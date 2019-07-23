4 отзыва оставили туристы

Сердце Вильнюса — Кафедральный собор на площади Гедиминаса. Без преувеличения, это центр всей средневековой, да и нынешней Литвы.
Сама площадь простирается у подножия величественной горы, увенчанной одноименной башней Гедиминаса — Великого князя литовского и основателя города-столицы. Площадь и окрестности в языческие времена были святой рощей — Швентарагис, а на месте католического собора стояло языческое святилище, занимавшее четверть теперешнего здания. Севернее от святилища на огромных кострах посмертно и с большими почестями были сожжены великие князья Гедиминас и его сыновья Альгирдас и Кястутис. А с замка на горе управлялось некогда могучее языческое государство.
На юг от собора ведёт старейшая улица Пилиес — ось старого города. Часть левой стороны от оси занимало поселение русских купцов, на правой стороне селились немецкие торговцы и ремесленники. Постепенно обрастая готическими, ренессансными, барочными гражданскими строениями и культовыми храмами, ось становилась теперешним старым городом. В свою очередь, окруженный новой архитектурой, город из языческой столицы превратился в современный Вильнюс.
В результате вы поймете историческое и современное значение поздней христианизации Литвы, которая предстанет перед вами в совершенно новом свете — сильным государством и уникальным хранителем национальных ценностей.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
Мы очень благодарны Гинтарасу за замечательную экскурсию. Мы узнали много нового о Вильнюсе и Литве. Гинтарас очень приятный интелегентный человек, обладающий глубокими познаниями в области истории и Искусства.
Юрий
4 апреля 2016
Мои ожидания полностью оправдались и я очень доволен. Гинтарас - именно тот гид, которого можно всегда рекомендовать. Спасибо за экскурсию и удачи Вам, Гинтарас!
Rustam
12 января 2016
Несмотря на снежную погоду, экскурсия была супер!! Спасибо Гинтарасу.
Ольга и Сергей
21 мая 2015
Gintaras, огромное спасибо за экскурсию! Было очень интересно, познавательно и профессионально. Надеемся еще не раз посетить Литву и послушать рассказы самого лучшего гида.
Понять значение исторической связи Литвы со странами-соседями и почувствовать единение с ее народом
Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город, зато обладающий необыкновенной аурой. В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть литовской истории. У стен Старого Вильнюса происходили события, менявшие судьбу Европы. Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало. На этой авто-пешей экскурсии вы осмотрите ключевые достопримечательности города, а я расскажу об истории Литвы, Великого княжества Литовского и его соседей.
Огромное незаселенное пространство, всевозможные привилегии и толерантная политика Великого княжества Литовского создали идеальные условия для развития предприимчивой общины гонимых со всего свет евреев. Вильнюс так и манил многочисленных переселенцев из Центральной и Западной Европы и стал для них настоящим северным Иерусалимом. Мы прогуляемся по историческому центру, я покажу вам места, связанные с наследием литваков-евреев, расскажу о жизни еврейской общины в стране, о ее влиянии на Литву и судьбе.
Прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день
Вильнюс, Тракай, Каунас — три города, в которых происходила и продолжает происходить вся история Литвы. В разные времена эти города были столицами. Данная поездка — настоящий калейдоскоп впечатлений для тех, кто желает прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день. Здесь не будет фраз «посмотрите направо, посмотрите налево», я буду рассказывать живые и важные истории о Литве и ее народе, которые вы обязательно поймете и запомните.
Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек
Если с окружающих Вильнюс холмов окинуть старый город одним взором, откроется панорама, насыщенная барокко. Этот вид напоминает южноевропейские католические города, ведь на протестантском северо-западе помпезный и театральный стиль не получил большого распространения. Уникально и то, что период расцвета этой архитектуры в стране хронологически совпал с очень тяжелыми временами — упадком польско-литовского государства. В период смуты возникло обширное строительство и перестройка множества зданий. На этой экскурсии я объясню историю развития и отличительные особенности барокко на примере культовых построек Вильнюса разных эпох.
За два дня на удобном и быстром автомобиле вы пересечёте Литву от края до края и узнаете больше, чем иной оседлый местный житель за всю свою скучную жизнь! Этот тур для тех, кому скучна музейная тишина и монотонность, кто любит темп и остроту впечатлений.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.
Познакомиться с самобытным кварталом и открыть сокровища, о которых не известно даже местным
В тихом оазисе между историческим и новыми районами вы обнаружите, что вдали от парадных фасадов центра и богемной атмосферы Ужуписа скрывается удивительный квартал. Вы узнаете, как сюда попал загадочный тюркский народ — караимы, отыщете камень со столбами Гедиминовичей, осмотрите образцы редкого деревянного зодчества и услышите о немце из Казани, повлиявшем на нетипичную планировку Жверинаса.