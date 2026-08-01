Утро начнётся с хатха-йоги и дыхательной практики, направленных на пробуждение тела. Позавтракав, проведём личностный анализ «Колесо баланса», который помогает оценить текущие жизненные сферы и определить направления для развития.

Во второй половине дня предусмотрена экскурсия по острову Тодду на багги. Маршрут включает прогулку среди тропических садов с арбузами, папайей и бананами, знакомство с образом жизни местных и отдых на пляже с белым песком и бирюзовыми лагунами. Затем состоится снорклинг с черепахами на местном рифе.

После лекции «Всё о йоге» (8 ступеней, классификация и основы медитации) будет свободное время на пляже.

Вечером запланирована медитация на соединение с энергией космоса и земли и инь-йога на закате. Поужинав, вы сможете прогуляться по острову и приобрести сувениры.