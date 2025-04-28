Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Не просто интересно, а волшебно
«За три часа мы осмотрим весь Старый город: улицы Субачяус, Майронё, Радвилайтес, Упес, Пилиес, Диджёйи, Вокечю, Стиклю, Доминикону, Университето, Стуокос, проспект Гедимино и предместье Антакальнис»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
«Вы пройдете по главной улице Старого города, через которую въезжали правители, кардиналы и послы»
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
«Улица Всех святых — казалось бы, одна из самых обычных улиц Старого города»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
«Вы погуляете по его колоритным улицам, услышите об устройстве местной жизни, заглянете в очаровательные дворики и насладитесь чудесной панорамой литовской столицы с горы Алтана»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Увлекательный квест по Вильнюсу
Исследуйте Вильнюс с новой стороны: разгадайте загадки, узнайте тайны и насладитесь атмосферой города. Подходит для всей семьи
Начало: В Старом городе
«Ратушная площадь — творческий квартал Заречье — костёл Святой Анны — улица Пилес — Вильнюсский университет — немецкий квартал — улица Пилимо — президентский дворец»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
«Мы расскажем, кто учился в Вильнюсском университете, чем примечательна улица Стиклю, покажем дома Виленских вельмож и единственные, сохранившиеся в городе ворота с чудотворной иконой»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав28 апреля 2025Наша семья впервые побывала в Вильнюсе и приняла участие в городском квесте с Анной. Интересный маршрут, продуманные задания и информативные
- ООлег6 марта 2025Супер! Интересно, познавательно. Время пролетело з один миг:)) Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в декабре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 510 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Вильнюса. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод