68 отзывов оставили туристы

Узкие улочки, черепичные крыши, море 🌊 цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город 🏙️, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история 📖, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.

Программа

Вы услышите историю города, который несколько сот лет назад являлся столицей самого большого в Европе государства — Великого княжества Литовского. Я на примерах расскажу о пересечении восточной и западной культуры и архитектуры города. Объясню, почему Вильнюс часто называют городом барокко.

Пешеходная экскурсия начинается от Кафедрального площади и часовни, самого значимого места в Вильнюсе. Перед вами откроется потрясающая панорама визитной карточки города — холма Гедиминаса, откуда пошло развитие нашего города.

Столица Литовской Республики расположена в живописной долине на слиянии рек Нерис и Вильня. Вы увидите:

Гору Трех Крестов;

Кафедральный собор, возведенный на легендарном месте, где воспевали языческих богов и где был основан Вильнюс в 1323;

прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса;

жемчужину готической архитектуры — элегантную церковь Св.Анны (XVІ век);

Бернардинский собор и монастырь францисканцев;

Университет — старейший в Прибалтике и Восточной Европе, основанный в 1579 году;

дворец Президента;

ворота Зари (Острая Брама) с чудотворной иконой Девы Марии (XІV век);

и множество других объектов.

Во время экскурсии по узким, пешеходным улочкам Старого города вы осмотрите городскую Ратушу, фрагменты крепостной стены (XVІ век), а также здания в стиле Барокко, доминирующие в Старом Вильнюсе.

В результате вы откроете всю красоту много национального, много конфессионального, толерантного во все века города Литвы. Добро пожаловать в Вильнюс — город ЮНЕСКО!

Лицензия гида в фотоальбоме.