Гражина А. проводит ещё 1 экскурсию

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Поездка в Тракай

4.5
2 отзыва
Гражина А.
Гражина А. – Гид из Вильнюса
Трехчасовая экскурсия ⛳ из Вильнюса в Тракай и обратно.

В главную точку туристического притяжения — Тракайский замок 🏰 15 века — вы попадете по деревянному мосту через озеро Гальве.

Расцвет замка пришелся на правление князя Витовта, там он родился, заново отстроил дворец и укрепления и использовал как резиденцию.

Вы узнаете о жизни общины караимов в Тракае и попробуете национальные блюда, например пирожки кабинаи с бараниной.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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Поездка в Тракай
Поездка в Тракай
Тракай - это небольшой городок в 30 км от Вильнюса. Маленький город 🏙️, но большая история 📖 - одна из столиц Великого Княжества Литовского. Во времена правления князя Кестутиса и его сына Витовта здесь был построен один из мощнейших замков Литвы. Особенностью этого замка является место постройки - остров 🏝️. Замок 🏰 полностью реконструирован. Чтобы попасть в него, надо переправиться на другой берег озера Гальве через главный мост. Стоимость билета в замок 15-18 литов (в цену экскурсии 🧭 не входит).
Второй особенностью Тракая являются Караимы и их кухня 🥧. Караимов в Литву привёз князь Витовт в конце 14 века, и с тех пор они здесь живут. Обязательным ритуалом в Тракае является посещение местного ресторанчика. Вокруг озера-их несколько. Здесь Вы попробуете кибины - караимские пирожки, а также национальный напиток крупник. И это немногое из того, что предлагает богатая местная кухня.
Вдоль берега озера разместились магазинчики с сувенирами: янтарь, серебро, изделия из керамики. Каждый подберёт себе на вкус и цвет.
Добро пожаловать!
Начало
🚩 14 Seinų gatvė, Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuvos Respublika
Место завершения
🏁 Вильнюс
Поездка в Тракай
Поездка в Тракай
Поездка в Тракай
Поездка в Тракай

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гражина А.
Гражина А.
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