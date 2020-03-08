30 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Экскурсия по Вильнюсу (2,5 часа)

Я расскажу:

о поселениях балтов на вершинах вильнюсских холмов;

о курганах Литвы, в которых по сей день находят языческие захоронения;

об основании города, легенду о князе Гедимине, который основал наш город;

о боях с крестоносцами, которые не раз сжигали древний Вильнюс;

о сложном пути христианства в Литве;

о самом крещении, которое произойдет в Литве последним во всей Европе;

историю главного храма страны;

историю известных горожан Вильнюса.

Мы осмотрим:

Верхний замок. Замок-крепость князя Гедиминаса, который много веков имел стратегическое значение для города;

Нижний замок. Дворец правителей Литвы;

оборонительную 7-ми метровую стену (16 век) — главный оплот старого Вильнюса;

древние городские ворота, сохранившиеся с 1517-го года, где расположена самая главная христианская реликвия Литвы;

Кафедральный собор;

самую красивую и туристическую улицу города Пилиес, где со средневековья строились соборы, селилась знать;

ратушу, где в средневековье кипела городская жизнь, располагались цеха, мастерские;

Ратушную площадь, на которой проходили ярмарки, собрания горожан и казни;

Затем мы сделаем небольшой перекус в сырном кафе и отправимся в Тракай (27 км от Вильнюса).

Экскурсия в Тракай (3-3.5 часа)

Экскурсия в музее островного замка в Тракае (1.5 часа)

Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства. Отреставрированный в 1987 году, он теперь выглядит ещё более величественно и изящно: буквально парит над озерами, окружающими его.

В замке расположен музей истории Литвы, который мы с вами посетим.

Вы узнаете:

историю возникновения городка Тракай;

историю происхождения замка;

о жизни наших князей, которые строили его и проживали в нем;

о трудной жизни народов в ту пору в городке Тракай;

обычаи, традиции жителей замка;

историю перемещения из Крыма в Литву караимов, потомки которых по сей день проживают в Литве.

В результате вы насладитесь древними красотами двух городов, станете лучше разбираться в истории Литвы и нравах литовцев и совместите познавательную экскурсию с путешествием к живописной природе.