Экскурсии на водопады из Куала-Лумпура

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Пешая
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Путешествие в сердце малайзийских джунглей, где ждут скрытые водопады и экзотическая природа. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: В месте вашего проживания
«Водопады, спрятанные от глаз большинства туристов»
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
На квадроциклах
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тропический драйв на квадроциклах по джунглям Малайзии
Преодолеть офф-роад и добраться до водопада - из Куала-Лумпура
Начало: В вашей гостинице
«Завершение маршрута — водопад с природным бассейном, где можно искупаться и освежиться после заезда»
Расписание: ежедневно в 09:00
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€100 за человека
Река светлячков 🌙✨, дружелюбные лангуры и семь уровней водопада
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Река светлячков 🌙✨, дружелюбные лангуры и семь уровней водопада
Начало: Ваш отель или оговаривается индивидуально
«Семь уровней водопада 🏞️ (начало в 15:00) Для начала мы заедем в семь уровней водопада и по вашему желанию вы можете искупаться в водопаде»
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    14 ноября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
    рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))

    Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))
  • А
    Алия
    13 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
    от насекомых. Сама машина была комфортная. Описание тура соответствует, это был простой поход на водопады, по силам, я считаю любому. Руслан отличный рассказчик и очень много интересного рассказал про природу Малайзии.

Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в декабре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 240. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопады», 3 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль