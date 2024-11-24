Путешествие по мечетям Малайзии - это уникальная возможность познакомиться с культурой и архитектурой этой тропической страны.
Вы посетите Национальную Мечеть с куполом в форме зонта, старейшую мечеть Масджит Джамек и уникальную
Вы посетите Национальную Мечеть с куполом в форме зонта, старейшую мечеть Масджит Джамек и уникальную
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииЧто вас ждет? Уникальная экскурсия по мечетям Малайзии, во время которой вы посетите несколько самых красивейших мечетей этой тропической страны! Национальная мечеть Masjid Negara необычного строения с куполом в форме зонта, Masjid Jamek самая старая мечеть Малайзии и Putra Mosque пожалуй самая уникальная мечеть построенная на воде. В ходе этой экскурсии вы также посетите музей исламского искусства в Куала Лумпуре и познакомитесь с одним из красивейших городов Малайзии — Putrajaya с уникальной архитектурой. Важная информация:
- Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
- Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
- Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
- Время начала 10.00 - 14.00. Программа рассчитана на 4 - 8 часов. Временные интервалы рассчитываются с гидом индивидуально.
Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальная Мечеть
- Мечеть - Масджит Джамек
- Розовая Мечеть Путраджайя
- Музей Исламского Искусства
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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