5 часов
Водная прогулка
Река светлячков и форт Мелавати: уникальное путешествие из Куала-Лумпура
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
«Это маленькие путешествие начнется вечером, когда после изнуряющей жары Куала-Лумпура особенно хочется отдохнуть и увидеть природу Малайзии»
21 авг в 17:00
22 авг в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату, река светлячков и лангуры: незабываемое приключение за 1 день
Приглашаем на увлекательное путешествие по окрестностям Куала-Лумпура, где вас ждут невероятные открытия и встречи с удивительными животными
«Приглашаю в вечернее путешествие по окрестностям Куала-Лумпура»
18 авг в 16:00
19 авг в 16:00
€250 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Куала-Лампур
Начало: Аэропорт, ваш отель
«Ночной Куала-Лумпур — это особенное состояние После заката город превращается в театр огней, и люди, как ночные мотыльки, летят то к одному, то к другому источнику света»
Расписание: Время начала экскурсии 18:00 ежедневно.
18 авг в 18:00
19 авг в 18:00
$126 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета8 августа 2024Добрый день! Хочется поблагодарить гида Инну за такую чудесную экскурсию по окрестностям Куала-Лумпура, было очень приятно коммуницировать. Во время поездки
- ММаксим26 июля 2024Впервые в Малайзии. Одна из первых экскурсий в Куала- Лумпур - форт Мелавати и прогулка на лодке по реке Светлячков.
- ЕЕкатерина25 июля 2024Замечательная экскурсия, всё прошло душевно и позитивно. Очень понравилось! Спасибо огромное. Уже прошло 4 месяца после экскурсии, а до сих пор вспоминаю и многое помню. Очень познавательно! Рекомендую на все 1000%
- ЮЮлия9 апреля 2024Мы были в феврале с Татьяной на экскурсии, очень понравилось, она сделала незабываемым наш отдых и помогла в одном их
- ИИрина6 ноября 2023Брали экскурсию с Татьяной к светлячкам. Очень понравилась организация. Завезли кроме программы в хороший рыбный ресторан в деревне. Светлячков было много, еще увидели светящийся планктон. Очень интересный материал, изложен легко и увлекательно. Рекомендуем. Не раздумывайте!)
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Вечерние»
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