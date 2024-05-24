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и хочет действительно познакомиться с Малайзией, увидеть её во всей своей красе. Чтобы не тратить время, сразу по заселению в отель, сообщила что ч/з час готова отправиться на экскурсию по всему Куала-Лумпуру. Файзулла оказался очень ответственным и пунктуальным, приехал, забрал и мы с 14 часов до 23 часов объездили почти все достопримечательности, у меня возникла проблема с картой UnionPay (ее не везде принимали), Файзулла не остался равнодушным к моей проблеме, помог мне ее решить. Рекомендую башни «Петронас» посмотреть, как утром, а вечером полюбоваться шоу поющих фонтанов, вечером вид намного интереснее, Площадь Независимости Датаран Мердека, Храм Шри Махамариамман, Мечеть Джамек, Мечеть Masjid Negara, Национальный дворец Истана Негара, Пещеры Бату, аллея граффити Graffiti Alley, пешеходный мост Saloma Link, канатная дорога Awana Skyway в Гентинг Хайлендз (Genting Highlands), китайский храм Chin Swee Cave Temple, Храм Тянь Хоу, деревня Кольмар Тропикале, японский тематический сад, прогуляться по улицам. Светлячки на любителя. Приехав в отель у меня кружилась голова, возникал вопрос: Где я? Во Франции, Японии, Китае, Индии? Аааа я в Малайзии! Вот она действительно такая колоритная, многогранная, радужная страна. На следующий день с утра мы поехали в административный центр Путраджая, после Куала-Лумпура возник сильный диссонанс. Если Куала-Лумпур — это «действующий вулкан», «радужный, поющий фонтан» с мощнейшей движущейся энергией, то Путраджая – это «тихая, безмолвная гавань»! Мы одни гуляли по пустынным, красивым улицам, любовались красивыми ландшафтами, современными зданиями, набережной. На вопрос: «Где люди?» Ответ: «Работают!», т. к. это административный центр, а не туристический (туристы приезжают в основном в мечети), а местное население, все работают, мы не встретили ни одного проходящего мимо местного жителя. Понравилась мечеть Путра, мечеть Iron Mosque. Стоит побывать чтобы ощутить контраст и понять насколько Малайзия многогранна, удивительна и интересна!