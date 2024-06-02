Экскурсии Вильнюса об истории и архитектуре

Найдено 8 экскурсий в категории «История и архитектура» в Вильнюсе на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вильнюс - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Вильнюс - первое свидание: путешествие по историческому сердцу
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Увлекательная экскурсия по Вильнюсу: архитектура и искусство
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Влюбиться в Вильнюс за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
Влюбиться в Вильнюс за три часа: Путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторический центр Вильнюса и его живописные дворики в компании опытного гида
Начало: У ворот Острой брамы
Завтра в 09:30
11 июня в 16:00
80 за всё до 5 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Погрузитесь в историю Вильнюса и Литвы, осматривая ключевые достопримечательности города на авто-пешей экскурсии. Узнайте интересные факты и тайны
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Вильнюс - столица последнего в Европе языческого государства
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вильнюс: путешествие по столице последнего языческого государства
Погрузитесь в историю Вильнюса, где древние языческие традиции и христианство сплелись в уникальное культурное наследие
Сегодня в 16:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Непознанный Жверинас: Секретные истории и архитектурные жемчужины Вильнюса
Погрузитесь в атмосферу загадочного Жверинаса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, далеко за пределами туристических троп
Начало: Возле Сейма (Парламента)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
64 за всё до 10 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 15:30
11 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Вильнюс - город барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Вильнюс - город барокко
Разобраться во взаимосвязи истории и архитектуры Вильнюса на примере его культовых барочных построек
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inga
    2 июня 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)
  • G
    Gintaras
    2 июня 2024
    Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
    Super!
  • J
    Jekaterina
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.
  • I
    Irina
    27 апреля 2024
    Вильнюс - первое свидание
    Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!
  • С
    Светлана
    22 апреля 2024
    Влюбиться в Вильнюс за три часа
    Прекрасная экскурсия, большое спасибо Елена! 😊
  • Е
    Екатерина
    11 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Вильнюсу
    Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.
  • л
    людмила
    3 апреля 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.
  • в
    вероника
    13 марта 2024
    Вильнюс - первое свидание
    3 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую
  • Ю
    Юрий
    8 марта 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
  • Н
    Николай
    3 марта 2024
    Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
    Нам все очень понравилось. Сначала общийвид на город с Возвышенного места, потом пешеходная прогулка по историческому центру. Все знаковые места
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    посмотрели, зашли в костел св Стефана и послушали об архитектуре барокко. Ненадолго остановились на кофе брэйк и туалет в кафе в центре города и продллжили поход. Посмотрели еврейский квартал, памятник Айболиту. Нам был порекомендован хороший ресторан литовской кухни в очень атмосферном месте, который мы посетили потом сами вечером. Рекомендуем однозначно этого гида в Вильнюсе!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «История и архитектура»

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  4. Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
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Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в июне 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "История и архитектура" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 120. Туристы уже оставили гидам 410 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вильнюсе (Литва 🇱🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 410 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Литвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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