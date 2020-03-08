30 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает
Экскурсия по Вильнюсу (2,5 часа)
Я расскажу:
- о поселениях балтов на вершинах вильнюсских холмов;
- о курганах Литвы, в которых по сей день находят языческие захоронения;
- об основании города, легенду о князе Гедимине, который основал наш город;
- о боях с крестоносцами, которые не раз сжигали древний Вильнюс;
- о сложном пути христианства в Литве;
- о самом крещении, которое произойдет в Литве последним во всей Европе;
- историю главного храма страны;
- историю известных горожан Вильнюса.
Мы осмотрим:
- Верхний замок. Замок-крепость князя Гедиминаса, который много веков имел стратегическое значение для города;
- Нижний замок. Дворец правителей Литвы;
- оборонительную 7-ми метровую стену (16 век) — главный оплот старого Вильнюса;
- древние городские ворота, сохранившиеся с 1517-го года, где расположена самая главная христианская реликвия Литвы;
- Кафедральный собор;
- самую красивую и туристическую улицу города Пилиес, где со средневековья строились соборы, селилась знать;
- ратушу, где в средневековье кипела городская жизнь, располагались цеха, мастерские;
- Ратушную площадь, на которой проходили ярмарки, собрания горожан и казни;
- Затем мы сделаем небольшой перекус в сырном кафе и отправимся в Тракай (27 км от Вильнюса).
Экскурсия в Тракай (3-3.5 часа)
Экскурсия в музее островного замка в Тракае (1.5 часа)
Замок просто зачаровывает с первой секунды знакомства. Отреставрированный в 1987 году, он теперь выглядит ещё более величественно и изящно: буквально парит над озерами, окружающими его.
В замке расположен музей истории Литвы, который мы с вами посетим.
Вы узнаете:
- историю возникновения городка Тракай;
- историю происхождения замка;
- о жизни наших князей, которые строили его и проживали в нем;
- о трудной жизни народов в ту пору в городке Тракай;
- обычаи, традиции жителей замка;
- историю перемещения из Крыма в Литву караимов, потомки которых по сей день проживают в Литве.
В результате вы насладитесь древними красотами двух городов, станете лучше разбираться в истории Литвы и нравах литовцев и совместите познавательную экскурсию с путешествием к живописной природе.