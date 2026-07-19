68 отзывов оставили туристы

Вы услышите историю города, который несколько сот лет назад являлся столицей самого большого в Европе государства — Великого княжества Литовского. Я на примерах расскажу о пересечении восточной и западной культуры и архитектуры города. Объясню, почему Вильнюс часто называют городом барокко.
Пешеходная экскурсия начинается от Кафедрального площади и часовни, самого значимого места в Вильнюсе. Перед вами откроется потрясающая панорама визитной карточки города — холма Гедиминаса, откуда пошло развитие нашего города.
Столица Литовской Республики расположена в живописной долине на слиянии рек Нерис и Вильня. Вы увидите:
Гору Трех Крестов;
Кафедральный собор, возведенный на легендарном месте, где воспевали языческих богов и где был основан Вильнюс в 1323;
прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса;
жемчужину готической архитектуры — элегантную церковь Св. Анны (XVІ век);
Бернардинский собор и монастырь францисканцев;
Университет — старейший в Прибалтике и Восточной Европе, основанный в 1579 году;
дворец Президента;
ворота Зари (Острая Брама) с чудотворной иконой Девы Марии (XІV век);
и множество других объектов.
Во время экскурсии по узким, пешеходным улочкам Старого города вы осмотрите городскую Ратушу, фрагменты крепостной стены (XVІ век), а также здания в стиле Барокко, доминирующие в Старом Вильнюсе.
В результате вы откроете всю красоту много национального, много конфессионального, толерантного во все века города Литвы. Добро пожаловать в Вильнюс — город ЮНЕСКО!
Лицензия гида в фотоальбоме.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кафедральный собор Вильнюса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что читать дальшеуменьшить
вдохновляет и то, что доставляет радость другим. Мои экскурсии максимально комфортные для любого возраста! Окончила вильнюсский университет. Изучала историю искусства и культуры Литвы, управление культурным наследием. Жду вас и до встречи в
Вильнюсе! С уважением, Инна.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
И
Инна
Экскурсия была очень приятной. Инна не перегружает фактами, но, в то же время, успевает рассказать много всего интересного. Я также благодарна за рекомендации, что ещё стоит посмотреть и куда сходить.
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А
Анна
Брали экскурсию в августе. Были больные, погода тоже была неудачная, но экскурсии прямо скрасили поездку, несмотря на обстоятельства
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И
Ирина
Добрый день! Пишу по следам только что прошедшей экскурсии. Путешествую много и всегда пользуемся услугами частных гидов. Мне захотелось сказать приятные слова о гиде Инне, которая проводила сегодня экскурсию по исторической читать дальшеуменьшить
части Вильнюса. Инна с первых слов привлекла наше внимание и слушать ее было одно удовольствие! Было понятно, что гид прекрасно разбирается в архитектуре, истории. Экскурсия не была загружена лишней информации, подавалась легко и воспринималась нами легко. Кроме необходимой информации Инна посоветовала, где лучше самостоятельно провести оставшееся время. По её совету мы посетили замечательные кафе и ресторанчики. Мы были с детьми и Инна уделила им значительное время, развлекая легендами, загадываниями желаний, посещением удивительных кафешек. Отличное сочетание цена — качество! Рекомендую! Ирина.
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И
Ирина
Брали экскурсию 22сентября по историческому центру Вильнюса. Очень, очень понравилась экскурсия. Инна настолько интересно рассказывает, что слушаешь ее раскрыв рот. Первое впечатление и любовь к городу это именно работа экскурсовода. читать дальшеуменьшить
А она была проведена на высший бал. Мы влюбились в Вильнюс! За два часа весь исторический центр посмотреть не возможно, он очень большой. Но то, что вложено в программу экскурсии рассказано легко, интересно и познавательно. Не смотря на то, что мои участники экскурсии под конец экскурсии устали, Инна проявляла тактичность и понимание:))) Но для нашей компании это было естественно. Еще ни одну экскурсию муж с дочкой не смогли выдержать до конца, сказался ранний подъем и дорога:))) Очень хочется приехать еще раз, чтобы продолжить знакомство с этим замечательным городом. Огромное спасибо Инне за экскурсию и знакомство с гостеприимный городом Вильнюсом!!!!!
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Т
Татьяна
Инна - великолепный гид, который сочетает в себе и глубокие знания истории, и навыки эмоционального рассказчика, и логистика, умеющего построить нестандартный маршрут с учётом пожелания заказчика, и просто приятного в читать дальшеуменьшить
общении человека. За 2,5 часа я не только познакомилась с основными достопримечательностями старого Вильнюса, но и увидела город глазами жителей, который обычно скрывается от туристов за дверями ворот во дворики, освежила в памяти основные факты истории, узнала много интересных фактов из жизни знаменитых людей, судьба которых связана с Вильнюсом, поняла архитектурные особенности Вильнюса и поняла для себя одну простую вещь - для знакомства с Вильнюсом нужно минимум неделя. Обязательно запланирую недельную экскурсионную программу в Вильнюсе, тк хочется спокойно погулять по всем улочкам Вильнюса, зайти в соборы, костелы, в музеи и посетить концерты классической музыки. Когда гид влюбляет в свой город туристов - это высшая оценка его мастерства. С глубокой благодарностью к Инне и пожеланиями удачи ей, Старикова Татьяна.
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Э
Элеонора
Добрый день, были повторно в прекрасном городе Вильнюсе в феврале этого года. В первый раз не стали брать экскурсию, решили самостоятельно посмотреть город. Но во второй раз решили, что небольшой читать дальшеуменьшить
экскурс от хорошего гида нам не помешает. И мы не ошиблись! Мне и мужу экскурсия безумно понравилась, спасибо большое Инне! Экскурсия получилась очень душевной, разносторонней, в рассказе были переплетены и история, и и кулинария, и религия. Инна показала нам интересные рестораны, маленькие, уютные, необычные дворики, которые мы бы вряд ли смогли найти сами, но которые прекрасно передают дух города. Очень рекомендуем взять эту экскурсию.
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