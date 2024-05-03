1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €33 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс: путешествие по столице последнего языческого государства
Погрузитесь в историю Вильнюса, где древние языческие традиции и христианство сплелись в уникальное культурное наследие
Сегодня в 16:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€119 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по Старому Вильнюсу для семей с детьми
Приглашаем на уникальную прогулку по Старому Вильнюсу, где каждый уголок расскажет свою историю. Идеально для семей с детьми
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€114 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - город барокко
Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
- ллюдмила3 апреля 2024Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
- ЮЮрий8 марта 2024Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
- ННиколай3 марта 2024Нам все очень понравилось. Сначала общийвид на город с Возвышенного места, потом пешеходная прогулка по историческому центру. Все знаковые места
- ЮЮрий25 февраля 2024Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
- ТТатьяна9 января 202430.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
- ЕЕлизавета7 января 2024Спасибо Ольге за познавательную,интересную экскурсию. Узнала много нового про Вильнюс,хотя уже была здесь один раз на экскурсии.
- ЕЕкатерина27 ноября 2023Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Вильнюсу. Гид рассказала как историю Литвы и самого Вильнюса, так и отвечала на
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Очень довольны экскурсией. Рекомендую всем.
- ИИгорь1 октября 2023Было интересно. Заметно что у Ольги очень много знаний о истории Литвы.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Башня Гедимина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Башня Гедимина" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 33 до 227. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Башня Гедимина», 252 ⭐ отзыва, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август