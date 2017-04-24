30 отзывов оставили туристы

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет незабываемым путешествием в прошлое Литвы.Вас ждет знакомство с древними замками Вильнюса и Тракая, где каждый камень хранит истории о великих битвах, княжеских династиях и

поворотных моментах в истории страны. Во время экскурсии по Вильнюсу вы узнаете о поселениях балтов, курганах с языческими захоронениями, основании города и многом другом. Осмотр верхнего и нижнего замков, оборонительной стены и древних городских ворот позволит вам прикоснуться к истории Литвы. Затем экскурсия продолжится в Тракае, где вы посетите островной замок, окруженный живописными озерами. Музей в замке расскажет о жизни князей и истории этого уникального места. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Литвы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться красотами природы и историческими достопримечательностями в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.