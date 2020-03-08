30 отзывов оставили туристы

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Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы

Узнать самое важное из истории средневековой Литвы на авто-экскурсии по красотам ее двух столиц

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

189 за экскурсию

У этой экскурсии30 отзывов
5
Инна
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
Инна – Гид в Вильнюсе
Эта насыщенная экскурсия ⛳ прекрасно подойдет для первого знакомства со страной.

Вы познакомитесь с современной и древней столицами Литвы, увидите старинные замки 🏰 литовской знати, узнаете о важных событиях из истории 📖 средневековой Литвы и насладитесь атмосферой древности в окружении живописной природы.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы

Что вас ожидает

Экскурсия по Вильнюсу (2,5 часа)

Я расскажу:

  • о поселениях балтов на вершинах вильнюсских холмов;
  • о курганах Литвы, в которых по сей день находят языческие захоронения;
  • об основании города, легенду о князе Гедимине, который основал наш город;
  • о боях с крестоносцами, которые не раз сжигали древний Вильнюс;
  • о сложном пути христианства в Литве;
  • о самом крещении, которое произойдет в Литве последним во всей Европе;
  • историю главного храма страны;
  • историю известных горожан Вильнюса.

Мы осмотрим:

  • Верхний замок. Замок-крепость князя Гедиминаса, который много веков имел стратегическое значение для города;
  • Нижний замок. Дворец правителей Литвы;
  • оборонительную 7-ми метровую стену (16 век) — главный оплот старого Вильнюса;
  • древние городские ворота, сохранившиеся с 1517-го года, где расположена самая главная христианская реликвия Литвы;
  • Кафедральный собор;
  • самую красивую и туристическую улицу города Пилиес, где со средневековья строились соборы, селилась знать;
  • ратушу, где в средневековье кипела городская жизнь, располагались цеха, мастерские;
  • Ратушную площадь, на которой проходили ярмарки, собрания горожан и казни;
  • Затем мы сделаем небольшой перекус в сырном кафе и отправимся в Тракай (27 км от Вильнюса).

Экскурсия в Тракай (3-3.5 часа)

Экскурсия в музее островного замка в Тракае (1.5 часа)

Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства. Отреставрированный в 1987 году, он теперь выглядит ещё более величественно и изящно: буквально парит над озерами, окружающими его.
В замке расположен музей истории Литвы, который мы с вами посетим.

Вы узнаете:

  • историю возникновения городка Тракай;
  • историю происхождения замка;
  • о жизни наших князей, которые строили его и проживали в нем;
  • о трудной жизни народов в ту пору в городке Тракай;
  • обычаи, традиции жителей замка;
  • историю перемещения из Крыма в Литву караимов, потомки которых по сей день проживают в Литве.

В результате вы насладитесь древними красотами двух городов, станете лучше разбираться в истории Литвы и нравах литовцев и совместите познавательную экскурсию с путешествием к живописной природе.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей замка – взрослые 6 евро, дети, студенты, пенсионеры (при наличии документа) – 50%
  • В стоимость включены автомобильные расходы
  • Встреча у отеля
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что вдохновляет и то, что доставляет радость другим. Мои экскурсии максимально комфортные для любого возраста! Окончила вильнюсский университет. Изучала историю искусства и культуры Литвы, управление культурным наследием. Жду вас и до встречи в Вильнюсе! С уважением, Инна.
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30 отзывов оставили туристы

Сергей
8 марта 2020
Инна, огромное спасибо за столь интересную и содержательную экскурсию. Маршрут очень интересный, прнравилось все. Вас и женский коллектив с Междкнародным женским днем. Успехов Аам.
8 марта 2020
Все было на высшем уровне, гид профессионал своего дела, очень интересно рассказывает, экскурсия была насыщенная и увлекательная, всем рекомендую.
21 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Мы замечательно провели время. Несмотря на то, что эта экскурсия по Вильнюсу была у нас не первая, но самая лучшая. Елена прекрасно знает историю, очень интересная подача информации. спасибо вам огромное. Всем рекомендую !!!!!
20 августа 2019
Великолепное путешествие по старому Вильнюсу и Тракаю. Благодаря Инне экскурсия превратилась в сказку. Очень интересно содержательное и продумано. Инна очень хороший гид, который заботится о том чтобы экскурсия была и интересна и комфортная для участников. В восторге и взрослые и дети. Спасибо огромное, Инна!
29 июля 2019
Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоволом. Очень живая и прзновательная.
11 сентября 2017
Экскурсия отличная. Гиду большое спасибо. Marina i Tatjana iz Tyrky.
6 сентября 2017
Инне здорово удалось увлечь нас яркими рассказами об истории, культуре и социальной жизни Литвы. Наш маршрут по старому городу Вильнюса был логичен и красив, а в качестве бонуса мы заглянули в самые укромные дворики, которые покорили наше сердце навсегда. Тракай с его озерами и замком перенес на много веков назад и подарил поистине красочные впечатления. Легкость в организационных моментах и приятное общение при встрече. Очень рекомендую! :)
5 сентября 2017
Инне здорово удалось увлечь нас яркими рассказами об истории, культуре и социальной жизни Литвы. Наш маршрут по старому городу Вильнюса был логичен и красив, а в качестве бонуса мы заглянули в самые укромные дворики, которые покорили наше сердце навсегда. Тракай с его озерами и замком перенес на много веков назад и подарил поистине красочные впечатления. Легкость в организационных моментах и приятное общение при встрече. Очень рекомендую! :)
30 августа 2017
Понравился маршрут. Подача информации. Помимо прочего, Инна давала информацию о том, где что можно посмотреть самостоятельно, а также где покушать.
11 августа 2017
Инна прекрасный гид и милая женщина. Очень интересно рассказывала про Вильнюс и Тракай, показала где поесть и подключить после экскурсии.
Ещё 20 отзывов

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