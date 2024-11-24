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Розовую Мечеть Путраджайя, построенную на воде.



В программе также посещение Музея Исламского Искусства в Куала-Лумпуре и знакомство с городом Путраджайя, известным своей архитектурой. Входные билеты оплачиваются отдельно. Первый ребенок до 12 лет едет бесплатно, для дополнительных детей скидка 30%. Дети до 2 лет - бесплатно. Время начала и продолжительность экскурсии обсуждаются индивидуально