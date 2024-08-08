Вечерние экскурсии Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €126. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
На машине
30 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
«Это маленькие путешествие начнется вечером, когда после изнуряющей жары Куала-Лумпура особенно хочется отдохнуть и увидеть природу Малайзии»
21 авг в 17:00
22 авг в 17:00
225 за всё до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
На машине
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
«Приглашаю в вечернее путешествие по окрестностям Куала-Лумпура»
18 авг в 16:00
19 авг в 16:00
250 за всё до 3 чел.
Ночная экскурсия по Куала-Лампур
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Куала-Лампур
Начало: Аэропорт, ваш отель
«Ночной Куала-Лумпур — это особенное состояние После заката город превращается в театр огней, и люди, как ночные мотыльки, летят то к одному, то к другому источнику света»
Расписание: Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.
18 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$126 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    8 августа 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Добрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятно коммуницировать. Во время поездки
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    узнали много нового про культуру и историю Малайзии. Сначала мы заехали в Индуистский храм, потом поехали к обезьянкам,которые никого не оставят равнодушными, после прогулки мы отправились на ужин в рыбацкую деревню,где было очень вкусно и недорого, а в завершении поплыли искать светлячков. Светлячки,конечно, завораживающее зрелище,которое остается в памяти навсегда!! Благодарим еще раз Инну за то,что мы увидели Малайзию с такой стороны и посетили такие чудесные места. Эта экскурсия останется надолго и в памяти,и в сердце.

    Добрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятноДобрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятноДобрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятноДобрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятно
  • М
    Максим
    26 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
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    Форт находится довольно далеко от столицы. И это замечательно. По дороге мы увидели жизнь малазийцев в деревнях, заехали на плантации масличных пальм, посетили фруктовый магазинчик. И вот он- Форд с пушками. Но не это- главная его достопримечательность, а забавные добродушные обезьянки- лангуры (не путать с макаками, от которых лучше держаться подальше). Их там огромное множество. И их можно и нужно покормить. . Важные отцы большого семейства, мамочки с одним малышом, никогда с двумя, задорная детвора. Четкая иерархия при подходе к еде. Наблюдать за ними хочется бесконечно. Но нас ждало еще одно событие - один из самых романтичных вечеров! Тихая вода, ночь, еле слышный плеск воды о корму лодки, бесконечные звезды над тобой и огромнейшее число «малых мерцающих звездочек» по берегам неширокой реки. Первое впечатление: «Да лаааадно, это гирлянды, растянутые для туристов». Но когда твоя лодка подплывает к этим гирляндам, «фонарики» оживают, перелетая с веточки на веточку, ты можешь взять и посадить светящуюся точку на руку или борт лодки, откуда она вспорхнет и вернется к своим друзьям. Ты понимаешь, что попал в сказку. А когда неспешный лодочник подводит тебя к пристани, ты возвращаешься в реальность и понимаешь, что вновь спустя время вернешься сюда. И самое главное, конечно, КТО твой экскурсовод. Поверьте, мы- бывалые путешественники. И нам есть с кем сравнить. В том числе в Куала- Лумпуре. С полной ответственностью заявляем, что одна из лучших экскурсоводов - Юлия. Без ее внимания к каждому, интереснейших рассказов по дороге успех нашего предприятия вряд ли был гарантирован. Юля, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ!!!

  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
    Замечательная экскурсия, всё прошло душевно и позитивно. Очень понравилось! Спасибо огромное. Уже прошло 4 месяца после экскурсии, а до сих пор вспоминаю и многое помню. Очень познавательно! Рекомендую на все 1000%
  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
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    самых важных событий в нашей жизни: помогла моему молодому человеку, на данный момент уже жениху, сделать мне предложение, спасибо большое, этот день мы запомним надолго❤️

    Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых иМы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и
  • И
    Ирина
    6 ноября 2023
    Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
    Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан в деревне. Светлячков было много, еще увидели светящийся планктон. Очень интересный материал, изложен легко и увлекательно. Рекомендуем. Не раздумывайте!)
    Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторанБрали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Вечерние»

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  1. Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
  2. Пещеры Бату, река светлячков и серебристые обезьяны за 1 день
  3. Ночная экскурсия по Куала-Лампур
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в августе 2024
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 250. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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