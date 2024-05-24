1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
«Вы познакомитесь с этой удивительной религией, оцените грандиозную статую бога Муругана и подниметесь по фотогеничной лестнице из 272 ступеней»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
«Для посещения пещерного храма женщин просят выбирать одежду, прикрывающую колени»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путраджая: уникальная столица Малайзии, близко к Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями
Начало: Отель
«мечеть Путра — важнейший городской ориентир, объединяющий малазийские, персидские и арабско-исламские элементы декора,»
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путраджая: город-сказка, город-сад - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир архитектурных чудес и зеленых садов Путраджаи, где современность встречается с традициями
«Железная мечеть — ещё один современный архитектурный взгляд на религию»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
«Местные жители часто приезжают сюда для проведения религиозных ритуалов и безмятежной атмосферы»
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
€200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина24 мая 2024Алевтина приятный собеседник, владеет информацией, в теме. Отвечает на любые вопросы.
- ДДина17 мая 2024Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
- ААлла8 мая 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
- ММария9 апреля 2024РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
- ААнна1 апреля 2024Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
- ААлексей27 марта 2024Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
- ТТатьяна25 марта 2024Очень интересно! Файзулла отвечал на все интересующие нас вопросы. Дополнительно узнали много нового о Малайзии. Экскурсия прошла на одном дыхании!
- ННина23 марта 2024Спасибо за отлично организованную экскурсию! Комфортный автомобиль, гид Илья выше всяких похвал!
- ЕЕлена26 января 2024Спасибо огромное Файзулле, за прекрасную экскурсию, а также проявленную оперативность, отзывчивость, терпенье. Рекомендую всем, особенно кто проездом на 2 дня,
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Святые места»
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