30 отзывов оставили туристы

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Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы

Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет незабываемым путешествием в прошлое Литвы.

Вас ждет знакомство с древними замками Вильнюса и Тракая, где каждый камень хранит истории о великих битвах, княжеских династиях и
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поворотных моментах в истории страны.

Во время экскурсии по Вильнюсу вы узнаете о поселениях балтов, курганах с языческими захоронениями, основании города и многом другом.

Осмотр верхнего и нижнего замков, оборонительной стены и древних городских ворот позволит вам прикоснуться к истории Литвы.

Затем экскурсия продолжится в Тракае, где вы посетите островной замок, окруженный живописными озерами. Музей в замке расскажет о жизни князей и истории этого уникального места.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Литвы

5
35 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Литвы
  • 🌳 Живописные природные виды
  • 🏛 Посещение двух столиц
  • 👑 Уникальные средневековые замки
  • 🧀 Вкусный перекус в сырном кафе
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться красотами природы и историческими достопримечательностями в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы

Что можно увидеть

  • Верхний замок
  • Нижний замок
  • Оборонительная стена
  • Городские ворота
  • Кафедральный собор
  • Улица Пилиес
  • Ратуша
  • Ратушная площадь
  • Островной замок в Тракае

Описание экскурсии

Экскурсия по Вильнюсу (2,5 часа)

Я расскажу:

  • о поселениях балтов на вершинах вильнюсских холмов;
  • о курганах Литвы, в которых по сей день находят языческие захоронения;
  • об основании города, легенду о князе Гедимине, который основал наш город;
  • о боях с крестоносцами, которые не раз сжигали древний Вильнюс;
  • о сложном пути христианства в Литве;
  • о самом крещении, которое произойдет в Литве последним во всей Европе;
  • историю главного храма страны;
  • историю известных горожан Вильнюса.

Мы осмотрим:

  • Верхний замок. Замок-крепость князя Гедиминаса, который много веков имел стратегическое значение для города;
  • Нижний замок. Дворец правителей Литвы;
  • оборонительную 7-ми метровую стену (16 век) — главный оплот старого Вильнюса;
  • древние городские ворота, сохранившиеся с 1517-го года, где расположена самая главная христианская реликвия Литвы;
  • Кафедральный собор;
  • самую красивую и туристическую улицу города Пилиес, где со средневековья строились соборы, селилась знать;
  • ратушу, где в средневековье кипела городская жизнь, располагались цеха, мастерские;
  • Ратушную площадь, на которой проходили ярмарки, собрания горожан и казни;
  • Затем мы сделаем небольшой перекус в сырном кафе и отправимся в Тракай (27 км от Вильнюса).

Экскурсия в Тракай (3-3.5 часа)

Экскурсия в музее островного замка в Тракае (1.5 часа)

Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства. Отреставрированный в 1987 году, он теперь выглядит ещё более величественно и изящно: буквально парит над озерами, окружающими его.
В замке расположен музей истории Литвы, который мы с вами посетим.

Вы узнаете:

  • историю возникновения городка Тракай;
  • историю происхождения замка;
  • о жизни наших князей, которые строили его и проживали в нем;
  • о трудной жизни народов в ту пору в городке Тракай;
  • обычаи, традиции жителей замка;
  • историю перемещения из Крыма в Литву караимов, потомки которых по сей день проживают в Литве.

В результате вы насладитесь древними красотами двух городов, станете лучше разбираться в истории Литвы и нравах литовцев и совместите познавательную экскурсию с путешествием к живописной природе.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей замка – взрослые 12 евро, дети, студенты, пенсионеры (при наличии документа) – 50%
  • В стоимость включены автомобильные расходы
  • Встреча у отеля
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель Вильнюса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что
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вдохновляет и то, что доставляет радость другим. Мои экскурсии максимально комфортные для любого возраста! Окончила вильнюсский университет. Изучала историю искусства и культуры Литвы, управление культурным наследием. Жду вас и до встречи в Вильнюсе! С уважением, Инна.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
2
1
Я
Если Вы хотите испытать сотни эмоций, наполнить свой день яркими красками и незабываемыми впечатлениями - Вам к Инне! Ее живой, интересный, наполненный легендами и фактами рассказ увлёк нас в древние
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века, мы буквально прожили историю города и его замков, прочувствовали атмосферу и дух столицы в её уютных, милых двориках, испытали необычные кулинарные сочетания Вильнюса, восхитились умом и сообразительностью древних родоначальников. Иногда, до мурашек по коже… однозначно, если Вильнюс и Тракай- только Инна! А ещё Инна знает сотни мест для замечательных фото! Спасибо Вам, за такой необычный день!

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Б
Экскурсии по Вильнюсу старому городу и в Тракай по замку.
Никогда не писал отзывов, в данном случае делаю это с удовольствием. Нам повезло побывать на экскурсии замечательного гида Инны - она
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мастер своего дела!
Кроме необходимой исторической справки, рассказов о достопримечательностях Вильнюса, Инна дала дельные советы, что стоит посмотреть, посетить самим. И правда, все советы очень пригодились.
Вильнюс превзошел наши ожидания и только благодаря дружелюбной и гостеприимной Инне.
Всем привет!
Борис.

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Татьяна
Старый романтичный Вильнюс и Тракай в одном путешествии - это то, что необходимо для знакомства с Литвой! Путешествуем много, а вот с гидом я прошла экскурсию впервые и очень, очень
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довольна. Столько, сколько мы посмотрели с Инной, сами бы никогда не увидели. Инна очень интересно рассказывает, заводила в разные закоулочки в старом городе, во внутренние дворы. Все остались довольны, долго делились впечатлениями от увиденного и услышанного. Спасибо за знакомство в Литвой;)

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Olesia
Старый город очаровал с первых шагов. Без помощи нашего гида Инны мы бы и не увидели всю красоту Вильнюса. Тракайский замок просто впечатляет с первого взгляда! Уважаемая Инна, спасибо вам
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за прекрасные экскурсии. Мы остались в полном восторге! Впечатления от Литвы самые приятные, вы мастер своего дела и ваше отношение к своей стране передалось и нам! Все ваши советы пригодились - что посмотреть, где покушать. До новых встреч! Всем рекомендую гида Инну.

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I
Инне здорово удалось увлечь нас яркими рассказами об истории, культуре и социальной жизни Литвы. Наш маршрут по старому городу Вильнюса был логичен и красив, а в качестве бонуса мы заглянули
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в самые укромные дворики, которые покорили наше сердце навсегда. Тракай с его озерами и замком перенес на много веков назад и подарил поистине красочные впечатления. Легкость в организационных моментах и приятное общение при встрече. Очень рекомендую!:)

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Ж
Инне здорово удалось увлечь нас яркими рассказами об истории, культуре и социальной жизни Литвы. Наш маршрут по старому городу Вильнюса был логичен и красив, а в качестве бонуса мы заглянули
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в самые укромные дворики, которые покорили наше сердце навсегда. Тракай с его озерами и замком перенес на много веков назад и подарил поистине красочные впечатления. Легкость в организационных моментах и приятное общение при встрече. Очень рекомендую!:)

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