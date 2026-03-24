Описание тура
Организационные детали
Возможно продлить своё пребывание на островах: мы поможем забронировать жильё и трансфер.
Проживание. В двухместном номере отеля типа бунгало в тропическом саду. При полной группе 10 человек в отеле будем жить только мы, а также независимо от количества участников бесплатно пользоваться всей инфраструктурой: настольный теннис, велосипеды, снаряжение для сноркелинга, WI-FI, чай, кофе, вода.
Питание. Включено трёхразовое питание.
Программа тура по дням
Пляжные радости, поиск светящегося планктона
Встречаемся в аэропорту и на скоростной лодке мчим до уютного острова. Разместимся в отеле с тропическим садом, пообедаем и бегом на пляж — купаться, валяться на мягком песочке под тропическим солнцем и нырять в лазурные воды океана.
Насладившись пляжным отдыхом, отправляемся на тёмную сторону пляжа на поиски светящегося планктона и попробуем не попасться крабам, которые будут бегать у наших ног.
Экскурсия по острову, пляжный волейбол, катание на сапах
Проснувшись на Мальдивах, что уже прибавит миллион очков в копилку счастья, позавтракаем и совершим экскурсию по острову. Вы полюбуетесь живописными видами и выполните одно задание, в конце которого вас будет ждать вкусный приз.
После обеда устроим соревнования по пляжному волейболу, а закатом полюбуемся с сапов. Перед этим вам предстоит пройти ещё одно весёлое и увлекательное испытание. Поужинав, поиграем в настолки.
Квест, плавание с черепахами, фотосессия и волейбол
После завтрака вас ждёт прохождение квеста. А затем, в одном секретном месте, вы погрузитесь в захватывающий мир подводного царства. Поплаваете с морскими черепахами и яркими тропическими рыбками.
Пообедав, уделим время фотосессии на шикарном белоснежном пляже и снова поиграем в волейбол. А вечером устроим душевные посиделки.
Плавание со скатами и акулами, командное приключение на необитаемом острове
В этот день на комфортабельном катере отправимся к месту, где обитают манты. Вы сможете зарядиться яркими эмоциями и получить незабываемый опыт, поплавав вместе с ними. А затем наша экскурсия продолжится путешествием в мир морских хищников. Мы будем плавать среди акул-нянек, изучая их поведение, наблюдая за их грациозностью. Не беспокойтесь, это безопасно. Также сегодня мы сможем исследовать затонувший корабль.
Посте посетим маленький необитаемый остров, где вас ожидает командное испытание — необходимо будет построить убежище из природных материалов. Ваша фантазия и лидерские качества станут ключами к успеху. Возвращение в отель. Отдых.
Остров пальмовых кораллов
Сегодня предстоит высадка на небольшой остров атолла — уединённое место, куда редко добираются путешественники. Здесь царят тишина, океан и подлинный ритм островной жизни.
Главное событие дня — ныряние у рифа, где причудливые образования кораллов напоминают пальмы. Под водой — яркий мир тропических рыб и насыщенные краски нетронутой природы. Запланировано исследование рифа, обучение безопасному погружению и фотосъёмка подводных пейзажей. Возможна встреча с дельфинами.
День посвящён исследованию и созерцанию океана — без спешки и суеты, наедине с природой и её первозданной красотой.
Пляжный отдых и рыбалка
Утром вы позагораете, поплаваете и поныряете, а после обеда отправимся в открытый океан, чтобы попробовать себя в роли рыбаков. Хорошо ловятся здесь тунец и марлин. Без добычи не останется никто, даже новички. Повеселимся, полюбуемся океанскими просторами, подышим солёным воздухом, а вечером проводим пылающий закат. На ужин повар приготовит для вас барбекю из нашего улова.
Плавание с китовой акулой, локальный остров Дигура
Позавтракав и пройдя инструктаж, отправляемся плавать с фантастическими китовыми акулами, чьи движения, грация и удивительная адаптация к окружающей среде вызывают настоящее восхищение. Вас ждёт уникальный опыт, который запомнится на всю жизнь.
Затем побываем на новом локальном остров Дигура. Вы познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей и отдохнёте на красивом пляже. Возвращение в отель. Отдых.
Люксовый отдых
В этот день вы насладитесь настоящим лакшери-отдыхом — отправляемся на остров-резорт — олицетворение роскошных Мальдив. Это маленький остров с единственным отелем. До вечера «снимаем сливки»: плаваем в бассейне, посещаем бар с бесплатными напитками, расслабляемся на уединённом пляже и делаем супер кадры. Вечером, если приплывут акулы, покормим их с берега. Вечером вернёмся в отель и завершим день дискотекой с караоке.
Отъезд
Трансфер в аэропорт в зависимости от времени вашего вылета. Если у вас вечерний рейс, то после окончания регистрации в отеле в 12:00, вы можете оставить свои вещи на ресепшен и сходить на пляж.
Отдохнувшие и загорелые, с сотнями ярких фотографий на память, вы вернётесь домой.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1705
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины
- Трансфер от аэропорта до отеля и обратно
- Работа гида
- Все экскурсии и активности по программе
- Фото и видео на память
- Снорклинг, дайвинг, рыбалка, водные виды спорта
- Обучение дайвингу и начальному фридайвингу
- Пляжный волейбол, настольный теннис
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- 1-местное размещение - $460
- Стоимость новогоднего заезда - $2000
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Остров Тодду