Экскурсии к костелу Святой Анны

Найдено 9 экскурсий в категории «Костел Святой Анны» в Вильнюсе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вильнюс - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Знакомьтесь, Вильнюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 25 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
65 за всё до 10 чел.
Вильнюс - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 33 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
119 за всё до 2 чел.
Вильнюс - прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вильнюс: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: У Кафедрального собора
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
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    и познавательный, в Вильнюсе были ооочень много раз, но без профессионального экскурсовода не то. Рекомендую всем, вы не пожалеете! Ведь только яркие впечатления остаются надолго в нашей памяти!!! 🩷

    Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10
  • D
    Dmitrii
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
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    историк, искусствовед, музыкант. С ним мы посетили и известные экскурсионные объекты, и малоизвестные изюминки. С ним я чувствовала себя уверенно. Он даже познакомил меня с местной кухней, рассказал об особенностях, мы попробовали местный холодный борщ, заглянули в пару супермаркетов и выбрали национальные продукты для расширения моего гастрономического кругозора. С удовольствием рекомендую его своим друзьям.

  • I
    Irina
    27 апреля 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
  • И
    Игорь
    16 апреля 2024
    Вильнюс - прошлое и настоящее
    Jolanta гид от бога! Все было очень интересно и познавательно! Советую всем, не пожелеете! Старый Вильнюс в ее исполнение просто сказка!
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Вильнюсу
    Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
  • Д
    Дмитрий
    5 апреля 2024
    Добро пожаловать в Вильнюс
    Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны. Большое спасибо
  • в
    вероника
    13 марта 2024
    Вильнюс - первое свидание
    3 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую
  • о
    ольга
    27 февраля 2024
    Вильнюс - первое свидание
    это был самый правильный выбор для экскурсии по Вильнюсу! Галина увлекла нас историей, показала самые интересные места Вильнюса, которые мы раньше и не знали. Широкий кругозор, глубокие знания и очень интересный рассказ.
  • Ю
    Юрий
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Вильнюс
    Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
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    и города, и не только. Масса фактов, завораживающих мистических историй, неординарный взгляд на те или иные события. В общем, полный восторг!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Костел Святой Анны»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
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  4. Чудеса и легенды Вильнюса
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Костел Святой Анны" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 20 до 160. Туристы уже оставили гидам 433 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Костел Святой Анны», 433 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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