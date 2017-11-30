Подробная информация о Мальдивах, о расположении островов на карте мира, как к ним добраться, нужна ли виза, какие цены, какие отели выбрать и как бронировать. А так же всё о видах отдыха для полноценного мальдивского релакса, информация о национальных блюдах, климате, погоде, валюте и мальдивцах

Побережье Индийского океана с живописно раскинувшимися атоллами — Мальдивские острова. Красивейшая природа, гостиницы высшего класса, пляжи, которые невозможно охватить взглядом. Мальдивские острова лучший экзотический отдых для туристов, которые хотят искупаться в Индийском океане. Лагуны с атоллами отливающие голубизной, золотой песочный пляж, экзотика,прекрасная флора и фауна, а самое главное высококлассные гостиницы с великолепным обслуживанием.

Отель на одном из Мальдивских островов Китовая акула

Позволить себе поехать на Мальдивы могут не все, так как цены здесь не маленькие. Путевки стоят не дешево. Но заплатив столь не малые деньги, туристы как правило остаются полностью довольны.

Мальдивы — это рай для маньяков-дайверов, которые не вылезают из воды целыми сутками. Им все равно где и как жить, только бы нырять. Также это прекрасное место для проведения свадебного путешествия. Воспоминания останутся до конца жизни. Это место для тех, кто хочет полностью расслабиться и забыть о том, что где-то есть другая жизньс проблемами и неприятностями.

Общие сведения об островах

Где находятся Мальдивы на карте мира

Мальдивы, расположенные к югу от Индийского субконтинента, представляют собой великолепную цепь островов в районе Индийского океана и Аравийского моря, состоящую из 26 атоллов. Когда-то Мальдивы были колонией Великобритании. Получили независимость в 1965 году.

Мальдивы на карте мира

Мальдивы на карте мира

Столица государства: город Мале

Форма правления: Правит страной — Президент. Высший законодательный орган — Меджлис.

Религия: Ислам

Национальная валюта: Руфия

Население: На Мальдивах проживает 436 330 человек, что занимает 175-е место в мире. Мальдивские острова имеют высокую плотность населения 1102 человека на квадратный километр, что делает его 11-й самой густонаселенной страной на земле.

Телефонный код Мальдив: +960

Официальный сайт страны: http://www.visitmaldives.com/en

Отличный выпуск Орла и Решка о Мальдивских островах

Климат на Мальдивских островах, или когда лучше ехать

На Мальдивах преобладает муссонный субэкваториальный климат. Весь год температура колеблется от + 24 до + 30 градусов. Дождливый сезон начинается с июня и заканчиваются в августе.

Лучшее время года для посещения Мальдивских островов - в сухой сезон, который длится с января по апрель

Визовые и таможенные правила

Граждане РФ и СНГ освобождены от получения визы. Нужно только оформить страховой медицинский полюс.Валюта ввозиться и вывозить без ограничений. На территорию страны запрещен ввоз алкогольных напитков. Это распространяется и на товары, купленные в магазинах аэропортов.Есть некоторые ограничения дляввоза продуктов: колбаса салями и свинина.Если стоимость товара выше 200 долларов, он подлежит декларированию. Нельзя провозить предметы для подводного лова. Нельзя вывозить особей подводного мира страны. Запрет снят только с сувениров, продающихся легально.

На Мальдивах отсутствует система «Tax free»

Строгая проверка в аэропорту Мальдив

Как попасть на острова

Мальдивы имеют в своем распоряжении один аэропорт. Он находится на расстоянии 2-х км. от Мале на острове Хулвле.

Из Москвы на Мальдивы выполняются рейсы из аэропортов: Шереметьево, Внуково, Домодедово. Есть рейсы прямые и с пересадками.Цены на билеты в одну сторону: от 240 до 525 долларов США. Время в пути без пересадок составляет 8 часов 45 минут.С пересадками до 13 часов. При вылете с островов следует заплатить сбор в размере 25 USD. От сбора освобождены только дети до 2-х лет.

Вид из самолета

С аэропорта Мальдив на Мале ходят паромы, билет обойдется в 15 MVR. За 20 MVR можно на лодке добраться и до других Мальдивских островов. На очень отдаленные острова летают на гидропланах. Обычно все мальдивские туроператоры имеют своих представителей в аэропорту. Они встречают и занимаются отправкой туристов.

Курорты Мальдивских островов

Столица Мальдивских островов Мале занимает площадь в 5.8 кв. км. Может считаться одной из самых маленьких столиц в мире. Находится на одноименном острове, вмещает треть населения всей страны. Прибывающие путешественники поражаются видами небоскребов и автомагистралей. Главная набережная является и центральной улицей столицы. Здесь правительственные здания, банки и офисы различных фирм. Разделяет город сквер с причалами. С одной стороны это президентский причал. С другой отправляются паромы в аэропорт. Зато вокруг царит настоящий рай из экзотических островов, на которые и разъезжаются туристы.Все остальные острова сдаются в аренду.

Мале – столица Мальдив

Острова, их особенности и чем они примечательны

Самое лучшее развлечение на островах - дайвинг. Красоты морского дна и прозрачная вода привлекает сюда огромное количество любителей этого вида спорта. Основные территории островов еще не обустроены. Всего лишь 28 из них превратили в дорогостоящие курорты.

Атолл Ари

Здесь очень внимательно относятся к туристам. Есть чем заняться: виндсерфингом, сноркелингом, водными лыжами, гребле на каноях, катамаранами, нырянием с лодки, катанием на скутерахили и дайвингом.

Вааву

Огромное количество мелких островков, но только 5 из них доступны для туризма. Население - 2000 человек. Архипелаг — нетронутая природа и удивительный подводный мир. Здесь можно понаблюдать за скатами, увидеть рифовую акулу, рыбу-молота и многих других представителей подводного мира. Все эти первозданные прелести привлекают большой приток туристов.

Лавиани

Удивительно красивый атолл. Прекрасное место для ныряния с аквалангом. Выступы рифов из воды обрасти кораллами образованиями. Океаническая вода изобилует тропическими рыбками. Можно увидеть мурен и крупных акул. Это 63 небольших острова. Его протяженность 30 км. Здесь есть 2 гостиницы,небольшого размера отель и хижина, класса «люкс». Состоятельным туристам нравится здесь проводить свой отдых.

Мииму

Мииму — размер в длину - 47 км. Сказочно красив и почти необитаем. Гладь океана серебристая океанская гладь, острова зеленые, удивительные обычаи, очень вкусная еда. Мииму похож формой на челюсти акулы, когда они раскрыты. На нем огромное количество мест, где еще не ступала нога человека. Это естественно привлекает любителей активного туризма. Невзирая на некоторую дикость природы, он вполне оборудован, чтобы принимать туристов. Здесь есть все, включая и дайвинг-центр.

Атолл Сиину

Атолл Сиину- это почти экватор. Включает в себя большое количество островов из кораллов. Шесть островов обитаемы. С океаном их соединяют проливы. Когда-то здесь была база военно-морских сил.

Остров Ган

Остров Ган знаменит аэропортом, выполняющим ежедневно рейсы в столицу.

Остров Хитаду

На острове Хитаду, который является вторым по величине городом, есть автомобильное шоссе. Для острова - это невиданная редкость.

Матирах

Матирах (Matheerah) – остов с древним мавзолеем, в котором находится священная гробница. Сюда идут паломники из мусульман-суфитов. «Благородный» - так называют его на Мальдивах.

Нуну

В расположенные здесь отели можно добраться при помощи гидроплана. Займет это около 45 минут. Здесь чистая вода, удивительные флора и фауна. Много рифовых скал, лучше совершать погружения с инструктором.

Месторасположения 3-х отелей высшего класса. Остров не большой, мест для посещения с экскурсиями не очень много. Это и понятно, так как сюда едут на отдых. Но, кое-что есть и это надо посмотреть. Кликайте на название Мале, там мы рассказываем о столице намного больше!

Мечеть «Великая пятница» - основная достопримечательность. Мечеть с золотым куполом видна при посадке самолета. Разрешен вход православным. Женщинам нужна специальная одежда. Если поднимаетесь на второй этаж нужно снимать обувь. Исторический Национальный музей расположился в красивом здании. В музее экспонатами служат личные вещи султанов, наряды, украшения, коралловые скульптуры, оружие.

Монумент с закрытым кодом жертвам цунами. Воздвигнут в память о жертвах ценами в 2004 году. Представляет собой спираль, обвивающую стелу. Очень напоминает молекулы ДНК, которые характеризуются, как нечто вечное и живое. Так скульптор хотел показать, что люди помнят о погибших и они всегда живы в их сердцах. Они скорбят о них. Пятничная старая мечеть воздвигнута на остатках фундамента храма язычников. Ее архитектурное оформление — это переплетение индуизма и исламизма. При входе минарет напоминающий по форме маяк. Рядом захоронены султаны и их приближенные. Пускают всех, только не во время намаза. Блоки мечети состоят из кораллов, которые идеальноподогнаны друг к другу. При строительстве не использовался никакой вид раствора. Это вызывает не поддельное изумление!

Дворец Тиму. Место где родился первый султан страны. В 1986 году реставрирован и открыт для посещений. Является местом паломничества местных националистов.

Национальная мальдивская кухня

Завтрак в одном из отелей

Приезжающие на Мальдивы туристы едят рыбу с рисом и соусом. Редко решаются попробовать традиционную Мальдивскую кухню. Таким опытом может стать экскурсия в столицу страны, где можно попробовать национальные блюда местной кухни в ресторанах.Рыба основное блюдо на Мальдивах. Это не удивительно, если принять к сведению, что весь остров - это океан.

Больше всего островитяне любят тунца. Это основное их блюдо. Он может быть свежим, вареным, сушенным, вяленым, копченным или консервированным. Газа в домах здесь нет. Готовят на растапливаемых дровами плитах. Чтобы в дом не попадал дым, кухня находится отдельно от основного жилого помещения.

Вряд ли стоит перечислять названия местных блюд. Вы их все равно не запомните. Сделаем акцент на основных продуктах из которых эти блюда готовятся. Это кокос, лук, чили, сок из лайма, маис, соль, мука. Очень популярны здесь различные виды лепешек и наполнителями. Во внутрь кладутся перечисленные нами выше продукты, тесто прищипывают и пекут, как у нас пекутся пирожки на сковородке.

Любят здесь бульон из тунца. Туристы с удовольствием его едят, как первое блюдо. Островитяне используют такой бульон, когда тушат рис, в который еще добавляют молоко кокоса, лайм, чили и лук. Есть здесь в рационе местных жителей и концентрированная паста из тунца. Ее используют для приготовления блюд из уже сваренного риса. Такое блюдо называется здесь - рихаакуру. Ее можно купить уже готовой в магазине и попробовать, намазав на хлеб. То есть, сделать себе бутерброд.

Есть здесь блюдо, которое готовится из сушенной рыбы и соуса "Карри". Оно страшно острое. К основным продуктам питания относится и рис. Используются и плоды хлебного дерева. Плоды хлебного дерева нарезаются, поджариваются и считаются закуской. Таро и батат - это местные овощи. Они тоже широко применяются в местном рационе питания. Курица - это уже должно быть какое-то большое торжество: свадьба, религиозный праздник.

Прием пищи на Мальдивах традиционен - подают тонко нарезанный орех, листья бетеля, пасту. Все это нужно просто жевать. Местные жители считают, что это жевание способствует пищеварению. Вот такая не хитрая еда. Для нас это просто идеальная диета.Кто хочет похудеть, собирайтесь на Мальдивы. Такой рацион, плюс плаванье, лежание на солнце, поездки по стране, ныряние с маской и килограммов, как не бывало.

Местная питьевая вода, по нашим меркам для питья не пригодна, поэтому покупайте очищенную питьевую воду.

Некоторые напитки на Мальдивах местного приготовления. Здесь производят кока-колу, очищая морскую воду на специальном оборудовании. Выпускают и свою минералку. Если хочется чего-то по крепче, то это можно себе позволить только в барах на курортах. В магазинах алкоголь не продается. Порадуют Вас здесь и едой, к которой мы все привыкли.

Исходя из всего вышесказанного, Мальдивы можно смело отнести к райскому месту для отдыха, туда неприменно нужно попасть любому человеку, который любит пляжный отдых и уединение с природой.