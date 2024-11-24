Экскурсия по Мечетям Малайзии

Посетите самые красивые мечети Малайзии, включая Masjid Negara, Masjid Jamek и Putra Mosque. Исследуйте музей исламского искусства и архитектуру Путраджаи
Путешествие по мечетям Малайзии - это уникальная возможность познакомиться с культурой и архитектурой этой тропической страны.

Вы посетите Национальную Мечеть с куполом в форме зонта, старейшую мечеть Масджит Джамек и уникальную
читать дальше

Розовую Мечеть Путраджайя, построенную на воде.

В программе также посещение Музея Исламского Искусства в Куала-Лумпуре и знакомство с городом Путраджайя, известным своей архитектурой. Входные билеты оплачиваются отдельно. Первый ребенок до 12 лет едет бесплатно, для дополнительных детей скидка 30%. Дети до 2 лет - бесплатно. Время начала и продолжительность экскурсии обсуждаются индивидуально

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение уникальных мечетей
  • 🏛️ Визит в Музей Исламского Искусства
  • 🌆 Знакомство с архитектурой Путраджайи
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейные скидки
  • 📅 Индивидуальное расписание
    • Экскурсия по Мечетям Малайзии
    Экскурсия по Мечетям Малайзии
    Экскурсия по Мечетям Малайзии
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 14:00

    Что можно увидеть

  • Национальная Мечеть
  • Масджит Джамек
  • Розовая Мечеть Путраджайя
  • Музей Исламского Искусства

    • Описание экскурсии

    Что вас ждет? Уникальная экскурсия по мечетям Малайзии, во время которой вы посетите несколько самых красивейших мечетей этой тропической страны! Национальная мечеть Masjid Negara необычного строения с куполом в форме зонта, Masjid Jamek самая старая мечеть Малайзии и Putra Mosque пожалуй самая уникальная мечеть построенная на воде. В ходе этой экскурсии вы также посетите музей исламского искусства в Куала Лумпуре и познакомитесь с одним из красивейших городов Малайзии — Putrajaya с уникальной архитектурой. Важная информация:
    • Входные билеты оплачиваются Вами отдельно!
    • Первый ребенок с 2-х до 12 лет едет на экскурсию с родителями бесплатно, каждому дополнительному ребенку скидка 30% от стоимости взрослого тарифа.
    • Для детей до 2-х лет экскурсия предоставляется бесплатно.
    • Время начала 10.00 - 14.00. Программа рассчитана на 4 - 8 часов. Временные интервалы рассчитываются с гидом индивидуально.

    Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Национальная Мечеть
    • Мечеть - Масджит Джамек
    • Розовая Мечеть Путраджайя
    • Музей Исламского Искусства
    Что включено
    • Русскоговорящий гид
    • Транспорт
    Что не входит в цену
    • Входные билеты
    • Сувениры, личные расходы
    Место начала и завершения?
    Аэропорт, ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Время начала экскурсии 10:00 и 14:00 ежедневно.
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Важная информация
    • Мы свяжемся с вами для подтверждения вашего участия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Куала-Лумпура

    Похожие экскурсии из Куала-Лумпура

    Знакомьтесь, Куала-Лумпур
    На машине
    42 отзыва
    4 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Знакомьтесь, Куала-Лумпур: индивидуальная экскурсия
    Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, посетив пещеры Бату, башни Петронас и культурные кварталы. Узнайте больше о городе с нашим гидом
    Начало: У вашего отеля
    24 ноя в 08:00
    26 ноя в 08:00
    135 за всё до 3 чел.
    Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
    На машине
    26 отзывов
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
    Погрузитесь в атмосферу Куала-Лумпура, где сочетаются ультрасовременные небоскрёбы и древние храмы. Узнайте о культуре и истории города
    Завтра в 14:00
    24 ноя в 12:00
    150 за всё до 3 чел.
    Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
    На машине
    157 отзывов
    3.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Прогулка по Куала-Лумпуру
    Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
    Начало: Отель в Куала Лумпуре
    150 за всё до 2 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Куала-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Куала-Лумпуре
    ХорошоТам