Поплаваете
Описание тура
Организационные детали
Россиянам для въезда на Мальдивы сроком до 90 дней виза не нужна.
Загранпаспорт должен быть действителен минимум месяц с момента въезда на Мальдивы, но мы рекомендуем не менее 6 месяцев с начала поездки.
За 96 часов до прилёта в Мальдивскую республику необходимо заполнить анкету о здоровье. Более подробную информацию вы получите в общем чате по туру.
Медицинскую страховку не требуют, но с заботой о вас мы оформим её самостоятельно.
Разница с московским временем — на 2 часа больше.
По объективным причинам (погода, океан и др.) очередность экскурсий и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!
Программа тура по дням
Переезд на Тодду из Мале, прогулка по острову и отдых на пляже, приветственный ужин
Добро пожаловать на Мальдивы! Из аэропорта вас ждёт трансфер на скоростном катере до острова Тодду, поездка займёт около 1-1,5 часов. С пирса острова вас отвезут в отель.
После заселения и обеда идём знакомится с самым фруктовым и достаточно крупным по местным меркам островом Мальдив. Обязательно попробуем свежее кокосовое молоко, восстановим силы после перелёта на пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой, сделаем первые яркие фото на берегу Индийского океана.
Вечером за ужином в кафе отеля познакомимся поближе и обсудим планы. Перед сном полюбуемся небом и океаном в лучах заходящего солнца.
Велопрогулка по острову, плавание с черепахами, сапы и караоке
После завтрака продолжим исследовать остров — на велосипедах или гольф-каре. Пофотографируемся в пальмовых аллеях и познакомимся с обычаями и традициями местных жителей.
Затем устроим релакс на пляже у океана: покачаемся на качелях, установленных прямо в воде, поплаваем с масками и понаблюдаем за рыбками и черепахами, которые живут на местном рифе.
После обеда погребём на сапах, а вечером вкусно поужинаем и попоём в караоке.
Желающие могут попробовать дайвинг под руководством русских инструкторов (за доплату) — рядом с островом есть живописные дайв-споты.
Снорклинг с акулами-няньками и мантами, пикник на необитаемом острове
Сегодня вас ждёт необычный и запоминающийся опыт — будем плавать с акулами-няньками и гигантским морским дьяволом (манта). Это безопасно и очень увлекательно, а на память у вас останутся яркие подводные фото и видео.
Затем отправимся на необитаемый остров, где на песчаной косе устроим фруктовый пикник и фотосессию. После вернёмся на Тодду и остаток дня проведём на пляже.
Пляжный отдых, фотосессия на закате, ужин у океана
Этот день снова проведём на пляже: поплаваем, позагораем, поныряем у местного рифа, понаблюдаем за подводными обитателями и полюбуемся видом бесконечного океана.
На обед отправимся в кафе, где вкусно готовят свежего тунца. Ближе к вечеру устроим фотосессию, сделаем яркие фото на закате — рекомендуем девушкам взять с собой красивые платья (если не хочется утяжелять багаж, возможно, у организатора найдётся для вас подходящий наряд).
В завершении вас ждёт атмосферный ужин прямо на берегу: насладимся вкусной едой, теплом и лёгким бризом.
Переезд на остров Маафуши, отдых
После завтрака желающие могут прогуляться по острову, искупаться и купить сувениры. А затем переезжаем на другой остров — Маафуши. Это не большой, но самый популярный локальный остров Мальдив всего в 27 км от Мале.
По прибытии разместимся в комфортном спа-отеле с панорамным бассейном, пообедаем и искупаемся в бассейне или океане. Также можем пойти изучать остров. Вечером полюбуемся закатом, при желании заглянем в кафе с живой музыкой и насладимся ещё одним вечером в приятной атмосфере.
Пляжный отдых, рыбалка
В первой половине дня искупаемся и позагораем на местном бикини-пляже. Вечером отправимся на рыбалку — интересно будет даже новичкам! Местные рыбаки покажут места, где хорошо клюёт, и научат управляться с удочкой, а после нам приготовят наш улов на ужин.
При желании сегодня мы можем отправиться на встречу с китовой акулой, крупнейшей из существующих в настоящее время видов акул (за доплату). Питается она преимущественно планктоном, плавает очень медленно и не представляет опасности для человека, зато плавание с таким гигантом запомнится на всю жизнь.
Релакс-день в резорт-отеле, праздничный ужин
Позавтракав, на целый день отправимся в резорт — отель 4* с виллами на воде, который занимает территорию целого острова. Впереди — неспешный релакс-день с живописными пляжами, красивыми фотозонами и бассейнами.
Вас ждёт праздничный обед all inclusive в ресторане резорта с алкогольными напитками — поднимем бокалы за прекрасный отдых! После возвращения на наш остров соберёмся за заключительным праздничным ужином.
Отъезд
Сегодня до 12:00 сдаём номера, затем — трансфер на скоростном катере.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|165 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2-разовое питание
- Трансфер на скоростном катере (спидбот) из аэропорта Мале и обратно
- Трансферы на скоростном катере между островами и по программе
- Снорклинг с мантами, акулами-няньками, у рифа, с черепахами
- Посещение 4* резорта - дневное пребывание all inclusive с утра до вечера (с обедом)
- Посещение необитаемого острова и песчаной косы с небольшим пикником
- Рыбалка с местными (выловленный улов будет приготовлен для группы)
- Аренда велосипедов или гольф-кара на время обзорной поездки по о. Тодду
- Аренда сапов для всех участников группы (30-60 мин.)
- Снаряжение для снорклинга: маска, трубка, ласты
- Фото - или видеосъёмка под водой
- Съёмка группы с дрона (при технической возможности)
- Сопровождение организатором в период всего тура
- Работа местных гидов
- Медицинская страховка на даты тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мале и обратно
- Обеды
- Доплата за 1-местное проживание
- Дополнительные экскурсии (по желанию)