1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 09:30
11 июня в 16:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс: путешествие по столице последнего языческого государства
Погрузитесь в историю Вильнюса, где древние языческие традиции и христианство сплелись в уникальное культурное наследие
Сегодня в 16:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Непознанный Жверинас: Секретные истории и архитектурные жемчужины Вильнюса
Погрузитесь в атмосферу загадочного Жверинаса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, далеко за пределами туристических троп
Начало: Возле Сейма (Парламента)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€64 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - город барокко
Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInga2 июня 2024Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)
- GGintaras2 июня 2024Super!
- JJekaterina30 апреля 2024Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
- IIrina27 апреля 2024Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
- ССветлана22 апреля 2024Прекрасная экскурсия, большое спасибо Елена! 😊
- ЕЕкатерина11 апреля 2024Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
- ллюдмила3 апреля 2024Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
- ввероника13 марта 20243 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую
- ЮЮрий8 марта 2024Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
- ННиколай3 марта 2024Нам все очень понравилось. Сначала общийвид на город с Возвышенного места, потом пешеходная прогулка по историческому центру. Все знаковые места
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «История и архитектура»
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