Уважаемые гости Литвы! Если вы приедете в Литву на автомобиле 🚘, то посещение Тракайского замка обязательно стоит включить в программу своей поездки. Тракай - это символ былого величия и значимости Литвы. Ведь расстояние до Тракайского замка – всего 30 км. Прямо от гостиницы, я вас буду сопровождать в этом увлекательном путешествии, по пути представлю вам исторический портрет Тракая и расскажу вам истории 📖 о традициях караимов. Вы познакомитесь с экспозициями в Тракайском замке, купите сувенирные тарелки и магнитики. Не сомневаюсь в том, что у вас получатся замечательные фотографии 📸 в замке, где снимался всеми нами с детства любимый фильм 🎥 « Приключения Электроника».

На берегу прекрасного озера, в уютном караимском кафе мы подегустируем караимские кибины.