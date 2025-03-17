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Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)

Поплавать с морским дьяволом, увидеть затонувший корабль и китовую акулу
Отправимся в морское странствие на трёхпалубной яхте премиум-класса с джакузи на борту. Позагораем на белоснежных пляжах, рассмотрим коралловые сады и попробуем сашими из свежего тунца.

Каждый день шеф-повар будет баловать нас
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кулинарными изысками, а мы поймаем улов для деликатесного ужина. Устроим гриль-вечеринку на необитаемом острове, увидим танцы морского дьявола и затонувший корабль. Посетим секретную лагуну, куда вечером приплывает самая крупная акула в мире — китовая.

4
1 отзыв
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми с любого возраста.

Программа тура ориентировочная и зависит от погодных условий. Последовательность дней и маршрут могут меняться.

Программа тура по дням

1 день

Белоснежные острова и торжественный ужин с морской традицией и кулинарными изысками от шеф-повара

Встретим вас в аэропорту Мале до 13:00 (по договорённости). В 14:00 заселяемся в каюты, знакомимся с командой и капитаном, проходим инструктаж.

После обеда выходим в море в сторону белоснежного острова, на пляжах которого искупаемся, позагораем и встретим закат. Торжественное открытие путешествия состоится за ужином в 19:30. Вы попробуете сашими из свежего тунца и другие блюда от нашего шеф-повара, чьи кулинарные творения будут радовать вас каждый день. По традиции нальём 50 грамм Посейдону и выльём за борт — для благоприятной погоды.

Встанем на ночь на якорную стоянку в лагуне. Желающие смогут насладиться звёздным небом.

Белоснежные острова и торжественный ужин с морской традицией и кулинарными изысками от шеф-повара
2 день

Райский денёк в море и на островах

Рано утром выйдем в море. Каждый день, кроме последнего, будем завтракать в 09:00.

Сегодня отправимся в сторону другого белоснежного острова, по дороге остановимся ещё на одном, где искупаемся и позагораем. Желающие смогут заняться снорклингом — поразглядывать морское дно через маску.

В 13:00 пообедаем на палубе. Затем продолжим отдыхать, плавать и наслаждаться неспешным отдыхом. К 18:00 достигнем острова Расду, прогуляемся и зайдём в местный ресторан. Там вы сможете попробовать деликатесы, но не забывайте, что в 19:30 вас ждёт ужин от шеф-повара на яхте.

Вечером обсудим впечатления и поиграем в интеллектуальные игры.

Райский денёк в море и на островахРайский денёк в море и на островахРайский денёк в море и на островахРайский денёк в море и на островах
3 день

Танцы с морскими дьяволами в живописной лагуне

После завтрака желающие смогут заняться снорклингом, поплавать в прозрачной воде, насладиться солнцем на палубе и на пляже.

Во второй половине дня зайдём в лагуну, где встретимся с морскими дьяволами — гигантскими скатами, масса которых может достигать 3 тонн. Дружелюбные существа при встрече любят танцевать и исполнять акробатические этюды. Большая вероятность, что увидим и безобидных для человека акул-нянек. Остановимся в лагуне на ночь.

Танцы с морскими дьяволами в живописной лагунеТанцы с морскими дьяволами в живописной лагунеТанцы с морскими дьяволами в живописной лагунеТанцы с морскими дьяволами в живописной лагунеТанцы с морскими дьяволами в живописной лагунеТанцы с морскими дьяволами в живописной лагуне
4 день

Гриль-вечеринка и рыбалка у побережья необитаемого острова

Сегодня отправимся на таинственный необитаемый остров, который порадует вас белоснежным песком, коралловыми садами и многообразием рыб у побережья. Здесь устроим рыбалку, поплаваем с масками и трубками, расслабимся под солнцем и сделаем эффектные фотографии. Вечером устроим гриль-вечеринку на пляже.

Гриль-вечеринка и рыбалка у побережья необитаемого островаГриль-вечеринка и рыбалка у побережья необитаемого островаГриль-вечеринка и рыбалка у побережья необитаемого островаГриль-вечеринка и рыбалка у побережья необитаемого островаГриль-вечеринка и рыбалка у побережья необитаемого острова
5 день

На поиски китовой акулы

До обеда займёмся снорклингом и просто отдохнём от суеты и забот на острове. В 14:00 поднимем паруса и направимся в секретную лагуну, где часто появляется крупнейшая в мире акула — китовая. Не стоит пугаться: питается она преимущественно планктоном и не представляет опасности для человека. А вот впечатлений вы получите предостаточно!

На поиски китовой акулыНа поиски китовой акулыНа поиски китовой акулыНа поиски китовой акулыНа поиски китовой акулы
6 день

Затонувший корабль и рыбалка

После завтрака отправимся к затонувшему кораблю. Займёмся снорклингом и рассмотрим обломки под водой. Во второй половине дня порыбачим. Улов, приготовленный шеф-поваром, попробуем на ужине.

Затонувший корабль и рыбалкаЗатонувший корабль и рыбалкаЗатонувший корабль и рыбалкаЗатонувший корабль и рыбалка
7 день

По волнам океана в Мале

Сегодня ожидается длительный морской переход. Самое время насладиться солнечным днём на палубе, налюбоваться океаном, выспаться, подумать о великом и разобрать фотографии из нашего путешествия. К вечеру мы окажемся в Мале, встанем около острова на якорь. На торжественном ужине поднимем бокалы игристого за успешное морское странствие и океан впечатлений.

По волнам океана в МалеПо волнам океана в МалеПо волнам океана в МалеПо волнам океана в Мале
8 день

Трансфер в аэропорт Мале

Позавтракаем в 07:00. В 08:00 предусмотрен групповой трансфер в аэропорт Мале. В пути около 30 минут.

Трансфер в аэропорт МалеТрансфер в аэропорт Мале

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник210 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местной каюте на яхте
  • 3-разовое питание и безалкогольные напитки в течение дня
  • Аренда яхты North Seven
  • Работа капитана и шеф-повара
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Рыбалка
  • Дайвинг (при наличии сертификата)
  • Пользование водным мотоциклом, сапами, вейкбордом, водными лыжами, надувным матрасом и кругом, оборудованием для снорклинга, спортивными мячами и комплектом для бадминтона
  • Финальная уборка яхты
  • Топливо
  • Страховой депозит
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мале и обратно
  • 1-местное размещение - только выкуп всей каюты
  • Алкогольные напитки и дополнительное питание
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона и выбранной каюты
  • 3-местное размещение в каюте TRIPLE на средней палубе - 162 000 - 173 000 руб. за 1 человека
  • 2-местное размещение в каюте TWIN на нижней палубе - 145 000 - 155 000 руб. за 1 человека
  • 2-местное размещение в каюте Deluxe DBL на верхней палубе (кровать king size) - 186 000 - 199 000 руб. за 1 человека
  • Стоимость новогоднего тура (21.12.-28.12. и 28.12.-04.01.25)
  • 3-местное размещение в каюте TRIPLE - 194 000 руб. за 1 человека
  • 2-местное размещение в каюте TWIN - 174 000 руб. за 1 человека
  • 2-местное размещение в каюте Deluxe DBL (кровать king size) - 224 000 руб. за 1 человека
  • Просим уточнять наличие мест в выбранной каюте до внесения предоплаты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мале, встреча до 13:00 (точное время и место организатор сообщит дополнительно)
Завершение: Аэропорт Мале, 8:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вениамин
Вениамин — Организатор в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 25 туристов
Мы организуем уникальные регаты и путешествия на яхтах по всему миру. За время существования мы провели более 10 тысяч мероприятий и походов. Это Мальдивы, Крым, Турция, Египет, Греция, Испания, Сейшелы,
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Карибы, Хорватия, Италия, Таиланд, Таити, BVI, Азоры, Норвегия и т. д. Мы фанаты яхтинга, регат и ценим совмещение комфорта с активным отдыхом. Стараемся сделать все, чтобы этот вид отдыха на ряду с обычными путешествиями стал доступен и популярен.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Отличный отдых с приятной компанией.
Всем рекомендую👍
Отличный отдых с приятной компанией.
Отличный отдых с приятной компанией.
Отличный отдых с приятной компанией.
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