Программа объединит хатха- и кундалини-йогу, дыхательные практики, медитации и лекции о
Описание тура
Организационные детали
Учитываются климатические особенности (высокая влажность и солнце), предусмотрены паузы для отдыха и восстановления.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство
Трансфер с острова Мале (из аэропорта) до острова Тодду. После размещения в отеле — время для отдыха и адаптации.
Далее запланирована церемония открытия ретрита: знакомство участников и формулирование личных намерений на предстоящие дни.
После ужина пройдёт чайная церемония, основанная на традициях Китая и Тайваня. Тихий вечер, наполненный ароматами чая, поможет погрузиться в состояние гармонии и внутреннего спокойствия.
Хатха-йога, экскурсия на багги по острову
Утро начнётся с хатха-йоги и дыхательной практики, направленных на пробуждение тела. Позавтракав, проведём личностный анализ «Колесо баланса», который помогает оценить текущие жизненные сферы и определить направления для развития.
Во второй половине дня предусмотрена экскурсия по острову Тодду на багги. Маршрут включает прогулку среди тропических садов с арбузами, папайей и бананами, знакомство с образом жизни местных и отдых на пляже с белым песком и бирюзовыми лагунами. Затем состоится снорклинг с черепахами на местном рифе.
После лекции «Всё о йоге» (8 ступеней, классификация и основы медитации) будет свободное время на пляже.
Вечером запланирована медитация на соединение с энергией космоса и земли и инь-йога на закате. Поужинав, вы сможете прогуляться по острову и приобрести сувениры.
Мастер-класс по созданию мандалы и йога на сапах
День начнётся с практик кундалини-йоги и виньясы, направленных на пробуждение энергии и укрепление тела.
После завтрака сделаем записи в дневнике благодарности, способствующем осознанию позитивных событий и состояний. Далее пройдёт лекция о чакрах, энергии и дисциплине, после которой участники смогут отдохнуть на пляже.
Во второй половине дня — мастер-класс по созданию мандалы в точечной технике, способствующий раскрытию творческого начала и внутренней гармонии.
Позднее — йога на сапах на воде, объединяющая баланс, дыхание и ощущение единства с океаном.
После ужина — участие в трансформационной игре «Лила» (за доплату), помогающей глубже осознать себя и свои жизненные сценарии.
Снорклинг с мантами и акулами, женский круг
После завтрака группа отправится в открытый океан, где состоятся снорклинг с мантами и акулами, а также посещение песчаной косы.
Во второй половине дня запланирован женский круг — пространство поддержки и доверия, включающее медитацию, танцы, какао-церемонию, саунд-хилинг поющими чашами и работу с метафорическими картами. Он помогает укрепить связь с собой и другими участницами, пробудить внутреннюю силу и женственность. Практики направлены на раскрытие эмоций и осознание собственной природы.
День завершится ужином.
Женский круг и кундалини-йога
Утро начнётся с практики кундалини-йоги, пробуждающей жизненную энергию. После завтрака пройдёт женский круг, для которого рекомендуется надеть лёгкое платье и всё, что помогает почувствовать себя богиней.
Вас ждут какао-церемония, медитация, тантрические телесные практики, экстатический танец и звуковое исцеление. Этот день посвящён глубинному контакту с собой и раскрытию внутренней женской силы.
Поужинав, будем отдыхать.
Буддийская медитация тишины випассана
Этот день пройдёт в тишине и созерцании. По желанию можно принять участие в практике випассана — древнем методе медитации, направленном на развитие осознанности и понимание природы ума и тела.
Утро посвящено молчанию и отказу от телефонов, анапанасати, созерцанию и медитации при ходьбе.
После завтрака предусмотрено индивидуальное наблюдение за собой, а позже — обмен опытом после практики молчания (по желанию можно продолжить тишину до конца дня).
Далее состоится лекция о карме с подробным разбором её видов.
Займёмся карма-йогой на пляже, инь-йогой на закате и проведём медитацию на очищение кармы рода.
Работа с эмоциями и интеграция опыта
На рассвете — йога-практика, после которой подаётся завтрак.
Потом вас ждёт лекция о чистке организма, ума и пространства, а затем — техника Карла Юнга по работе с эмоциями и подсознанием, помогающая выявить родовые и личные убеждения, влияющие на внутреннее состояние.
После пляжного отдыха состоится финальная церемония-круг у костра на пляже: подведение итогов, интеграция полученного опыта, обмен впечатлениями и создание контента на память.
День завершится ужином и чайной церемонией.
Окончание тура
Ранним утром — йога на рассвете. После завтрака участники отправятся на трансфер до аэропорта Мале: первый — в 6:30, второй — в 12:30.
Ретрит завершён. Каждая из вас вернётся домой с ощущением внутреннего равновесия и благодарности.
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного) в марте и апреле
|129 557 ₽
|2-местное размещение (за одного) в феврале (21-28 февраля)
|137 178 ₽
|2-местное размещение (за одного) в феврале (6-13 февраля)
|136 376 ₽
|2-местное размещение (за одного) в декабре-января (30.12-6 .01)
|144 398 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины
- Трансферы от/до аэропорта
- Постоянная поддержка проводника
- Ежедневные практики и лекции
- Женский круг
- Мастер-классы по созданию мандалы
- Экскурсии в открытый океан и на багги по острову Тодду
- Снорклинг с мантами и акулами, на домашнем рифе - с черепахами
Что не входит в цену
- Билеты в Мале и обратно в ваш город
- Обеды
- Доплата за 1-местное размещение - $300
- Дополнительно по желанию:
- Фотосессия (фото и видео с дрона + обработка) - $100
- Дайвинг - $90
- День на острове-резорте - $130-150
- Водный мотоцикл (15 мин.) - $35
- Массаж (1 час) - $45
- Сапборд (1 час) - $10
- Энергопрактика - $250
- Церемония камбо - $100
- Звуковая терапия - $100
- Игра «Лила» - $100
- Сим-карта - $50
- Сувениры, фрукты - $5-100
- Обратите внимание: стоимость зависит от выбранных дат путешествия