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Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле

Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Острова с бирюзовой водой и белоснежными пляжами, уникальной природой и подводным миром ждут вас! Вы побываете на двух из них, а один день посвятите релаксу на уютном и красивом резорте.

Поплаваете
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с акулами, мантами и черепахами, понежитесь на мягком песке под пальмами и перезагрузитесь.

Познакомитесь с местными обычаями и традициями, научитесь ловить рыбу и пополните свои цифровые запасы классными фото и видео.

Будете жить в отелях 4*, в одном из которых есть шикарный панорамный бассейн, пробовать экзотические фрукты и кокосовое молоко и наслаждаться видами, теплом и красочными закатами. В стоимость также включено 2-разовое питание. Исполните свою мечту о Мальдивах!

5
5 отзывов
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле

Описание тура

Организационные детали

Россиянам для въезда на Мальдивы сроком до 90 дней виза не нужна.
Загранпаспорт должен быть действителен минимум месяц с момента въезда на Мальдивы, но мы рекомендуем не менее 6 месяцев с начала поездки.
За 96 часов до прилёта в Мальдивскую республику необходимо заполнить анкету о здоровье. Более подробную информацию вы получите в общем чате по туру.
Медицинскую страховку не требуют, но с заботой о вас мы оформим её самостоятельно.
Разница с московским временем — на 2 часа больше.
По объективным причинам (погода, океан и др.) очередность экскурсий и локаций в программе тура по дням может быть изменена, это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Тодду из Мале, прогулка по острову и отдых на пляже, приветственный ужин

Добро пожаловать на Мальдивы! Из аэропорта вас ждёт трансфер на скоростном катере до острова Тодду, поездка займёт около 1-1,5 часов. С пирса острова вас отвезут в отель.

После заселения и обеда идём знакомится с самым фруктовым и достаточно крупным по местным меркам островом Мальдив. Обязательно попробуем свежее кокосовое молоко, восстановим силы после перелёта на пляже с белоснежным песком и бирюзовой водой, сделаем первые яркие фото на берегу Индийского океана.

Вечером за ужином в кафе отеля познакомимся поближе и обсудим планы. Перед сном полюбуемся небом и океаном в лучах заходящего солнца.

Переезд на Тодду из Мале, прогулка по острову и отдых на пляже, приветственный ужинПереезд на Тодду из Мале, прогулка по острову и отдых на пляже, приветственный ужинПереезд на Тодду из Мале, прогулка по острову и отдых на пляже, приветственный ужинПереезд на Тодду из Мале, прогулка по острову и отдых на пляже, приветственный ужин
2 день

Велопрогулка по острову, плавание с черепахами, сапы и караоке

После завтрака продолжим исследовать остров — на велосипедах или гольф-каре. Пофотографируемся в пальмовых аллеях и познакомимся с обычаями и традициями местных жителей.

Затем устроим релакс на пляже у океана: покачаемся на качелях, установленных прямо в воде, поплаваем с масками и понаблюдаем за рыбками и черепахами, которые живут на местном рифе.

После обеда погребём на сапах, а вечером вкусно поужинаем и попоём в караоке.

Желающие могут попробовать дайвинг под руководством русских инструкторов (за доплату) — рядом с островом есть живописные дайв-споты.

Велопрогулка по острову, плавание с черепахами, сапы и караокеВелопрогулка по острову, плавание с черепахами, сапы и караокеВелопрогулка по острову, плавание с черепахами, сапы и караокеВелопрогулка по острову, плавание с черепахами, сапы и караоке
3 день

Снорклинг с акулами-няньками и мантами, пикник на необитаемом острове

Сегодня вас ждёт необычный и запоминающийся опыт — будем плавать с акулами-няньками и гигантским морским дьяволом (манта). Это безопасно и очень увлекательно, а на память у вас останутся яркие подводные фото и видео.

Затем отправимся на необитаемый остров, где на песчаной косе устроим фруктовый пикник и фотосессию. После вернёмся на Тодду и остаток дня проведём на пляже.

Снорклинг с акулами-няньками и мантами, пикник на необитаемом островеСнорклинг с акулами-няньками и мантами, пикник на необитаемом островеСнорклинг с акулами-няньками и мантами, пикник на необитаемом островеСнорклинг с акулами-няньками и мантами, пикник на необитаемом острове
4 день

Пляжный отдых, фотосессия на закате, ужин у океана

Этот день снова проведём на пляже: поплаваем, позагораем, поныряем у местного рифа, понаблюдаем за подводными обитателями и полюбуемся видом бесконечного океана.

На обед отправимся в кафе, где вкусно готовят свежего тунца. Ближе к вечеру устроим фотосессию, сделаем яркие фото на закате — рекомендуем девушкам взять с собой красивые платья (если не хочется утяжелять багаж, возможно, у организатора найдётся для вас подходящий наряд).

В завершении вас ждёт атмосферный ужин прямо на берегу: насладимся вкусной едой, теплом и лёгким бризом.

Пляжный отдых, фотосессия на закате, ужин у океанаПляжный отдых, фотосессия на закате, ужин у океанаПляжный отдых, фотосессия на закате, ужин у океанаПляжный отдых, фотосессия на закате, ужин у океана
5 день

Переезд на остров Маафуши, отдых

После завтрака желающие могут прогуляться по острову, искупаться и купить сувениры. А затем переезжаем на другой остров — Маафуши. Это не большой, но самый популярный локальный остров Мальдив всего в 27 км от Мале.

По прибытии разместимся в комфортном спа-отеле с панорамным бассейном, пообедаем и искупаемся в бассейне или океане. Также можем пойти изучать остров. Вечером полюбуемся закатом, при желании заглянем в кафе с живой музыкой и насладимся ещё одним вечером в приятной атмосфере.

Переезд на остров Маафуши, отдыхПереезд на остров Маафуши, отдыхПереезд на остров Маафуши, отдых
6 день

Пляжный отдых, рыбалка

В первой половине дня искупаемся и позагораем на местном бикини-пляже. Вечером отправимся на рыбалку — интересно будет даже новичкам! Местные рыбаки покажут места, где хорошо клюёт, и научат управляться с удочкой, а после нам приготовят наш улов на ужин.

При желании сегодня мы можем отправиться на встречу с китовой акулой, крупнейшей из существующих в настоящее время видов акул (за доплату). Питается она преимущественно планктоном, плавает очень медленно и не представляет опасности для человека, зато плавание с таким гигантом запомнится на всю жизнь.

Пляжный отдых, рыбалкаПляжный отдых, рыбалкаПляжный отдых, рыбалкаПляжный отдых, рыбалка
7 день

Релакс-день в резорт-отеле, праздничный ужин

Позавтракав, на целый день отправимся в резорт — отель 4* с виллами на воде, который занимает территорию целого острова. Впереди — неспешный релакс-день с живописными пляжами, красивыми фотозонами и бассейнами.

Вас ждёт праздничный обед all inclusive в ресторане резорта с алкогольными напитками — поднимем бокалы за прекрасный отдых! После возвращения на наш остров соберёмся за заключительным праздничным ужином.

Релакс-день в резорт-отеле, праздничный ужинРелакс-день в резорт-отеле, праздничный ужинРелакс-день в резорт-отеле, праздничный ужинРелакс-день в резорт-отеле, праздничный ужин
8 день

Отъезд

Сегодня до 12:00 сдаём номера, затем — трансфер на скоростном катере.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник165 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2-разовое питание
  • Трансфер на скоростном катере (спидбот) из аэропорта Мале и обратно
  • Трансферы на скоростном катере между островами и по программе
  • Снорклинг с мантами, акулами-няньками, у рифа, с черепахами
  • Посещение 4* резорта - дневное пребывание all inclusive с утра до вечера (с обедом)
  • Посещение необитаемого острова и песчаной косы с небольшим пикником
  • Рыбалка с местными (выловленный улов будет приготовлен для группы)
  • Аренда велосипедов или гольф-кара на время обзорной поездки по о. Тодду
  • Аренда сапов для всех участников группы (30-60 мин.)
  • Снаряжение для снорклинга: маска, трубка, ласты
  • Фото - или видеосъёмка под водой
  • Съёмка группы с дрона (при технической возможности)
  • Сопровождение организатором в период всего тура
  • Работа местных гидов
  • Медицинская страховка на даты тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мале и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное проживание
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, последний прилёт - не позже 15:00
Завершение: Мале, аэропорт, рекомендуемый вылет - не ранее 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 289 туристов
Я тревел-гид с большим опытом организации путешествий, индивидуальных эксклюзивных программ и экскурсий по Краснодарскому краю, России и Кавказу. С 2020 года наше агентство организует авторские путешествия: экскурсионные, в горы, спортивные,
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горнолыжные и винно-гастрономические! Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаём яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции. Наши путешественники часто возвращаются вновь и вновь, для нас это самый главный отзыв о нашей работе! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Этот организатор предлагает такие насыщенные и продуманные путешествия, что легко в них влюбиться. Они берут на себя заботу о каждом участнике, что чувствуется на каждом этапе. Соотношение цены и того, что получаешь, действительно радует. Главное однажды отправиться в поездку и прочувствовать всё самому! Очень благодарна за эти замечательные впечатления и рада, что встретила именно этого гида.
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Н
Очень классное путешествие получилось с замечательными людьми и отличным лидером - Натальей! На Мальдивах собирались отдыхать спокойно, но Наташа так все расшевелила, что отдых стал достаточно насыщенным. Особенно кайфанул от
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плавания с акулами и мантами, это было незабываемо. Организация на высоте, всегда была на связи, поддерживала и решала любые вопросы. Обожаю ее поездки - настоящий профи и очень ответственная. Советую всем отправляться в путешествия с Натальей, это точно принесет радость!

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А
Это было что- то невероятное! Поездка для тех, кто хочет почувствовать настоящий заряд эмоций🔥 Мы увидели Мальдивы во всей их красоте, окунулись в местную атмосферу, наслаждались теплой водой океана и
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удивительным подводным миром. Плавали рядом с акулами и манта — это впечатления, которые не забудутся никогда ✨ Кстати, хочу отдельно сказать, что организатор просто супер, все вопросы решались быстро и без заминок👌🏻

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Е
Обычно когда думаешь про Мальдивы, в голове сразу всплывают эти классические фото с бунгало над водой, всё дорого и как-то всё одинаково и скучно. Но здесь поездка устроена так, что можно взглянуть на страну с другой стороны — познакомиться с настоящей природой, понять как живут люди, узнать про их традиции и культуру.
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О
Всё прошло просто отлично! Это не просто поездка, а как сборище классных ребят, с которыми мы вместе жили каждый момент! Наталья сделала все, чтобы неделя была супер, и уже теперь мы болтаем о новых совместных путешествиях😊
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