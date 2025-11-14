Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Путешествие в сердце малайзийских джунглей, где ждут скрытые водопады и экзотическая природа. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: В месте вашего проживания
«Водопады, спрятанные от глаз большинства туристов»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
Преодолеть офф-роад и добраться до водопада - из Куала-Лумпура
Начало: В вашей гостинице
«Завершение маршрута — водопад с природным бассейном, где можно искупаться и освежиться после заезда»
Расписание: ежедневно в 09:00
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Река светлячков 🌙✨, дружелюбные лангуры и семь уровней водопада
Начало: Ваш отель или оговаривается индивидуально
«Семь уровней водопада 🏞️ (начало в 15:00) Для начала мы заедем в семь уровней водопада и по вашему желанию вы можете искупаться в водопаде»
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел14 ноября 2025Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
- ННаталья20 октября 2025Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
- ААлия13 октября 2025Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
