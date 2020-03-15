97 отзывов оставили туристы

История 📖 Риги уходит корнями в далёкий XIII век. Когда к берегам для освоения новых земель во славу Святой Девы Марии пришли корабли с посланником папы римского, рыцарями и купцами. Много воды утекло с тех пор. Вместо маленького поселения на берегу Даугавы вырос большой красивый город 🏙️. На этой прогулке 👣 я познакомлю вас с его историей 📖, легендами, архитектурой.

Программа

Я расскажу о жизни в средневековой Риге, о борьбе рижан с орденом и церковью, о законах средневекового и современного города. Расскажу Вам, как рижане защищали свои права и свой город. Какое влияние на жизнь города оказывали гильдии рижских торговцев и торговцев Братства Черноголовых. А также о традиционных блюдах и напитках жителей Латвии и о многочисленных кафе Старого города.

Мы пройдём по узким улочкам Старого города. Заглянем на первое епископское подворье основателя Риги. Прогуляемся по «Блюменштрассе» и зайдём на «Бэйкер стрит 221».

При желании можно посетить настоящее средневековое кафе на самой узкой улочке Старой Риги, подняться на смотровую площадку церкви Петра, прокатиться на водном трамвайчике по каналу.