Гражина А. проводит ещё 1 экскурсию

Тракай - это небольшой городок в 30 км от Вильнюса. Маленький город 🏙️, но большая история 📖 - одна из столиц Великого Княжества Литовского. Во времена правления князя Кестутиса и его сына Витовта здесь был построен один из мощнейших замков Литвы. Особенностью этого замка является место постройки - остров 🏝️. Замок 🏰 полностью реконструирован. Чтобы попасть в него, надо переправиться на другой берег озера Гальве через главный мост. Стоимость билета в замок 15-18 литов (в цену экскурсии 🧭 не входит).

Второй особенностью Тракая являются Караимы и их кухня 🥧. Караимов в Литву привёз князь Витовт в конце 14 века, и с тех пор они здесь живут. Обязательным ритуалом в Тракае является посещение местного ресторанчика. Вокруг озера-их несколько. Здесь Вы попробуете кибины - караимские пирожки, а также национальный напиток крупник. И это немногое из того, что предлагает богатая местная кухня.

Вдоль берега озера разместились магазинчики с сувенирами: янтарь, серебро, изделия из керамики. Каждый подберёт себе на вкус и цвет.

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