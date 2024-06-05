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Мини-группа
3 часа
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия в Куала-Лумпур: Первое свидание с городом
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Куала-Лумпур, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Начало экскурсии с вашей гостиницы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$120 за человека
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGregory5 июня 2024Отличный маршрут, отличный рассказ, экскурсовод знает город, знает культуру и историю страны.
- ЕЕлена29 мая 2024Супер экскурсия. Павел все рассказывает доступным и понятным языком, отвечает на все вопросы. Будем рекомендовать друзьям!
- ААнна19 мая 2024Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.
- AALEKSEY14 октября 2022Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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