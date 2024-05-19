1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Вильнюс: путешествие по историческим местам и кварталам
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Вильнюс: путешествие по историческому сердцу и арт-кварталу
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - любовь с первого взгляда: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €33 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€119 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: У Кафедрального собора
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер в Вильнюсе + погружение в историю и культуру города
Встреча в аэропорту и незабываемая экскурсия по Вильнюсу: от Старого города до современных районов с национальным обедом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 мая 2024Отличная экскурсия в сопровождении Людмилы и солнечный, красочный Вильнюс. 2 часа с Людмилой пролетели как 10 минут, маршрут был интересный
- DDmitrii12 мая 2024Людмила отличный гид, рассказала много интересного про историю города и Литвы. Нам очень понравилось!!!
- ТТатьяна3 мая 2024Прекрасная экскурсия, несколько часов пролетели незаметно. Юлиус лёгкий в общении позитивный парень, талантлив не только как рассказчик, но и как
- IIrina27 апреля 2024Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
- ИИгорь16 апреля 2024Jolanta гид от бога! Все было очень интересно и познавательно! Советую всем, не пожелеете! Старый Вильнюс в ее исполнение просто сказка!
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
- ДДмитрий5 апреля 2024Заказал экскурсию родителям. Остались ОЧЕНЬ довольны. Увидели город совсем с другой стороны. Большое спасибо
- ввероника13 марта 20243 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую
- оольга27 февраля 2024это был самый правильный выбор для экскурсии по Вильнюсу! Галина увлекла нас историей, показала самые интересные места Вильнюса, которые мы раньше и не знали. Широкий кругозор, глубокие знания и очень интересный рассказ.
- ЮЮрий25 февраля 2024Рекомендуем этого экскурсовода. Очень дружелюбный и приятный в общени, но главное - Юлюс оказался человеком очень увлечённым историей своей страны
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Костел Святой Анны»
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