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Путешествие из Вильнюса в Тракай

Людмила Ш.
Людмила Ш. – Гид из Вильнюса
Уважаемые гости Литвы! Если вы приедете в Литву на автомобиле 🚘, то посещение Тракайского замка обязательно стоит включить в программу своей поездки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €85 за экскурсию

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Путешествие из Вильнюса в Тракай
Путешествие из Вильнюса в Тракай

Что вы увидите

  • Готический Тракайский замок.
Уважаемые гости Литвы! Если вы приедете в Литву на автомобиле 🚘, то посещение Тракайского замка обязательно стоит включить в программу своей поездки. Тракай - это символ былого величия и значимости Литвы. Ведь расстояние до Тракайского замка – всего 30 км. Прямо от гостиницы, я вас буду сопровождать в этом увлекательном путешествии, по пути представлю вам исторический портрет Тракая и расскажу вам истории 📖 о традициях караимов. Вы познакомитесь с экспозициями в Тракайском замке, купите сувенирные тарелки и магнитики. Не сомневаюсь в том, что у вас получатся замечательные фотографии 📸 в замке, где снимался всеми нами с детства любимый фильм 🎥 « Приключения Электроника».
На берегу прекрасного озера, в уютном караимском кафе мы подегустируем караимские кибины.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: экскурсия может пройти на Вашем автомобиле или Вы можете доплатить 100 евро за организацию транспорта гидом.
  • Билеты в замок: взрослым 7 евро, студентам и пенсионерам -3. 50 евро. Цены могут измениться.
Начало
🚩 ваша гостиница
Место завершения
🏁 Вильнюс
Путешествие из Вильнюса в Тракай
Путешествие из Вильнюса в Тракай
Путешествие из Вильнюса в Тракай
Путешествие из Вильнюса в Тракай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила Ш.
Людмила Ш.
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Людмила Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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