Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Путешествие в сердце малайзийских джунглей, где ждут скрытые водопады и экзотическая природа. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: В месте вашего проживания
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
€300 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
Преодолеть офф-роад и добраться до водопада - из Куала-Лумпура
Начало: В вашей гостинице
Расписание: ежедневно в 09:00
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€100 за человека
- ППавел14 ноября 2025Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
- ННаталья20 октября 2025Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
- ААлия13 октября 2025Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
- ВВладимир21 декабря 2024Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
