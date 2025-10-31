Мои заказы

Ночной тур со светлячками в Куала-Селангор 🌙✨ и пещеры Бату

Вас ждут Пещеры Бату, старинный форт Кота Мелавати, встреча с редкими лангурами, посещение индуистского храма Шри Шакти и королевского мавзолея.

Завершится экскурсия лодочной прогулкой среди пульсирующих светлячков – волшебное зрелище, которое невозможно забыть! Ощутите магию ночного Куала-Селангора! 🚣‍♂️✨
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Этот ночной тур — идеальное сочетание исторических и природных чудес. Начните свое путешествие с осмотра исторических памятников, а завершите его в окружении магии светлячков. Маршрут экскурсии: 1. Пещеры Бату 🏞️ (начало в 16:00) Тур начинается с посещения Пещер Бату — одного из самых известных святилищ и природных объектов Малайзии. Здесь можно увидеть огромные статуи и потрясающие пейзажи, а также узнать интересные факты о месте, которое является важным для индуистов. 2. Индуистский храм Шри Шакти 🕉️ После этого вы посетите храм Шри Шакти, который является ярким примером индийской архитектуры и религиозной культуры. Этот храм привлекает туристов своей красочной и детализированной скульптурой. 3. Кота Мелавати (Форт Альтингсбург) 🏰 Далее вы отправитесь в Кота Мелавати, где расположен старинный форт, построенный еще в 18 веке для защиты города. Это место погружает в атмосферу прошлого, а также предлагает удивительный вид на окрестности. 4. Лангуры и кормление обезьян 🐒 В этом районе вы также сможете встретить редких лангуров — серебристых листовых обезьян, которые обитают в окрестных лесах. У вас будет шанс покормить этих удивительных животных и понаблюдать за ними в их естественной среде. 5. Королевский мавзолей в Букит Мелавати Затем вы отправитесь в королевский мавзолей, где покоятся члены местной королевской семьи. Это место сочетает в себе спокойствие и историческую важность. 6. Прогулка на лодке и светлячки 🚣‍♂️✨ (финал тура) Завершающая часть тура — незабываемая лодочная прогулка по реке Кампунг Куантан. Здесь вас ждет магия светлячков, которые ночью освещают берег, создавая невероятную атмосферу волшебства. Важная информация: Одежда прикрывающая колени и плечи. Удобная обувь (нужно будет разуваться (можно носки взять с собой).

По договорённости с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещеры Бату
  • Индуистский храм Шри Шакти
  • Форт Мелавати, штат Селангор
  • Круиз на лодке по реке и наблюдение за светлячками
Что включено
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Aренда лодкa: 24$ долларов на группу 1-4 человека
  • Корм для обезьян
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Завершение: Oговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда прикрывающая колени и плечи. Удобная обувь (нужно будет разуваться (можно носки взять с собой)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Владимир
31 окт 2025
Интересная встреча с обезьянами (особенно для детей) и светлячки.
О
Олеся
13 авг 2025
Все отлично, спасибо Файзулле, было очень интересно. Увидели пещеры Бату, храм индуистский, замечательных обезьянок лангуров кормили, и самое запоминающееся конечно же светлячки! Это очень красиво!
А
Александра
29 июл 2025
Спасибо большое за путешествие. Программа была очень интересной, необычной и все было организовано на высоком уровне. Много интересной информации о Малазии и в целом о Куала Лумпуре, масса хороших впечатлений.
читать дальше

Покорило наше сердце необычный сплав по реке к свелячкам. Удивительное природное явление!! Дружелюбные обезьяны, так же не оставили равнодушными. Гид очень внимательный, комфортное вождение, интересный рассказ о культуре страны. С первых минут было видно: это не просто экскурсовод, а человек, искренне увлечённый и уважающий народ и традиции этой страны. Большую часть времени мы проводили в пути — и благодаря интеремному рассказу гида (он же водитель в одном лице) каждая минута поездки была удобной, интересной и безопасной. Всё сбалансировано: и впечатления, и отдых, и время в дороге. Советую эту экскурсию и данного гида. Спасибо за прекрасное время провождение в Куала Лумпур.

Входит в следующие категории Куала-Лумпура

