4 отзыва оставили туристы

Литва, знаменитая своей уникальной историей как последняя страна Европы, принявшая христианство, предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в мир древних традиций и обычаев.
Экскурсия по историческому центру Вильнюса откроет перед вами страницы
Экскурсия по историческому центру Вильнюса откроет перед вами страницы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история последнего языческого государства Европы
- 🏰 Величественные средневековые памятники
- 🌳 Прогулка по историческому центру Вильнюса
- 🔥 Узнайте о сопротивлении крестоносцам
- 🕍 Посещение Кафедрального собора и площади Гедиминаса
- 🛤 Прогулка по старейшей улице Пилиес
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Площадь Гедиминаса
- Башня Гедиминаса
- Улица Пилиес
Описание экскурсии
Программа
- Сердце Вильнюса — Кафедральный собор на площади Гедиминаса. Без преувеличения, это центр всей средневековой, да и нынешней Литвы.
- Сама площадь простирается у подножия величественной горы, увенчанной одноименной башней Гедиминаса — Великого князя литовского и основателя города-столицы. Площадь и окрестности в языческие времена были святой рощей — Швентарагис, а на месте католического собора стояло языческое святилище, занимавшее четверть теперешнего здания. Севернее от святилища на огромных кострах посмертно и с большими почестями были сожжены великие князья Гедиминас и его сыновья Альгирдас и Кястутис. А с замка на горе управлялось некогда могучее языческое государство.
- На юг от собора ведёт старейшая улица Пилиес — ось старого города. Часть левой стороны от оси занимало поселение русских купцов, на правой стороне селились немецкие торговцы и ремесленники. Постепенно обрастая готическими, ренессансными, барочными гражданскими строениями и культовыми храмами, ось становилась теперешним старым городом. В свою очередь, окруженный новой архитектурой, город из языческой столицы превратился в современный Вильнюс.
В результате вы поймете историческое и современное значение поздней христианизации Литвы, которая предстанет перед вами в совершенно новом свете — сильным государством и уникальным хранителем национальных ценностей.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Мы очень благодарны Гинтарасу за замечательную экскурсию.
Мы узнали много нового о Вильнюсе и Литве. Гинтарас очень приятный интелегентный человек,обладающий глубокими познаниями в области истории и Искусства.
Мы узнали много нового о Вильнюсе и Литве. Гинтарас очень приятный интелегентный человек,обладающий глубокими познаниями в области истории и Искусства.
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О
Gintaras, огромное спасибо за экскурсию! Было очень интересно, познавательно и профессионально. Надеемся еще не раз посетить Литву и послушать рассказы самого лучшего гида.
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Ю
Мои ожидания полностью оправдались и я очень доволен. Гинтарас - именно тот гид, которого можно всегда рекомендовать. Спасибо за экскурсию и удачи Вам, Гинтарас!
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R
Несмотря на снежную погоду, экскурсия была супер!! Спасибо Гинтарасу.
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