Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)
Поплавать с черепахами, мантами и акулами, поймать себе ужин и послушать бодуберу
Начало: Аэропорт Мале, трансфер к локальному острову в 10:...
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
175 500 ₽ за человека
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед...
1 ноя в 15:00
165 000 ₽ за человека
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Поплавать с морским дьяволом, увидеть затонувший корабль и китовую акулу
Начало: Аэропорт Мале, встреча до 13:00 (точное время и ме...
19 сен в 08:00
25 окт в 08:00
210 000 ₽ за человека
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном
Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по дог...
14 сен в 09:00
$990 за человека
Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками
Посетить какао-церемонию, попробовать йогу на сапах и исследовать себя
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
129 557 ₽ за человека
Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах
Насладиться бирюзой океана и мягким песком, поплавать со скатами и прокатиться на скутере
Начало: Мале, 9:00
$3000 за человека
Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана
Рассмотреть подводный мир, поплавать со скатами, попробовать традиционные блюда и отдохнуть на пляже
Начало: Мале, аэропорт Ибрагима Насира, 9:30
21 фев в 09:30
$2150 за человека
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
$1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «8-дневные туры»
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- Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено);
- Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру;
- Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле;
- Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено);
- Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии.
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