В 28 км. от столицы ⭐️ Вильнюс находится старинный курортный городок Тракай, известный своей неповторимой природой и уникальными памятниками истории 📖 не только в Литве, но и за рубежом.

Во время экскурсии 🧭 я познакомлю вас с историей и современностью города. Мы посетим единственный замок 🏰 в Восточной Европе, построенный на острове 🏝️. Вы услышите много интересных легенд и подлинных историй из жизни и любви бывших обитателей замка.

У посетителей экскурсии будет возможность вспомнить и посмотреть те места, где жили и развлекались наши предки. При желании, будет возможность посетить католический храм, в котором находится чудотворная икона XV в.

Озерный край также славится православной верой. Всего в Тракае действовало восемь православных храмов. Впоследствии число их постепенно сокращалось, но в настоящее время действует храм, построенный в XIX в., который посещают не только местные жители, но и туристы.

Более 600 лет в Тракай проживает малая тюркская народность - караимы. Мы прогуляемся караимским кварталом, узнаем интересные факты из истории и современной жизни этого народа, а также сможем продегустировать караимскую кухню 🥧 на экскурсию!