7 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Бродский и его Вильнюс

5
7 отзывов
Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
Иосиф Бродский любил Литву, особенно Вильнюс.

Здесь он провёл несколько лет своей жизни и завёл друзей.

Я проведу вас по исхоженным улочкам поэта, расскажу о его биографии и покажу места, которые он посещал.

Тут были написаны стихи и впервые переведены на иностранный язык.

На улице Лейиклос, дом 1 установлена мемориальная доска под его окнами.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €112.5 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бродский и его Вильнюс
Бродский и его Вильнюс
Всемирно известный поэт и лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский в Вильнюсе впервые побывал в августе 1966 года. Он и тогда был уже известен — особенно нежеланием (или неспособностью) мириться с требованиями властей отречься от свободы (человеческой и творческой). Его стихи, напечатанные в самиздате, переходили из рук в руки.
Бродский приехал в Вильнюс в трудное для него время — он только что вернулся из ссылки в Архангельскую область. Прибыл по приглашению друзей их Москвы — и здесь нашел новых друзей. Тех, с кем тесные связи сохранятся всю жизнь (Рамунас и Эле Катиляй), с которыми в итоге пришлось разделить судьбу вынужденной эмиграции (Томас Венцлова).
Вильнюс для Бродского стал близким, «лечащим» городом. Любил он и Палангу — успокаивающие звуки моря 🌊, янтарь.
Позже, уже проживая в Соединенных Штатах, он часто вспоминал Литву как духовно близкий край, мечтал о ней.
Приглашаем Вас в прогулку 👣 по Вильнюсу в поисках следов, которые тут оставил Бродский. Вспомним самые важные жизненные события поэта и историю 📖 создания стихов, в которых раскрываются контуры Вильнюса.
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Бродский и его Вильнюс
Бродский и его Вильнюс
Бродский и его Вильнюс
Бродский и его Вильнюс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Vilnius I.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Vilnius I. проводит ещё 5 экскурсий

Дегустация литовского пива
113
4 часа
Дегустация литовского пива
13 отзывов
Экскурсия в Ужупис - республика в республике
75
1.5 часа
Экскурсия в Ужупис - республика в республике
13 отзывов
От яйца до собаки
75
2 часа
От яйца до собаки
11 отзывов
Тайны Вильнюсского кафедрального собора
75
2.5 часа
Тайны Вильнюсского кафедрального собора
11 отзывов
Контрасты Вильнюса
100
5 часов
Контрасты Вильнюса
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Вильнюсе

Ежедневная прогулка по Вильнюсу
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Исторический центр Вильнюса
65
2 часа
Исторический центр Вильнюса
68 отзывов
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Вильнюс — первое свидание
65
3 часа
Вильнюс — первое свидание
56 отзывов
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Путешествие в прошлое. Старый город
65
3 часа
Путешествие в прошлое. Старый город
49 отзывов
История древнего Вильнюса и дух старины на прогулке по историческим местам
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
190
6 часов
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
48 отзывов
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Чудеса и легенды Вильнюса
60
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса
42 отзыва
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест