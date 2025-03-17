Каждый день шеф-повар будет баловать нас
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми с любого возраста.
Программа тура ориентировочная и зависит от погодных условий. Последовательность дней и маршрут могут меняться.
Программа тура по дням
Белоснежные острова и торжественный ужин с морской традицией и кулинарными изысками от шеф-повара
Встретим вас в аэропорту Мале до 13:00 (по договорённости). В 14:00 заселяемся в каюты, знакомимся с командой и капитаном, проходим инструктаж.
После обеда выходим в море в сторону белоснежного острова, на пляжах которого искупаемся, позагораем и встретим закат. Торжественное открытие путешествия состоится за ужином в 19:30. Вы попробуете сашими из свежего тунца и другие блюда от нашего шеф-повара, чьи кулинарные творения будут радовать вас каждый день. По традиции нальём 50 грамм Посейдону и выльём за борт — для благоприятной погоды.
Встанем на ночь на якорную стоянку в лагуне. Желающие смогут насладиться звёздным небом.
Райский денёк в море и на островах
Рано утром выйдем в море. Каждый день, кроме последнего, будем завтракать в 09:00.
Сегодня отправимся в сторону другого белоснежного острова, по дороге остановимся ещё на одном, где искупаемся и позагораем. Желающие смогут заняться снорклингом — поразглядывать морское дно через маску.
В 13:00 пообедаем на палубе. Затем продолжим отдыхать, плавать и наслаждаться неспешным отдыхом. К 18:00 достигнем острова Расду, прогуляемся и зайдём в местный ресторан. Там вы сможете попробовать деликатесы, но не забывайте, что в 19:30 вас ждёт ужин от шеф-повара на яхте.
Вечером обсудим впечатления и поиграем в интеллектуальные игры.
Танцы с морскими дьяволами в живописной лагуне
После завтрака желающие смогут заняться снорклингом, поплавать в прозрачной воде, насладиться солнцем на палубе и на пляже.
Во второй половине дня зайдём в лагуну, где встретимся с морскими дьяволами — гигантскими скатами, масса которых может достигать 3 тонн. Дружелюбные существа при встрече любят танцевать и исполнять акробатические этюды. Большая вероятность, что увидим и безобидных для человека акул-нянек. Остановимся в лагуне на ночь.
Гриль-вечеринка и рыбалка у побережья необитаемого острова
Сегодня отправимся на таинственный необитаемый остров, который порадует вас белоснежным песком, коралловыми садами и многообразием рыб у побережья. Здесь устроим рыбалку, поплаваем с масками и трубками, расслабимся под солнцем и сделаем эффектные фотографии. Вечером устроим гриль-вечеринку на пляже.
На поиски китовой акулы
До обеда займёмся снорклингом и просто отдохнём от суеты и забот на острове. В 14:00 поднимем паруса и направимся в секретную лагуну, где часто появляется крупнейшая в мире акула — китовая. Не стоит пугаться: питается она преимущественно планктоном и не представляет опасности для человека. А вот впечатлений вы получите предостаточно!
Затонувший корабль и рыбалка
После завтрака отправимся к затонувшему кораблю. Займёмся снорклингом и рассмотрим обломки под водой. Во второй половине дня порыбачим. Улов, приготовленный шеф-поваром, попробуем на ужине.
По волнам океана в Мале
Сегодня ожидается длительный морской переход. Самое время насладиться солнечным днём на палубе, налюбоваться океаном, выспаться, подумать о великом и разобрать фотографии из нашего путешествия. К вечеру мы окажемся в Мале, встанем около острова на якорь. На торжественном ужине поднимем бокалы игристого за успешное морское странствие и океан впечатлений.
Трансфер в аэропорт Мале
Позавтракаем в 07:00. В 08:00 предусмотрен групповой трансфер в аэропорт Мале. В пути около 30 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|210 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местной каюте на яхте
- 3-разовое питание и безалкогольные напитки в течение дня
- Аренда яхты North Seven
- Работа капитана и шеф-повара
- Трансфер из/в аэропорт
- Рыбалка
- Дайвинг (при наличии сертификата)
- Пользование водным мотоциклом, сапами, вейкбордом, водными лыжами, надувным матрасом и кругом, оборудованием для снорклинга, спортивными мячами и комплектом для бадминтона
- Финальная уборка яхты
- Топливо
- Страховой депозит
Что не входит в цену
- Перелёт до Мале и обратно
- 1-местное размещение - только выкуп всей каюты
- Алкогольные напитки и дополнительное питание
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона и выбранной каюты
- 3-местное размещение в каюте TRIPLE на средней палубе - 162 000 - 173 000 руб. за 1 человека
- 2-местное размещение в каюте TWIN на нижней палубе - 145 000 - 155 000 руб. за 1 человека
- 2-местное размещение в каюте Deluxe DBL на верхней палубе (кровать king size) - 186 000 - 199 000 руб. за 1 человека
- Стоимость новогоднего тура (21.12.-28.12. и 28.12.-04.01.25)
- 3-местное размещение в каюте TRIPLE - 194 000 руб. за 1 человека
- 2-местное размещение в каюте TWIN - 174 000 руб. за 1 человека
- 2-местное размещение в каюте Deluxe DBL (кровать king size) - 224 000 руб. за 1 человека
- Просим уточнять наличие мест в выбранной каюте до внесения предоплаты
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем рекомендую👍