Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: У вашего отеля в пределах Куала-Лумпур
«Сфотографируетесь с почетным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Пещеры Бату, Река Светлячков и Лангуры: Индивидуальная Экскурсия в Куала-Лумпур
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
«Также мы совершим восхождение по 272 ступенькам к главному храму сына Шивы — бога Муругана»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
225 за всё до 3 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Гентинг Хайлендз: увлекательное приключение в городе развлечений
Поднимитесь на вершину развлечений канатной дорогой и погрузитесь в мир аттракционов, истории и культуры в Гентинг Хайлендз
«Chin Swee Caves Temple — даосский храм»
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    17 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей жизни населения и мест
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    куда мы направлялись. Впечатлили пещера и лангуры, поездка по реке была хорошим завершением вечера (используйте средство от комаров - они там кусаются). Экскурсия подойдёт как взрослым так и детям

    Спасибо за прекрасно проведенный день. Вовремя забрали из отеля, во время поездки рассказывали много интересных деталей
  • А
    Алла
    8 мая 2024
    Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
    Отличная экскурсия, прекрасный гид, все прошло замечательно!
  • М
    Мария
    9 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    РЕКОМЕНДУЮ! Великолепная экскурсия! Илья - человек знающий Малайзию во всех ее деталях. Видно, что сам увлечен жизнью страны. Он чутко
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    прочувствовал наши интересы, раскрыл все интересующие темы. Видно, что умеет быть на волне собеседника. Были удивлены на сколько Илья разносторонний и увлечен такими многими и разнообразными сторонами жизни. Сын 13 лет остался в восторге от экскурсии и от Ильи, за это отдельная благодарность! В таком возрасте заинтересовать подростка это талант:) И после экскурсии сын, проникнувшись увиденным, и чувствуя себя частью чего-то нового, стал дальше шире изучать. Спасибо огромное!

  • А
    Анна
    1 апреля 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Нам понравилось. Рекомендуем! Илья бьiстро вошел в темьi, которьiе нас интересовали, даже если они не затрагивали маршрут- про культуру, национальньiе особености, экономику Малайзии… Удивил знаниями и фактами. Спасибо, Илья!
  • Н
    Нина
    23 марта 2024
    Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
    Спасибо за отлично организованную экскурсию! Комфортный автомобиль, гид Илья выше всяких похвал!

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Великолепный Куала-Лумпур и пещеры Бату
  2. Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
  3. Гентинг Хайлендз - город развлечений
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 225. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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