30 отзывов оставили туристы

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет незабываемым путешествием в прошлое Литвы.
Вас ждет знакомство с древними замками Вильнюса и Тракая, где каждый камень хранит истории о великих битвах, княжеских династиях и
Вас ждет знакомство с древними замками Вильнюса и Тракая, где каждый камень хранит истории о великих битвах, княжеских династиях и
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Литвы
- 🌳 Живописные природные виды
- 🏛 Посещение двух столиц
- 👑 Уникальные средневековые замки
- 🧀 Вкусный перекус в сырном кафе
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться красотами природы и историческими достопримечательностями в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Верхний замок
- Нижний замок
- Оборонительная стена
- Городские ворота
- Кафедральный собор
- Улица Пилиес
- Ратуша
- Ратушная площадь
- Островной замок в Тракае
Описание экскурсии
Экскурсия по Вильнюсу (2,5 часа)
Я расскажу:
- о поселениях балтов на вершинах вильнюсских холмов;
- о курганах Литвы, в которых по сей день находят языческие захоронения;
- об основании города, легенду о князе Гедимине, который основал наш город;
- о боях с крестоносцами, которые не раз сжигали древний Вильнюс;
- о сложном пути христианства в Литве;
- о самом крещении, которое произойдет в Литве последним во всей Европе;
- историю главного храма страны;
- историю известных горожан Вильнюса.
Мы осмотрим:
- Верхний замок. Замок-крепость князя Гедиминаса, который много веков имел стратегическое значение для города;
- Нижний замок. Дворец правителей Литвы;
- оборонительную 7-ми метровую стену (16 век) — главный оплот старого Вильнюса;
- древние городские ворота, сохранившиеся с 1517-го года, где расположена самая главная христианская реликвия Литвы;
- Кафедральный собор;
- самую красивую и туристическую улицу города Пилиес, где со средневековья строились соборы, селилась знать;
- ратушу, где в средневековье кипела городская жизнь, располагались цеха, мастерские;
- Ратушную площадь, на которой проходили ярмарки, собрания горожан и казни;
- Затем мы сделаем небольшой перекус в сырном кафе и отправимся в Тракай (27 км от Вильнюса).
Экскурсия в Тракай (3-3.5 часа)
Экскурсия в музее островного замка в Тракае (1.5 часа)
Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства. Отреставрированный в 1987 году, он теперь выглядит ещё более величественно и изящно: буквально парит над озерами, окружающими его.
В замке расположен музей истории Литвы, который мы с вами посетим.
Вы узнаете:
- историю возникновения городка Тракай;
- историю происхождения замка;
- о жизни наших князей, которые строили его и проживали в нем;
- о трудной жизни народов в ту пору в городке Тракай;
- обычаи, традиции жителей замка;
- историю перемещения из Крыма в Литву караимов, потомки которых по сей день проживают в Литве.
В результате вы насладитесь древними красотами двух городов, станете лучше разбираться в истории Литвы и нравах литовцев и совместите познавательную экскурсию с путешествием к живописной природе.
Организационные детали
- Входные билеты в музей замка – взрослые 12 евро, дети, студенты, пенсионеры (при наличии документа) – 50%
- В стоимость включены автомобильные расходы
- Встреча у отеля
- Экскурсия подходит для взрослых и детей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель Вильнюса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Литву! Меня зовут Инна. Мне в жизни выпала огромная честь открывать эту замечательную страну для туристов! Я делаю то, что люблю, что хорошо знаю, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Если Вы хотите испытать сотни эмоций, наполнить свой день яркими красками и незабываемыми впечатлениями - Вам к Инне! Ее живой, интересный, наполненный легендами и фактами рассказ увлёк нас в древние
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Б
Экскурсии по Вильнюсу старому городу и в Тракай по замку.
Никогда не писал отзывов, в данном случае делаю это с удовольствием. Нам повезло побывать на экскурсии замечательного гида Инны - она
Никогда не писал отзывов, в данном случае делаю это с удовольствием. Нам повезло побывать на экскурсии замечательного гида Инны - она
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Старый романтичный Вильнюс и Тракай в одном путешествии - это то, что необходимо для знакомства с Литвой! Путешествуем много, а вот с гидом я прошла экскурсию впервые и очень, очень
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Старый город очаровал с первых шагов. Без помощи нашего гида Инны мы бы и не увидели всю красоту Вильнюса. Тракайский замок просто впечатляет с первого взгляда! Уважаемая Инна, спасибо вам
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I
Инне здорово удалось увлечь нас яркими рассказами об истории, культуре и социальной жизни Литвы. Наш маршрут по старому городу Вильнюса был логичен и красив, а в качестве бонуса мы заглянули
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Ж
Инне здорово удалось увлечь нас яркими рассказами об истории, культуре и социальной жизни Литвы. Наш маршрут по старому городу Вильнюса был логичен и красив, а в качестве бонуса мы заглянули
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