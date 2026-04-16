Переезд на Тодду из Мале, прогулка по острову и отдых на пляже, приветственный ужин

Добро пожаловать на Мальдивы! Из аэропорта вас ждёт трансфер на скоростном катере до острова Тодду, поездка займёт около 1-1,5 часов. С пирса острова вас отвезут в отель.

После заселения и обеда идём знакомится с самым фруктовым и достаточно крупным по местным меркам островом Мальдив. Обязательно попробуем свежее кокосовое молоко, восстановим силы после перелёта на пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой, сделаем первые яркие фото на берегу Индийского океана.

Вечером за ужином в кафе отеля познакомимся поближе и обсудим планы. Перед сном полюбуемся небом и океаном в лучах заходящего солнца.