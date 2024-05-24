Религиозные экскурсии по святым местам Куала-Лумпура

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
«Вы познакомитесь с этой удивительной религией, оцените грандиозную статую бога Муругана и подниметесь по фотогеничной лестнице из 272 ступеней»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
«Для посещения пещерного храма женщин просят выбирать одежду, прикрывающую колени»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
225 за всё до 3 чел.
Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Путраджая: уникальная столица Малайзии, близко к Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями
Начало: Отель
«мечеть Путра — важнейший городской ориентир, объединяющий малазийские, персидские и арабско-исламские элементы декора,»
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
129 за всё до 3 чел.
Путраджая: город-сказка, город-сад
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
«Железная мечеть — ещё один современный архитектурный взгляд на религию»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 3 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
«Местные жители часто приезжают сюда для проведения религиозных ритуалов и безмятежной атмосферы»
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    24 мая 2024
    Путраджая: город-сказка, город-сад
    Алевтина приятный собеседник, владеет информацией, в теме. Отвечает на любые вопросы.
  • Д
    Дина
    17 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
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    куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
  • М
    Мария
    9 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
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    прочувствовал наши интересы, раскрыл все интересующие темы. Видно, что умеет быть на волне собеседника. Были удивлены на сколько Илья разносторонний и увлечен такими многими и разнообразными сторонами жизни. Сын 13 лет остался в восторге от экскурсии и от Ильи, за это отдельная благодарность! В таком возрасте заинтересовать подростка это талант:) И после экскурсии сын, проникнувшись увиденным, и чувствуя себя частью чего-то нового, стал дальше шире изучать. Спасибо огромное!

  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
    Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
    Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дняЛучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дняЛучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дняЛучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2024
    Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
    Очень интересно! Файзулла отвечал на все интересующие нас вопросы. Дополнительно узнали много нового о Малайзии. Экскурсия прошла на одном дыхании!
  • Н
    Нина
    23 марта 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Спасибо за отлично организованную экскурсию! Комфортный автомобиль, гид Илья выше всяких похвал!
  • Е
    Елена
    26 января 2024
    Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
    Спасибо огромное Файзулле, за прекрасную экскурсию, а также проявленную оперативность, отзывчивость, терпенье. Рекомендую всем, особенно кто проездом на 2 дня,
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    и хочет действительно познакомиться с Малайзией, увидеть её во всей своей красе. Чтобы не тратить время, сразу по заселению в отель, сообщила что ч/з час готова отправиться на экскурсию по всему Куала-Лумпуру. Файзулла оказался очень ответственным и пунктуальным, приехал, забрал и мы с 14 часов до 23 часов объездили почти все достопримечательности, у меня возникла проблема с картой UnionPay (ее не везде принимали), Файзулла не остался равнодушным к моей проблеме, помог мне ее решить. Рекомендую башни «Петронас» посмотреть, как утром, а вечером полюбоваться шоу поющих фонтанов, вечером вид намного интереснее, Площадь Независимости Датаран Мердека, Храм Шри Махамариамман, Мечеть Джамек, Мечеть Masjid Negara, Национальный дворец Истана Негара, Пещеры Бату, аллея граффити Graffiti Alley, пешеходный мост Saloma Link, канатная дорога Awana Skyway в Гентинг Хайлендз (Genting Highlands), китайский храм Chin Swee Cave Temple, Храм Тянь Хоу, деревня Кольмар Тропикале, японский тематический сад, прогуляться по улицам. Светлячки на любителя. Приехав в отель у меня кружилась голова, возникал вопрос: Где я? Во Франции, Японии, Китае, Индии? Аааа я в Малайзии! Вот она действительно такая колоритная, многогранная, радужная страна. На следующий день с утра мы поехали в административный центр Путраджая, после Куала-Лумпура возник сильный диссонанс. Если Куала-Лумпур — это «действующий вулкан», «радужный, поющий фонтан» с мощнейшей движущейся энергией, то Путраджая – это «тихая, безмолвная гавань»! Мы одни гуляли по пустынным, красивым улицам, любовались красивыми ландшафтами, современными зданиями, набережной. На вопрос: «Где люди?» Ответ: «Работают!», т. к. это административный центр, а не туристический (туристы приезжают в основном в мечети), а местное население, все работают, мы не встретили ни одного проходящего мимо местного жителя. Понравилась мечеть Путра, мечеть Iron Mosque. Стоит побывать чтобы ощутить контраст и понять насколько Малайзия многогранна, удивительна и интересна!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Святые места»

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  1. Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
  2. Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
  3. Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
  4. Путраджая: город-сказка, город-сад
  5. Гентинг Хайлендз - город развлечений
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Святые места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 129 до 225. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 33 ⭐ отзыва, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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