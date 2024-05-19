1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
«прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вильнюс и Тракай: историческое путешествие по древним столицам
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
«Мы посетим величественный готический замок на острове, во дворе которого кипит типичный средневековый быт»
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
«Подниметесь на вершину древнего городища и осмотрите Верхний замок»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
«Я раскрою, как князю Гедиминасу без меча удавалось расширять территорию государства, что предшествовало королевским визитам в нижний замок и как возникла традиция ярмарки «Казюко»»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
«Замок-крепость князя Гедиминаса, который много веков имел стратегическое значение для города»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Тракай - резиденция литовских князей
Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк
Начало: От отеля
«На насыщенной экскурсии по замку вы посетите музей»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
«Вы увидите Вильнюсский замок, впервые упомянутый в XIV веке в договоре Гедимина с Ригой, великолепные готические костелы св»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €33 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
«Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса, дворец Ужтракис — только часть достопримечательностей «литовской Венеции»»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютный Тракай: замок, караимы и средневековая история
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
«Я расскажу о том, что здесь был еще и полуостровной замок, и познакомлю с его историей»
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
«Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса Великого, дворец Ужтракис — это только часть достопримечательностей «литовской Венеции»»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€760 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Узнать историю бывшей столицы Литовского княжества и увидеть ее самые интересные места
«Средневековый замок на острове»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
«Затем по мосту короля Миндаугаса мы направимся в центр столицы к замку и площади Гедиминаса»
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 мая 2024Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
- DDmitrii12 мая 2024Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
- ААлла4 мая 2024Огромное спасибо Людмиле. Экскурсия была очень интересная, познавательная. Людмила ведет экскурсию с юмором, при этом много информации. Очень жаль,что в Тракайском замке идет ремонт,но это компенсировалось вкуснейшими кераимскими пирожками Рекомендую всем этого гида.
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
- ООскар9 апреля 2024Это была превосходная, практически идеальная экскурсия. Все изложено системно и очень логично, из исторической перспективы. Нам и даже нашему сыну
- ДДмитрий5 апреля 2024Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны. Большое спасибо
- ЕЕлизавета1 апреля 2024Замечательно. Всячески рекомендуем. У нас была экскурсия Вильнюс и Тракай. Gintaras забрал нас из отеля на машине и мы поэтому
- ЮЮрий8 марта 2024Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
- ЮЮрий25 февраля 2024Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
- AAlex30 января 2024Мы очень часто путешевствуем и иногда воспоминания о странах и городах сливаются вместе. Что бы запомнить страну или город очень
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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