Путешествие в Камерон-Хайлендс — это встреча с другой Малайзией: прохладной, туманной и удивительно умиротворённой. Вас ждут древний Мшистый лес, чайные плантации и панорамные виды на зелёные холмы. А ещё — знакомство с маленькой Англией в малазийском высокогорье и история о том, как британцы устроили здесь чайные плантации и сохраняют национальные традиции.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Путь в горы и первое знакомство с природой

Путешествие начнётся с остановки у водопада Лата Искандар — живописного каскада, спрятанного в тропическом лесу у подножия гор. Здесь вы вдохнёте свежий горный воздух и почувствуете, как городская суета остаётся далеко позади.

Магия Мшистого леса

Прогуляемся по месту, которое будто сошло со страниц фэнтези. Туман, влажный воздух, деревья, покрытые мягким мхом, и аромат дикой зелени создают атмосферу тайны. Вы узнаете, почему этот лес называют дождевым и какие редкие растения здесь можно встретить.

История малайзийского чая

Следующая остановка — чайная фабрика BOH, основанная в 1929 году. Вы узнаете, как британцы заложили первые плантации в горах, как выращивают чай и почему именно этот климат делает его вкус особенным.

Панорама и плантации

Со смотровой площадки открываются виды на волнистые холмы, сплошь покрытые чайными кустами, между которыми по узким дорожкам проходят сборщики.

Колониальная атмосфера и чай по-английски

День завершится обедом в традиционном английском особняке в духе колониальной эпохи с камином, деревянными балками, уютным залом и изысканной сервировкой. В уютной чайной вы попробуете местный чай с лёгкими десертами.

Вы узнаете

Как в горах Малайзии возникли чайные плантации и почему британцы выбрали именно эти места для выращивания чая

В чём уникальность климата Камерон и как он влияет на вкусовые качества чая

Чем отличается малайзийский чай от индийского и цейлонского

Как выглядела повседневная жизнь английских колонистов в горах

Организационные детали

Дорога из Куала-Лумпура до Камерона — около 3,5 часов в одну сторону. Последний участок извилистый, и если вас укачивает — заранее выпейте таблетку. В каждой из локаций мы проведём полчаса-час в зависимости от желания группы

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле Toyota Camry, Honda City и подобного класса

Питание не входит в стоимость, средний чек на обед — 100 ринггит за чел. (2000 ₽), а также по желанию билеты на клубничную, лавандовую и прочие фермы — 20–35 ринггит за чел. (400–700 ₽)