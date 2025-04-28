Индивидуальная
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Кафедральный собор и часовня св»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€90 за всё до 10 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Не просто интересно, а волшебно
«Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
«А у церкви святой Параскевы вспомните Ганнибала и его гениального правнука»
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
«Креста и монастырь Бонифратров — вы услышите историю волшебного источника на территории монастыря»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
«Гуляя по узким средневековым улочкам, вы также увидите Ратушу, старинные здания университета и Президентуры, костел Святого Иоанна и церковь Параскевы Пятницы»
17 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от €25 за человека
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
«А еще покажу главные исторические артефакты: монастырь и кладбище бернардинцев, дворец Гонестов, площадь Тибета и костел св»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Увлекательный квест по Вильнюсу
Исследуйте Вильнюс с новой стороны: разгадайте загадки, узнайте тайны и насладитесь атмосферой города. Подходит для всей семьи
Начало: В Старом городе
«Изучите католические и некатолические храмы и их секреты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав28 апреля 2025Наша семья впервые побывала в Вильнюсе и приняла участие в городском квесте с Анной. Интересный маршрут, продуманные задания и информативные
- ООлег6 марта 2025Супер! Интересно, познавательно. Время пролетело з один миг:)) Рекомендуем!
