Экскурсии к Башне Гедимина

Найдено 11 экскурсий в категории «Башня Гедимина» в Вильнюсе на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
81 отзыв
Исторический центр Вильнюса: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
80 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Вильнюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 25 чел.
Вильнюс для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вильнюс: путешествие в мир сказок и легенд для всей семьи
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Замки Вильнюса и Тракая: путешествие в древнюю Литву
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
227 за всё до 4 чел.
Вильнюс - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 33 за всё до 10 чел.
Вильнюс - столица последнего в Европе языческого государства
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вильнюс: путешествие по столице последнего языческого государства
Погрузитесь в историю Вильнюса, где древние языческие традиции и христианство сплелись в уникальное культурное наследие
Сегодня в 16:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
119 за всё до 2 чел.
Старый Вильнюс для детей и родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Незабываемая экскурсия по Старому Вильнюсу для семей с детьми
Приглашаем на уникальную прогулку по Старому Вильнюсу, где каждый уголок расскажет свою историю. Идеально для семей с детьми
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
114 за всё до 4 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Вильнюс - город барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - город барокко
Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
    читать дальше

    историк, искусствовед, музыкант. С ним мы посетили и известные экскурсионные объекты, и малоизвестные изюминки. С ним я чувствовала себя уверенно. Он даже познакомил меня с местной кухней, рассказал об особенностях, мы попробовали местный холодный борщ, заглянули в пару супермаркетов и выбрали национальные продукты для расширения моего гастрономического кругозора. С удовольствием рекомендую его своим друзьям.

  • л
    людмила
    3 апреля 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
  • Ю
    Юрий
    8 марта 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
  • Н
    Николай
    3 марта 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Нам все очень понравилось. Сначала общийвид на город с Возвышенного места, потом пешеходная прогулка по историческому центру. Все знаковые места
    читать дальше

    посмотрели, зашли в костел св Стефана и послушали об архитектуре барокко. Ненадолго остановились на кофе брэйк и туалет в кафе в центре города и продллжили поход. Посмотрели еврейский квартал, памятник Айболиту. Нам был порекомендован хороший ресторан литовской кухни в очень атмосферном месте, который мы посетили потом сами вечером. Рекомендуем однозначно этого гида в Вильнюсе!

  • Ю
    Юрий
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
    читать дальше

    и города, и не только. Масса фактов, завораживающих мистических историй, неординарный взгляд на те или иные события. В общем, полный восторг!

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    30.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
    читать дальше

    остались довольны, летом планируем посетить Тракай и Каунас! Приезжали в Вильнюс из разных стран, экскурсия была выбрана не случайно, израильтян и немцев еврейского происхождения знания экскурсовода впечатлили. Спасибо большое.

  • Е
    Елизавета
    7 января 2024
    Вильнюс - любовь с первого взгляда
    Спасибо Ольге за познавательную,интересную экскурсию. Узнала много нового про Вильнюс,хотя уже была здесь один раз на экскурсии.
  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2023
    Вильнюс - любовь с первого взгляда
    Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Вильнюсу. Гид рассказала как историю Литвы и самого Вильнюса, так и отвечала на
    читать дальше

    многочисленные вопросы про жизнь в стране в наше время. Очень заметно, что Ольга любит своей город и свою работу. Также Ольга давала советы, в какие еще места можно заглянуть уже самостоятельно. Однозначно порекомендую этого гида всем желающим узнать Вильнюс и его красоты.

  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2023
    Вильнюс для детей и взрослых
    Очень довольны экскурсией. Рекомендую всем.
  • И
    Игорь
    1 октября 2023
    Вильнюс - любовь с первого взгляда
    Было интересно. Заметно что у Ольги очень много знаний о истории Литвы.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Башня Гедимина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Исторический центр Вильнюса
  2. Знакомьтесь, Вильнюс
  3. Вильнюс для детей и взрослых
  4. Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
  5. Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Тракай
  3. Ужупис
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Башня Гедимина" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 33 до 227. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Башня Гедимина», 252 ⭐ отзыва, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам