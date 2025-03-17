Белоснежные острова и торжественный ужин с морской традицией и кулинарными изысками от шеф-повара

Встретим вас в аэропорту Мале до 13:00 (по договорённости). В 14:00 заселяемся в каюты, знакомимся с командой и капитаном, проходим инструктаж.

После обеда выходим в море в сторону белоснежного острова, на пляжах которого искупаемся, позагораем и встретим закат. Торжественное открытие путешествия состоится за ужином в 19:30. Вы попробуете сашими из свежего тунца и другие блюда от нашего шеф-повара, чьи кулинарные творения будут радовать вас каждый день. По традиции нальём 50 грамм Посейдону и выльём за борт — для благоприятной погоды.

Встанем на ночь на якорную стоянку в лагуне. Желающие смогут насладиться звёздным небом.