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Обзорная экскурсия по городу Тракай

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Вильнюса
На экскурсии 🧭 вы посетите старинный курортный городок Тракай, известный своей неповторимой природой и уникальными памятниками истории 📖.

В ходе экскурсии вы посетите единственный замок 🏰 в Восточной Европе, озерный край, караимский квартал.
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Обзорная экскурсия по городу Тракай
Обзорная экскурсия по городу Тракай

Что вы увидите

  • Островной и полуостровной замок
  • караимский квартал
  • католический и православный храм
  • дворец Тышкевичей.
В 28 км. от столицы ⭐️ Вильнюс находится старинный курортный городок Тракай, известный своей неповторимой природой и уникальными памятниками истории 📖 не только в Литве, но и за рубежом.
Во время экскурсии 🧭 я познакомлю вас с историей и современностью города. Мы посетим единственный замок 🏰 в Восточной Европе, построенный на острове 🏝️. Вы услышите много интересных легенд и подлинных историй из жизни и любви бывших обитателей замка.
У посетителей экскурсии будет возможность вспомнить и посмотреть те места, где жили и развлекались наши предки. При желании, будет возможность посетить католический храм, в котором находится чудотворная икона XV в.
Озерный край также славится православной верой. Всего в Тракае действовало восемь православных храмов. Впоследствии число их постепенно сокращалось, но в настоящее время действует храм, построенный в XIX в., который посещают не только местные жители, но и туристы.
Более 600 лет в Тракай проживает малая тюркская народность - караимы. Мы прогуляемся караимским кварталом, узнаем интересные факты из истории и современной жизни этого народа, а также сможем продегустировать караимскую кухню 🥧 на экскурсию!
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Транспорт
Начало
🚩 Тракай
Место завершения
🏁 -Тракай
Обзорная экскурсия по городу Тракай
Обзорная экскурсия по городу Тракай
Обзорная экскурсия по городу Тракай
Обзорная экскурсия по городу Тракай
Обзорная экскурсия по городу Тракай

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Д.
Ирина Д.
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