Групповые экскурсии Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
22 отзыва
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру: культура, история, архитектура
Познайте дух Куала-Лумпура в увлекательной прогулке по его знаковым местам с местным гидом
Начало: Перед национальной мечетью Масджид Негара
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
30 за человека
Первое свидание с М. Куала-Лумпур
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Куала-Лумпур: Первое свидание с городом
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Куала-Лумпур, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Начало экскурсии с вашей гостиницы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$120 за человека
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
6.5 часов
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gregory
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Отличный маршрут, отличный рассказ, экскурсовод знает город, знает культуру и историю страны.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Супер экскурсия. Павел все рассказывает доступным и понятным языком, отвечает на все вопросы. Будем рекомендовать друзьям!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
    Мы провели полтора дня в Куала-Лумпуре, первый из которых потратили на экскурсию, которую провели очень насыщенно. Тина - замечательный рассказчик.
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    Благодаря насыщенной информации, появилось представление о стране, ее месте в мировом сообществе, жителях, нравах. Для меня Малайзия стала открытием. Честно говоря, я особо не понимала, что выделяет ее среди всех стран ЮВА. Хочу вернуться)

  • A
    ALEKSEY
    14 октября 2022
    Первое свидание с М. Куала-Лумпур
    Было супер! Гид Константин классно рассказал исторические переплеты различных правителей Малазии, колониальный период и постколониальный, сочетая этот рассказ с показом
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    архитектурных сооружений, зданий, религиозных храмов итд. Рассказал о этническом и культурном наследии, современных политических тенденциях, в общем всего не припомнишь. Было очень познавательно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
  2. Первое свидание с М. Куала-Лумпур
  3. Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 120. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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