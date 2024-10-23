Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно

Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Куала-Лумпура поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.

Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
5
2 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортабельные автомобили
  • 👨‍✈️ Англоговорящий водитель
  • 📞 Поддержка 24/7
  • 🌸 Возможность встречи с цветами
  • 💼 Помощь с багажом
    • Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 02:00

    Описание трансфер

    Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

    Что вас ожидает

    Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость.

    Организационные детали

    • Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту
    • Бесплатная отмена возможна за 48 часов до даты трансфера или менее, если рейс перенесли или отменили
    • Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City или Hyundai Accent
    • Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
    • По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей; встречу с цветами и фруктами. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
    • Пожалуйста, во время бронирования укажите ваш номер рейса и название отеля
    • Стоимость действительна при поездке в центр города и может измениться в зависимости от адреса назначения
    • В стоимость входит 1 час ожидания после приземления рейса
    • Стоимость указана за трансфер в дневное время, если трансфер приходится в промежуток 21:30-7:00 то он тарифицируется по ночному тарифу — уточняйте подробности в переписке

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Н
    23 окт 2024
    Замечательная услуга,очень комфортно!
    Татьяна
    9 окт 2024
    Спасибо трипстеру! Доставили из аэропорта до отеля Быстро! Очень переживали как добраться т к не знали Английского языка 🙏

    Входит в следующие категории Куала-Лумпура

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