7 отзывов оставили туристы

Всемирно известный поэт и лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский в Вильнюсе впервые побывал в августе 1966 года. Он и тогда был уже известен — особенно нежеланием (или неспособностью) мириться с требованиями властей отречься от свободы (человеческой и творческой). Его стихи, напечатанные в самиздате, переходили из рук в руки.

Бродский приехал в Вильнюс в трудное для него время — он только что вернулся из ссылки в Архангельскую область. Прибыл по приглашению друзей их Москвы — и здесь нашел новых друзей. Тех, с кем тесные связи сохранятся всю жизнь (Рамунас и Эле Катиляй), с которыми в итоге пришлось разделить судьбу вынужденной эмиграции (Томас Венцлова).

Вильнюс для Бродского стал близким, «лечащим» городом. Любил он и Палангу — успокаивающие звуки моря 🌊, янтарь.

Позже, уже проживая в Соединенных Штатах, он часто вспоминал Литву как духовно близкий край, мечтал о ней.

Приглашаем Вас в прогулку 👣 по Вильнюсу в поисках следов, которые тут оставил Бродский. Вспомним самые важные жизненные события поэта и историю 📖 создания стихов, в которых раскрываются контуры Вильнюса.