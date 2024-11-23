97 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по узким улочкам и посещением смотровых площадок, а также прокатиться на водном трамвайчике.

Представьте себя путешественником во времени, исследующим узкие улочки и величественные здания Старой Риги.Эта экскурсия познакомит вас с богатой историей города, начиная с XIII века, когда первые поселенцы основали Ригу на

берегу Даугавы. Вы узнаете о жизни рижан в средние века, их борьбе за права и свободу, влиянии гильдий торговцев и Братства Черноголовых на развитие города. Маршрут включает посещение исторических достопримечательностей, таких как епископское подворье, улица Блюменштрассе и многое другое. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой и традициями Латвии, а также насладиться красотой и атмосферой Старой Риги

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Описание экскурсии

Я расскажу о жизни в средневековой Риге, о борьбе рижан с орденом и церковью, о законах средневекового и современного города. Расскажу Вам, как рижане защищали свои права и свой город. Какое влияние на жизнь города оказывали гильдии рижских торговцев и торговцев Братства Черноголовых. А также о традиционных блюдах и напитках жителей Латвии и о многочисленных кафе Старого города.

Мы пройдём по узким улочкам Старого города. Заглянем на первое епископское подворье основателя Риги. Прогуляемся по «Блюменштрассе» и зайдём на «Бэйкер стрит 221».

При желании можно посетить настоящее средневековое кафе на самой узкой улочке Старой Риги, подняться на смотровую площадку церкви Петра, прокатиться на водном трамвайчике по каналу.