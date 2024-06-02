I Inga Влюбиться в Вильнюс за три часа Получили огромные удовольствие от экскурсии, проведённой Еленой. Благодаря её профессионализму и знанию родного города мы влюбились в Вильнюс за три часа и обязательно вернёмся сюда вновь. Наша экскурсия была 1го июня 2024 года. Инга и Юля, Израиль:)

J Jekaterina Влюбиться в Вильнюс за три часа Благодарю Елену за прекрасную экскурсию. Елена сразу расположила к себе, прекрасно владеет материалом и интересно рассказывает.

I Irina Вильнюс - первое свидание Галина замечательная, интересная гид и собеседница! Было увлекательно! Советуем!

С Светлана Влюбиться в Вильнюс за три часа Прекрасная экскурсия, большое спасибо Елена! 😊

Е Екатерина Ежедневная прогулка по Вильнюсу Потрясающий гид!!! Рассказывает интересно, с душой. Можно было бы еще 2 часа провести, гуляя по городу и слушая и его истории.

л людмила Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса Добрый день, очень клиентоориентированный гид, сосредоточенный на комфорте для своих гостей. У вас возникает ощущение,что Вы попали к своему близкому знакомому,который рассказывает Вам о своей горячо любимой стране, историю которой он прекрасно знает. Искусствовед, имеющий научные труды.,прекрасно разбирающийся в архитектуре.

в вероника Вильнюс - первое свидание 3 часа пролетели незаметно; понравилось как Галина дает материал; хороший маршрут, продуманный; рекомендую

Ю Юрий Вильнюс - северный Иерусалим Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!