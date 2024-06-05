читать дальше Благодаря насыщенной информации, появилось представление о стране, ее месте в мировом сообществе, жителях, нравах. Для меня Малайзия стала открытием. Честно говоря, я особо не понимала, что выделяет ее среди всех стран ЮВА. Хочу вернуться)

Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.