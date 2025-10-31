Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждут Пещеры Бату, старинный форт Кота Мелавати, встреча с редкими лангурами, посещение индуистского храма Шри Шакти и королевского мавзолея.



Описание экскурсии Этот ночной тур — идеальное сочетание исторических и природных чудес. Начните свое путешествие с осмотра исторических памятников, а завершите его в окружении магии светлячков. Маршрут экскурсии: 1. Пещеры Бату 🏞️ (начало в 16:00) Тур начинается с посещения Пещер Бату — одного из самых известных святилищ и природных объектов Малайзии. Здесь можно увидеть огромные статуи и потрясающие пейзажи, а также узнать интересные факты о месте, которое является важным для индуистов. 2. Индуистский храм Шри Шакти 🕉️ После этого вы посетите храм Шри Шакти, который является ярким примером индийской архитектуры и религиозной культуры. Этот храм привлекает туристов своей красочной и детализированной скульптурой. 3. Кота Мелавати (Форт Альтингсбург) 🏰 Далее вы отправитесь в Кота Мелавати, где расположен старинный форт, построенный еще в 18 веке для защиты города. Это место погружает в атмосферу прошлого, а также предлагает удивительный вид на окрестности. 4. Лангуры и кормление обезьян 🐒 В этом районе вы также сможете встретить редких лангуров — серебристых листовых обезьян, которые обитают в окрестных лесах. У вас будет шанс покормить этих удивительных животных и понаблюдать за ними в их естественной среде. 5. Королевский мавзолей в Букит Мелавати Затем вы отправитесь в королевский мавзолей, где покоятся члены местной королевской семьи. Это место сочетает в себе спокойствие и историческую важность. 6. Прогулка на лодке и светлячки 🚣‍♂️✨ (финал тура) Завершающая часть тура — незабываемая лодочная прогулка по реке Кампунг Куантан. Здесь вас ждет магия светлячков, которые ночью освещают берег, создавая невероятную атмосферу волшебства. Важная информация: Одежда прикрывающая колени и плечи. Удобная обувь (нужно будет разуваться (можно носки взять с собой).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пещеры Бату

Индуистский храм Шри Шакти

Форт Мелавати, штат Селангор

Круиз на лодке по реке и наблюдение за светлячками Что включено Трансфер

Входные билеты

Услуги русскоязычного гида Что не входит в цену Питание

Aренда лодкa: 24$ долларов на группу 1-4 человека

Корм для обезьян Где начинаем и завершаем? Начало: Отель или оговаривается индивидуально Завершение: Oговаривается индивидуально Когда и сколько длится? Когда: По договорённости с гидом. Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Одежда прикрывающая колени и плечи. Удобная обувь (нужно будет разуваться (можно носки взять с собой) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.