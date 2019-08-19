68 отзывов оставили туристы

Вы услышите историю города, который несколько сот лет назад являлся столицей самого большого в Европе государства — Великого княжества Литовского. Я на примерах расскажу о пересечении восточной и западной культуры и архитектуры города. Объясню, почему Вильнюс часто называют городом барокко.
Пешеходная экскурсия начинается от Кафедрального площади и часовни, самого значимого места в Вильнюсе. Перед вами откроется потрясающая панорама визитной карточки города — холма Гедиминаса, откуда пошло развитие нашего города.
Столица Литовской Республики расположена в живописной долине на слиянии рек Нерис и Вильня. Вы увидите:
Гору Трех Крестов;
Кафедральный собор, возведенный на легендарном месте, где воспевали языческих богов и где был основан Вильнюс в 1323;
прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса;
жемчужину готической архитектуры — элегантную церковь Св.Анны (XVІ век);
Бернардинский собор и монастырь францисканцев;
Университет — старейший в Прибалтике и Восточной Европе, основанный в 1579 году;
дворец Президента;
ворота Зари (Острая Брама) с чудотворной иконой Девы Марии (XІV век);
и множество других объектов.
Во время экскурсии по узким, пешеходным улочкам Старого города вы осмотрите городскую Ратушу, фрагменты крепостной стены (XVІ век), а также здания в стиле Барокко, доминирующие в Старом Вильнюсе.
В результате вы откроете всю красоту много национального, много конфессионального, толерантного во все века города Литвы. Добро пожаловать в Вильнюс — город ЮНЕСКО!
Лицензия гида в фотоальбоме.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Кафедральный собор Вильнюса.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что вдохновляет и то, что доставляет радость другим. Мои экскурсии максимально комфортные для любого возраста! Окончила вильнюсский университет. Изучала историю искусства и культуры Литвы, управление культурным наследием. Жду вас и до встречи в
Вильнюсе! С уважением, Инна.
Инна великолепный рассказчик, факты неожиданно - увлекательные, отлично организован маршрут. Дети слушали внимательно и видно было, что им интересно! Это важно! Кроме информации о городе и его памятниках, мы ознакомились с историей Литвы и Вильнюса. Пригодились советы к самостоятельному посещению. От нашей компании большое спасибо!
Екатерина
16 августа 2019
За экскурсию ставлю 5 баллов из 5-ти! Гида выбрали по отзывам. С нами были дети и они удивили нас своей заинтересованностью в экскурсии, хотя на детей она не была рассчитана. Инна сумела увлечь их своим рассказом и они следовали с ней по пятам. Пожалели, что не заказали более длительную экскурсию, а как поняли в дальнейшем, Инна весьма востребованный гид и все дни и часы у нее расписаны по минутам. Обращайтесь смело!
Вера
9 августа 2019
Без замечательного гида Инны не состоялось бы наше близкое знакомство с Вильнюсом! Отличный рассказчик, приятная во всех отношениях и внимательная Инна сумела представить город с лучшей его стороны. Желание вернуться в Литву абсолютное и, конечно же, подробнее познакомиться со страной! Спасибо!
Nastia
4 августа 2019
Замечательная экскурсия, отличный гид! Инна увлеченно рассказывала о своем городе и казалось, что мы не на экскурсии, а в гостях у давнишней и хорошей знакомой! Образованная, интеллигентная, с хорошим чувством юмора! Нам город и Литва вообще очень понравились! Попробовали местную кухню- оч. вкусно! Порции огромные и цены приемлемые!
Ольга
1 августа 2019
В конце июля были в Вильнюсе и нашим гидом стала Инна. Во время путешествий всегда обращаемся за помощью к гидам и был первый случай, когда гид произвел на нашу маленькую компанию большое впечатление! За 2. 5 часа экскурсии Инна сумела нас просто влюбить в Вильнюс, а ее рекомендации для самостоятельной прогулки обернулись продолжением экскурсии. Все замечательно! Смело обращайтесь!
Алексей
31 июля 2019
Замечательная экскурсия с влюбленным в свой город и свое дело гидом! Отлично!
Наталия
30 июля 2019
Большое спасибо Инне за чудесную экскурсию по Вильнюсу! Благодаря Инне нам удалось многое узнать и увидеть в том числе и жизнь горожан изнутри. Хочу также отметить гостеприимство и доброжелательность литовцев. Вильнюс - удивительно уютный город! Рекомендую пройтись по его улицам и узнать историю города с отличным гидом!
Valentina
29 июля 2019
Рекомендую! Экскурсия прошла на отлично. Инна умело учла наши пожелания и подстроилась под наши интересы. Детям было интересно, это было понятно, когда они стали задавать гиду вопросы и Инна живо на них реагировала. Кроме необходимой информации, Инна дала дельные советы по дальнейшему нашему пребыванию в Вильнюсе.
Инна
29 июля 2019
Уважаемая Инна, спасибо за отличную экскурсию. Вы создали для нашей компании прекрасное настроение на весь день. Единственное о чем мы пожелали впоследствии, что экскурсия была выбрана нами не такая продолжительная. А хотелось бы по Вильнюсу с Вами прогуляться подольше. Мы обязательно вернёмся.
Katia
28 июля 2019
При выборе гида наш выбор пал на гида Инну и мы ничуть впоследствии не пожалели. Экскурсия персональная. Вежливая, интеллигентная, определённо много знающая об истории не только Литвы, но и России, она произвела впечатление на нашу небольшую компанию! С нами были дети подростки и Инна старалась развлечь и их, хотя это была экскурсия по историческому городу. Экскурсия прошла замечательно! Осталось желание когда-нибудь снова посетить прекрасный город Вильнюс, несомненно, мы снова обратимся к гиду Инне. Инна, СПАСИБО!!!
Нестандартная прогулка для всей семьи с рассказом о преданиях и традициях Старого города
Приглашаю на прогулка юных путешественников и их родителей! От вашего отеля мы прогуляемся нестандартным маршрутом. Ориентироваться будем на интересы детей, особенности их визуальной впечатлительности и эмоционального восприятия. При этом родителям будет не менее интересно!
Яркое прошлое старого города на экскурсии по средневековым достопримечательностям
Мы пройдемся по старым пешеходным улицам, заглянем в средневековые дворы, увидим и посетим множество исторических объектов (вход бесплатный). Вы услышите удивительные истории и легенды о моем городе, а также познакомитесь с традициями, корнями уходящими в языческое прошлое Литвы. И получите рекомендации мест для самостоятельного посещения — обзорных площадок, музеев, часовен, спа-центров и т.п.
Узнать самое важное из истории средневековой Литвы на авто-экскурсии по красотам ее двух столиц
Эта насыщенная экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомства со страной. Вы познакомитесь с современной и древней столицами Литвы, увидите старинные замки литовской знати, узнаете о важных событиях из истории средневековой Литвы и насладитесь атмосферой древности в окружении живописной природы.
Выдающееся архитектурное наследие Литвы и культура ее уникальной крымской народности
У нас говорят: кто был в Литве и не был в Тракай, тот не был в Литве! Небольшой литовский городок Тракай не зря привлекает туристов со всего мира. Здесь, на крошечном островке озера Гальве, расположен знаменитый готический замок XIV века — единственный во всей Европе. А сам город в буквальном смысле стоит на воде — озера окружают его со всех сторон. Всего же озер здесь около двухсот. Я познакомлю вас с архитектурными памятниками этих мест, а также с культурой и традициями уникальной народности караимов, которые проживают в Тракай с XIV века.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.
Прокатиться от Кафедральной площади до современного Сити и почувствовать ритм города
Вы увидите знаменитые достопримечательности Вильнюса: Кафедральную площадь, барочный костел святых Петра и Павла, проспект Гедиминаса, Бернардинский сад и «город в городе» Ужупис. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю и легенды литовской столицы, помогу понять менталитет местных жителей, покажу популярные и тайные места, помогу сделать отличные фотографии и раскрыть характер Вильнюса!