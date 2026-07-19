68 отзывов оставили туристы

Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а каждая улочка ведет к новому открытию.Вильнюс, столица Литвы, - это место, где средневековые традиции переплетаются с современной культурой, создавая уникальную атмосферу.Во

время двухчасовой индивидуальной экскурсии вы окунетесь в мир исторических событий, легенд и архитектурных шедевров. От Кафедральной площади до горы Трех Крестов, от величественного Кафедрального собора до уютных кафе, любимых местными жителями - вас ждет настоящее приключение. Узнайте, как Вильнюс стал городом ЮНЕСКО, исследуйте его готические, барочные и классические архитектурные памятники. Эта экскурсия не просто познакомит вас с историей, но и позволит по-новому взглянуть на культуру и традиции Литвы. Подарите себе возможность увидеть Вильнюс таким, каким его видят местные жители, и открыть для себя его неповторимый характер

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Вы услышите историю города, который несколько сот лет назад являлся столицей самого большого в Европе государства — Великого княжества Литовского. Я на примерах расскажу о пересечении восточной и западной культуры и архитектуры города. Объясню, почему Вильнюс часто называют городом барокко.

Пешеходная экскурсия начинается от Кафедрального площади и часовни, самого значимого места в Вильнюсе. Перед вами откроется потрясающая панорама визитной карточки города — холма Гедиминаса, откуда пошло развитие нашего города.

Столица Литовской Республики расположена в живописной долине на слиянии рек Нерис и Вильня. Вы увидите:

Гору Трех Крестов;

Кафедральный собор, возведенный на легендарном месте, где воспевали языческих богов и где был основан Вильнюс в 1323;

прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса;

жемчужину готической архитектуры — элегантную церковь Св. Анны (XVІ век);

Бернардинский собор и монастырь францисканцев;

Университет — старейший в Прибалтике и Восточной Европе, основанный в 1579 году;

дворец Президента;

ворота Зари (Острая Брама) с чудотворной иконой Девы Марии (XІV век);

и множество других объектов.

Во время экскурсии по узким, пешеходным улочкам Старого города вы осмотрите городскую Ратушу, фрагменты крепостной стены (XVІ век), а также здания в стиле Барокко, доминирующие в Старом Вильнюсе.

В результате вы откроете всю красоту много национального, много конфессионального, толерантного во все века города Литвы. Добро пожаловать в Вильнюс — город ЮНЕСКО!

Лицензия гида в фотоальбоме.