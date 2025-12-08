Перенестись в мир дикой природы и эпоху британских колоний на высокогорном курорте Малайзии
Путешествие в Камерон-Хайлендс — это встреча с другой Малайзией: прохладной, туманной и удивительно умиротворённой. Вас ждут древний Мшистый лес, чайные плантации и панорамные виды на зелёные холмы.
А ещё — знакомство с маленькой Англией в малазийском высокогорье и история о том, как британцы устроили здесь чайные плантации и сохраняют национальные традиции.
Описание экскурсии
Путь в горы и первое знакомство с природой
Путешествие начнётся с остановки у водопада Лата Искандар — живописного каскада, спрятанного в тропическом лесу у подножия гор. Здесь вы вдохнёте свежий горный воздух и почувствуете, как городская суета остаётся далеко позади.
Магия Мшистого леса
Прогуляемся по месту, которое будто сошло со страниц фэнтези. Туман, влажный воздух, деревья, покрытые мягким мхом, и аромат дикой зелени создают атмосферу тайны. Вы узнаете, почему этот лес называют дождевым и какие редкие растения здесь можно встретить.
История малайзийского чая
Следующая остановка — чайная фабрика BOH, основанная в 1929 году. Вы узнаете, как британцы заложили первые плантации в горах, как выращивают чай и почему именно этот климат делает его вкус особенным.
Панорама и плантации
Со смотровой площадки открываются виды на волнистые холмы, сплошь покрытые чайными кустами, между которыми по узким дорожкам проходят сборщики.
Колониальная атмосфера и чай по-английски
День завершится обедом в традиционном английском особняке в духе колониальной эпохи с камином, деревянными балками, уютным залом и изысканной сервировкой. В уютной чайной вы попробуете местный чай с лёгкими десертами.
Вы узнаете
Как в горах Малайзии возникли чайные плантации и почему британцы выбрали именно эти места для выращивания чая
В чём уникальность климата Камерон и как он влияет на вкусовые качества чая
Чем отличается малайзийский чай от индийского и цейлонского
Как выглядела повседневная жизнь английских колонистов в горах
Организационные детали
Дорога из Куала-Лумпура до Камерона — около 3,5 часов в одну сторону. Последний участок извилистый, и если вас укачивает — заранее выпейте таблетку. В каждой из локаций мы проведём полчаса-час в зависимости от желания группы
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле Toyota Camry, Honda City и подобного класса
Питание не входит в стоимость, средний чек на обед — 100 ринггит за чел. (2000 ₽), а также по желанию билеты на клубничную, лавандовую и прочие фермы — 20–35 ринггит за чел. (400–700 ₽)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 197 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием читать дальше
расскажу о стране, что знаю сам, а что-то мы с вами увидим вместе впервые в жизни! Если в какой-то из дней у меня уже будут заказы, мои коллеги и друзья-гиды в Куала-Лумпуре будут рады провести экскурсии для вас. Программа у нас согласована, и я рекомендую только лучших гидов, с которыми знаком лично и уверен в качестве их услуг.