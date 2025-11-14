Мои заказы

Активности – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Пешая
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Путешествие в сердце малайзийских джунглей, где ждут скрытые водопады и экзотическая природа. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: В месте вашего проживания
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€300 за всё до 2 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
На квадроциклах
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
Преодолеть офф-роад и добраться до водопада - из Куала-Лумпура
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 09:00
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    14 ноября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
    читать дальше

    рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))

    Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))
  • А
    Алия
    13 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
    читать дальше

    от насекомых. Сама машина была комфортная. Описание тура соответствует, это был простой поход на водопады, по силам, я считаю любому. Руслан отличный рассказчик и очень много интересного рассказал про природу Малайзии.

  • В
    Владимир
    21 декабря 2024
    Гентинг Хайлендз - город развлечений
    Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
    Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.

Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в декабре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
