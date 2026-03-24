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Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)

Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Отдых на Мальдивах кажется вам чем-то скучным? Мы развенчаем этот миф! Отправляемся на остров с развитой инфраструктурой, где вас ждут настоящие приключения! Мы изучим местный коралловый риф и половим тунца
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на закате. Поплаваем со скатами и черепахами, акулами-няньками и даже китовой акулой. Поиграем в волейбол и настольный теннис и попробуем свои силы в увлекательных испытаниях.

И, конечно, не забудем расслабиться: на белоснежном песке пляжей, роскошном острове-резорте и локальных островах. Вы пройдёте обучение дайвингу и фридайвингу, попробуете себя в снорклинге.

Мы собираем небольшие группы и заранее продумываем все детали вашего отдыха — проживание в колоритных бунгало, питание с нотками локальной кухни, экскурсии и активности. За доплату можем организовать романтический ужин на берегу океана или свадебную церемонию. Домой вы вернётесь загорелые, с сотнями ярких фотографий и тёплыми воспоминаниями.

5
8 отзывов
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Возможно продлить своё пребывание на островах: мы поможем забронировать жильё и трансфер.

Проживание. В двухместном номере отеля типа бунгало в тропическом саду. При полной группе 10 человек в отеле будем жить только мы, а также независимо от количества участников бесплатно пользоваться всей инфраструктурой: настольный теннис, велосипеды, снаряжение для сноркелинга, WI-FI, чай, кофе, вода.

Питание. Включено трёхразовое питание.

Программа тура по дням

1 день

Пляжные радости, поиск светящегося планктона

Встречаемся в аэропорту и на скоростной лодке мчим до уютного острова. Разместимся в отеле с тропическим садом, пообедаем и бегом на пляж — купаться, валяться на мягком песочке под тропическим солнцем и нырять в лазурные воды океана.

Насладившись пляжным отдыхом, отправляемся на тёмную сторону пляжа на поиски светящегося планктона и попробуем не попасться крабам, которые будут бегать у наших ног.

Пляжные радости, поиск светящегося планктонаПляжные радости, поиск светящегося планктонаПляжные радости, поиск светящегося планктонаПляжные радости, поиск светящегося планктонаПляжные радости, поиск светящегося планктона
2 день

Экскурсия по острову, пляжный волейбол, катание на сапах

Проснувшись на Мальдивах, что уже прибавит миллион очков в копилку счастья, позавтракаем и совершим экскурсию по острову. Вы полюбуетесь живописными видами и выполните одно задание, в конце которого вас будет ждать вкусный приз.

После обеда устроим соревнования по пляжному волейболу, а закатом полюбуемся с сапов. Перед этим вам предстоит пройти ещё одно весёлое и увлекательное испытание. Поужинав, поиграем в настолки.

Экскурсия по острову, пляжный волейбол, катание на сапахЭкскурсия по острову, пляжный волейбол, катание на сапахЭкскурсия по острову, пляжный волейбол, катание на сапахЭкскурсия по острову, пляжный волейбол, катание на сапахЭкскурсия по острову, пляжный волейбол, катание на сапах
3 день

Квест, плавание с черепахами, фотосессия и волейбол

После завтрака вас ждёт прохождение квеста. А затем, в одном секретном месте, вы погрузитесь в захватывающий мир подводного царства. Поплаваете с морскими черепахами и яркими тропическими рыбками.

Пообедав, уделим время фотосессии на шикарном белоснежном пляже и снова поиграем в волейбол. А вечером устроим душевные посиделки.

Квест, плавание с черепахами, фотосессия и волейболКвест, плавание с черепахами, фотосессия и волейболКвест, плавание с черепахами, фотосессия и волейболКвест, плавание с черепахами, фотосессия и волейбол
4 день

Плавание со скатами и акулами, командное приключение на необитаемом острове

В этот день на комфортабельном катере отправимся к месту, где обитают манты. Вы сможете зарядиться яркими эмоциями и получить незабываемый опыт, поплавав вместе с ними. А затем наша экскурсия продолжится путешествием в мир морских хищников. Мы будем плавать среди акул-нянек, изучая их поведение, наблюдая за их грациозностью. Не беспокойтесь, это безопасно. Также сегодня мы сможем исследовать затонувший корабль.

Посте посетим маленький необитаемый остров, где вас ожидает командное испытание — необходимо будет построить убежище из природных материалов. Ваша фантазия и лидерские качества станут ключами к успеху. Возвращение в отель. Отдых.

Плавание со скатами и акулами, командное приключение на необитаемом островеПлавание со скатами и акулами, командное приключение на необитаемом островеПлавание со скатами и акулами, командное приключение на необитаемом островеПлавание со скатами и акулами, командное приключение на необитаемом острове
5 день

Остров пальмовых кораллов

Сегодня предстоит высадка на небольшой остров атолла — уединённое место, куда редко добираются путешественники. Здесь царят тишина, океан и подлинный ритм островной жизни.

Главное событие дня — ныряние у рифа, где причудливые образования кораллов напоминают пальмы. Под водой — яркий мир тропических рыб и насыщенные краски нетронутой природы. Запланировано исследование рифа, обучение безопасному погружению и фотосъёмка подводных пейзажей. Возможна встреча с дельфинами.

День посвящён исследованию и созерцанию океана — без спешки и суеты, наедине с природой и её первозданной красотой.

Остров пальмовых коралловОстров пальмовых коралловОстров пальмовых коралловОстров пальмовых коралловОстров пальмовых кораллов
6 день

Пляжный отдых и рыбалка

Утром вы позагораете, поплаваете и поныряете, а после обеда отправимся в открытый океан, чтобы попробовать себя в роли рыбаков. Хорошо ловятся здесь тунец и марлин. Без добычи не останется никто, даже новички. Повеселимся, полюбуемся океанскими просторами, подышим солёным воздухом, а вечером проводим пылающий закат. На ужин повар приготовит для вас барбекю из нашего улова.

Пляжный отдых и рыбалкаПляжный отдых и рыбалкаПляжный отдых и рыбалкаПляжный отдых и рыбалка
7 день

Плавание с китовой акулой, локальный остров Дигура

Позавтракав и пройдя инструктаж, отправляемся плавать с фантастическими китовыми акулами, чьи движения, грация и удивительная адаптация к окружающей среде вызывают настоящее восхищение. Вас ждёт уникальный опыт, который запомнится на всю жизнь.

Затем побываем на новом локальном остров Дигура. Вы познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей и отдохнёте на красивом пляже. Возвращение в отель. Отдых.

Плавание с китовой акулой, локальный остров ДигураПлавание с китовой акулой, локальный остров ДигураПлавание с китовой акулой, локальный остров ДигураПлавание с китовой акулой, локальный остров Дигура
8 день

Люксовый отдых

В этот день вы насладитесь настоящим лакшери-отдыхом — отправляемся на остров-резорт — олицетворение роскошных Мальдив. Это маленький остров с единственным отелем. До вечера «снимаем сливки»: плаваем в бассейне, посещаем бар с бесплатными напитками, расслабляемся на уединённом пляже и делаем супер кадры. Вечером, если приплывут акулы, покормим их с берега. Вечером вернёмся в отель и завершим день дискотекой с караоке.

Люксовый отдыхЛюксовый отдыхЛюксовый отдыхЛюксовый отдых
9 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт в зависимости от времени вашего вылета. Если у вас вечерний рейс, то после окончания регистрации в отеле в 12:00, вы можете оставить свои вещи на ресепшен и сходить на пляж.
Отдохнувшие и загорелые, с сотнями ярких фотографий на память, вы вернётесь домой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1705
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Трансфер от аэропорта до отеля и обратно
  • Работа гида
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Фото и видео на память
  • Снорклинг, дайвинг, рыбалка, водные виды спорта
  • Обучение дайвингу и начальному фридайвингу
  • Пляжный волейбол, настольный теннис
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • 1-местное размещение - $460
  • Стоимость новогоднего заезда - $2000
Место начала и завершения?
Мале, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 95 туристов
Я создаю авторские туры в формате настоящих приключений — там, где активный отдых переплетается с дикой тропической природой. Дайвинг, фридайвинг и подводная съёмка — наша стихия. Вместе с командой мы отправляемся
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в самые живописные уголки тропиков: исследуем рифы, встречаем морских гигантов, открываем неизведанные острова и проживаем каждое путешествие как экспедицию. Это не просто отпуск, а путь первооткрывателя, наполненный движением, эмоциями и кадрами, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
В какой-то момент, когда было совсем грустно, решилась поехать в путешествие с людьми, которых раньше не знала, и ни капли об этом не пожалела! Наша компания получилась очень классной и
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дружной. Сам тур просто сносит крышу! Всё было продумано от начала до конца: и еда хорошая, и проживание удобное, и все активности на высоте! С нами был Александр, который реально заботился о каждом, находил время для всех. Он сразу сказал:"на этот отпуск я вам и мама, и папа". И правда, если замерзала, он тут как тут! В любых ситуациях, всегда рядом. Огромное спасибо ему! А что про подводный мир, так это нечто! Вот где можно встретить таких необычных морских обитателей Индийского океана вживую: китовые акулы, акулы-няньки, манты, черепахи и куча разных рыбок, которых не сосчитать! Очень хочется вернуться туда снова, но впереди новые путешествия с этими же ребятами. Очень надеюсь, что попаду к Александру ещё раз! Спасибо вам всем огромное!

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С
На Мальдивах мы провели просто незабываемые дни! Это был наш второй раз там, но если первый раз мы остановились на обычном курорте, то сейчас почувствовали настоящую атмосферу острова. Зелёный остров
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с пальмами, отличный пляж, коралловый риф, где плавали черепахи, и прозрачная голубая вода, абсолютно райское место. Там время как будто замедляется, хочется просто расслабиться и наслаждаться моментом. В первый вечер Лера повела нас в порт, где мы увидели ската и акулу, все были в шоке, а потом через пару дней уже плавали вместе с этими чудесами! Для меня это прям было большим шагом - побороть страх глубины и страсть перед акулами. Лера всё объясняла очень четко, так что всё прошло идеально🙈. Лера просто волшебница, у неё всегда был запасной план. Когда отменили дискотеку на пляже, мы сами устроили свою тусовку, даже корейские девчонки с нами в хоровод пустились, и все смотрели с завистью. Рыбалка не сложилась из-за дождя, но мы не грустили, опять пустились в танцы прямо под ливнем. С Лерой точно не соскучишься. Отдельно хочется поблагодарить команду и капитана, они такие классные, что мы чувствовали себя полностью в безопасности. В общем, впечатлений куча! У нас остались крутые фото и видео от Леры и всей команды, встречи с изящными мантами, акулами-нежняками и скатами. Весёлая компания, зажигательная Лера ❤️, ежедневные погружения к черепахам и множеству рыб, морские вылазки на удобных спидботах - это настоящая мальдивская сказка, которая ещё долго будет согревать наши воспоминания.

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Т
Мальдивы — это было настоящее приключение, такое, что хочется назвать его «последним героем». Наверное, одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. Меня всегда удивляет, как красив и удивителен этот
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мир вокруг нас. Сколько там всего невероятного — чудесные места, животные, люди… Жить и открывать для себя все новое — это просто классно.

Оказалось, что Мальдивы — совсем не скучное место, а наоборот — весело, динамично и очень необычно! Каждый день был непохож на предыдущий, и это добавляло азарт. Ты не знаешь, что именно будет дальше, и от этого только больше интереса. Безбрежный океан с его синими водами завораживает, а погружения под воду просто взрывают эмоции — хочется делать это снова и снова. Видеть такое количество подводных жителей — поражаешься и радуешься их разнообразию и красоте. Это сложно передать словами — когда мимо плывет целая стена рыб, или черепаха жует морские водоросли… А плавать с акулами — это просто восторг, ты чувствуешь себя на седьмом небе. Правда, круто, что эти создания живые и здоровые.

Помню, как мы семь часов искали китовую акулу в открытом море, а потом наслаждались самым вкусным рисом прямо на палубе яхты. Все были в приподнятом настроении, смеялись над шутками друг друга — люди совершенно разные, но объединённые любовью к приключениям. Ночи мы проводили, танцуя на пляже под звёздами или даже под дождём на яхте, искали светящийся планктон, а ещё испытывали на себе настоящие американские горки, когда волны били прямо в лодку. Было и сложно — но мы всегда поддерживали друг друга, помогали, и на воде, и на суше.

Особенная благодарность нашему гиду — девушке, которая влюбила нас в океан и всё, что с ним связано. Каждый её день с нами был как маяк — направляла, поддерживала, верила в нас. Благодаря ей мы научились не бояться нырять, уважать и любить подводный мир. И конечно, хочу поблагодарить всех, кто помог сделать это путешествие возможным — вы сделали это приключение реальностью!

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О
Похоже, мы только что пережили самое сумасшедшее и яркое морское приключение в нашей жизни 🫣 Это было не просто путешествие, а настоящий фильм, где мы вдруг оказались главными героями😎

Остров Тодду
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стал для нас чуть ли не родным, всё знакомые тропинки, океан, который будто другой, и невероятный подводный мир… словами не передать, словно ты попал в какую-то другую реальность 🫠 Вся поездка была сродни сказке, честно 😍 Отель, где мы жили всей нашей группой, по-своему приятный, конечно, номера не новые и немного устаревшие, но за такую цену это вполне приемлемо. Еда довольно однообразная стала надоедать ближе к концу, этого можно было бы улучшить, но в целом мы были готовы к такому, учитывая отзывы перед поездкой.

Мальдивы изменили наше понимание отдыха: вместо спокойного релакса на курортах - адреналин, приключения, полная свобода и ощущение, что живёшь на полную катушку 😎 Представьте только: мы в открытом океане, вокруг глубокая вода и свобода, а рядом плывут акулы. Мы ныряли вместе с ними, наблюдали так близко, что просто дух захватывало 😱

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Е
До сих пор люблю пересматривать видео и фото с тех дней: плавала с черепахами и акулами, каталась на велосипедах, наслаждалась закатами. Организация была на уровне, всё по делу и без
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суеты, Сергей очень спокойный и продуманный. И конечно, не могла пропустить ещё один его тур, на Маврикий. Там была такая насыщенная программа, что каждый день приносил новое приключение. Если бы меня спросили, какой момент хотелось бы пропустить - нет такого! Особенное впечатление оставили кашалоты и полёт на гидроплане, а ещё трекинги по горам. Полностью согласна с теми кто писал раньше про атмосферу в поездке и насколько всё было организованно. Всем советую!

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К
Это было настоящее классное приключение! Сергей очень приятный человек, с ним сразу чувствуешь себя как с давним знакомым, никакой скуки с ним не бывает, но если вдруг устали, он спокойно
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даст время отдохнуть:) Поездка была активной, манты такие проворные, что пришлось хорошенько за ними следить) Мы катались на воде много и часто, Сергей учил нас правильно нырять красиво, чтобы потом делать крутые кадры. Он сам нас снимал — и под водой, и на суше, и даже с воздуха, получилось реально здорово, фото и видео супер! За время поездки я увидела именно то, о чем мечтала: большую семейку акул-нянек, они такие милашки и совсем не страшные, не бойтесь их, они классные. Манта была быстрая, но нам удалось и с ней подружиться, и снять ее на видео, а еще встретили двух китовых акул — одна была маленькая и быстро уплыла, а вторая постарше и шла медленно, всех желающих пропускала, спокойно давала фотографироваться и снимать себя. Отель нормальный, уборщик убирал каждый день, кормили три раза и полотенца меняли по желанию тоже регулярно. По ощущениям это был такой крутой лагерь, но для взрослых. Очень советую поехать с Сергеем, если хотите наполнить соцсети классными фото и видео и провести отпуск незабываемо. Даже не заметила как время пролетело, в конце удивилась что уже всё! Спасибо Сергею за исполнение моей мечты — увидеть манту под водой!

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