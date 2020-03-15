97 отзывов оставили туристы

Я расскажу о жизни в средневековой Риге, о борьбе рижан с орденом и церковью, о законах средневекового и современного города. Расскажу Вам, как рижане защищали свои права и свой город. Какое влияние на жизнь города оказывали гильдии рижских торговцев и торговцев Братства Черноголовых. А также о традиционных блюдах и напитках жителей Латвии и о многочисленных кафе Старого города.
Мы пройдём по узким улочкам Старого города. Заглянем на первое епископское подворье основателя Риги. Прогуляемся по «Блюменштрассе» и зайдём на «Бэйкер стрит 221».
При желании можно посетить настоящее средневековое кафе на самой узкой улочке Старой Риги, подняться на смотровую площадку церкви Петра, прокатиться на водном трамвайчике по каналу.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Хорошей экскурсия для ознакомления с городом и со страной! Нам не повезло с погодой и с тем, что некоторые костелы и музеи были закрыты из-за COVID-19.
Дмитрий
27 февраля 2020
Были на экскурсии 22. 02. 19г. с другом. Экскурсия прошла отлично, правда с погодой не повезло было, холодно и ветренно. Татьяна - экскурсовод, знаток своего дела организовала и провела для нас прекрасную экскурсию по старой Риге. Рассказала нам историю Риги, показала основные достопримечательности старого города. Экскурсия недолгая, время пролетает быстро. Рекомендую гида.
Виктория
4 января 2020
Великолепная экскурсия, замечательный гид. Наша семья в восторге.
Василина
22 декабря 2019
Были на экскурсии вдвоём с мужем. Татьяна очень интересный рассказчик, много интересных фактов из истории. В процессе экскурсии с удовольствием отвечала на интересующие нас вопросы, давала уточнения. Нам понравилось, очень, жаль только времени мало, два часа пролетели быстро. Советуем!!!
Людмила
9 декабря 2019
Экскурсия просто потрясающая! Маршрут построен очень интересно. Татьяна увлекательно провела с нами 2. 5 часа и мы окунулись в атмосферу города. Будем рекомендовать Вас обязательно друзьям!
Дмитрий
27 ноября 2019
Друзья, очень рекомендую экскурсию тем, кто впервые! Гид Татьяна профессионально познакомила с историей, знаковыми событиями и уникальными видами Старой Риги. Нам очень понравилась))
Ольга
14 октября 2019
Экскурсия была интересной и увлекательной, ни разу не пожалела, что обратилась к Татьяне. Она также любезно отвечала на все мои вопросы до нашей экскурсии о том, куда стоит еще сходить и что посмотреть, что не войдет в экскурсию. Большое ей спасибо! Мне и моим друзьям очень понравилось.
Светлана
21 сентября 2019
Отличный экскурсовод, рекомендую
Анжелика
18 августа 2019
Не услышала единую канву рассказа. Экскурсовод, чувствуется, знает много материала. Но проблема донести в единой исторической канве.
Людмила
1 августа 2019
Мы выражаем большую благодарность Татьяне - это наш гид ! Экскурсия была интересной и познавательной !! Спасибо !!!
Познакомиться с историей латышского народа через легенды и эпосы
Берега Даугавы — те самые места, в которых происходили события главного латышского эпоса «Лачплесис». Исторические факты, народные сказания и легенды, связанные с этим регионом, станут вашими проводниками в древние времена и помогут вам обратиться к истокам народного самосознания латышей.
Очароваться самыми красивыми районами города и познакомиться с их творцами
Архитектура Риги заслуживает не меньшего внимания, чем ее история. Ведь дома такие же равноправные горожане, как и мы с вами. Модерн Риги, иначе говоря, югендстиль — это и яркая, богатая декоративность, и строгость форм национального романтизма. На экскурсии со мной вы попадаете в музей архитектуры под открытым небом, услышите историю самых красивых районов города, узнаете о знаменитых архитекторах и их творениях.
Разобраться в прошлом страны и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Чтобы лучше узнать Латвию, не стоит ограничиваться знакомством с Ригой. Для этого мы отправимся в Сигулду — прекрасное место в 50 км от города. Здесь очень красивая природа и овеянные романтикой руины замков, когда-то принадлежавших могущественному ордену. Благодаря этой поездке вы разберетесь в прошлом нашей страны и, следовательно, станете лучше понимать её настоящее.
Вино из малины, ревеня и других плодов — раскрыть секреты и вкусы уникального латвийского виноделия
Только ленивый не знает, что «настоящее» вино делают в Италии, Франции, Испании и других тёплых странах, где выращивается лучший виноград. Но о том, что в Латвии тоже делают вино, знают далеко не все. Это вино из малины, рабарбара (ревеня), морошки и других плодов и ягод, которые растут на нашей земле и, конечно же, из винограда, который тоже выращивается здесь. Во время экскурсии вы узнаете, как в Риге производят хорошее вино, сможете его попробовать и при желании приобрести.
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.