и истории о жизни средневековой Риги
- ☕ Посещение средневекового кафе на самой узкой улочке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по узким улочкам и посещением смотровых площадок, а также прокатиться на водном трамвайчике.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Первое епископское подворье
- Блюменштрассе
- Бэйкер стрит 221
- Смотровая площадка церкви Петра
Описание экскурсии
Я расскажу о жизни в средневековой Риге, о борьбе рижан с орденом и церковью, о законах средневекового и современного города. Расскажу Вам, как рижане защищали свои права и свой город. Какое влияние на жизнь города оказывали гильдии рижских торговцев и торговцев Братства Черноголовых. А также о традиционных блюдах и напитках жителей Латвии и о многочисленных кафе Старого города.
Мы пройдём по узким улочкам Старого города. Заглянем на первое епископское подворье основателя Риги. Прогуляемся по «Блюменштрассе» и зайдём на «Бэйкер стрит 221».
При желании можно посетить настоящее средневековое кафе на самой узкой улочке Старой Риги, подняться на смотровую площадку церкви Петра, прокатиться на водном трамвайчике по каналу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1760 туристов
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Татьяна – замечательный экскурсовод, который по-настоящему любит свой город и прекрасно знает его историю. Ее рассказы были невероятно увлекательными: исторические факты она преподносит так, что слушать не скучно, а наоборот
+1
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Э
Экскурсия с Татьяной оставила у нас (10-летнего сына, 20-летней дочери и меня) только положительные впечатления. В назначенное время, как назло, начался проливной дождь, и Татьяна предложила перенести встречу на следующий
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Добрый день! Пройдясь по старой части Риги, мы поняли, что нам необходим экскурсовод, поскольку самостоятельно полученных сведений нам явно было недостаточно. 6 января с утра решили купить экскурсию. Написали Татьяне,
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Т
Экскурсия прошла замечательно. Гид Татьяна очень увлекательно рассказывала об истории города. Исторические факты (бОльшая часть рассказа) перемежались с городскими легендами. Показывала всякие прекрасные старинные строения и закуточки в центре. И
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Т
Доброго дня всем! 3 января были на экскурсии по старой Риге с гидом Татьяной. Погода около нуля, но замерзли, несмотря на утепление… Так что советую всем одеваться потеплее, чтобы получить
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В
Огромное спасибо Татьяне за замечательную экскурсию по старой Риге! Нам все очень понравилось!
Татьяна очень интересный рассказчик, по-настоящему увлеченный историей и жизнью своего города. Было так интересно, что, несмотря на сильный
Татьяна очень интересный рассказчик, по-настоящему увлеченный историей и жизнью своего города. Было так интересно, что, несмотря на сильный
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