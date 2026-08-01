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Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками

Посетить какао-церемонию, попробовать йогу на сапах и исследовать себя
Мальдивы — идеальное место для восстановления и перезагрузки. Только вы, бриз океана и шелест пальм, который шепчет: «Пришло время отдохнуть».

Программа объединит хатха- и кундалини-йогу, дыхательные практики, медитации и лекции о
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карме, чакрах и энергии.

Будет возможность понаблюдать за морскими черепахами, отправиться к мантам и акулам, посетить песчаную косу и погрузиться в жизнь местных.

Женские круги, какао-церемонии и звукотерапия помогут раскрыть чувственность и обрести гармонию, а дни тишины и випассана — достичь ясности и осознанности.

Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками
Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками
Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками

Описание тура

Организационные детали

Учитываются климатические особенности (высокая влажность и солнце), предусмотрены паузы для отдыха и восстановления.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство

Трансфер с острова Мале (из аэропорта) до острова Тодду. После размещения в отеле — время для отдыха и адаптации.

Далее запланирована церемония открытия ретрита: знакомство участников и формулирование личных намерений на предстоящие дни.

После ужина пройдёт чайная церемония, основанная на традициях Китая и Тайваня. Тихий вечер, наполненный ароматами чая, поможет погрузиться в состояние гармонии и внутреннего спокойствия.

Прибытие и знакомство
2 день

Хатха-йога, экскурсия на багги по острову

Утро начнётся с хатха-йоги и дыхательной практики, направленных на пробуждение тела. Позавтракав, проведём личностный анализ «Колесо баланса», который помогает оценить текущие жизненные сферы и определить направления для развития.

Во второй половине дня предусмотрена экскурсия по острову Тодду на багги. Маршрут включает прогулку среди тропических садов с арбузами, папайей и бананами, знакомство с образом жизни местных и отдых на пляже с белым песком и бирюзовыми лагунами. Затем состоится снорклинг с черепахами на местном рифе.

После лекции «Всё о йоге» (8 ступеней, классификация и основы медитации) будет свободное время на пляже.

Вечером запланирована медитация на соединение с энергией космоса и земли и инь-йога на закате. Поужинав, вы сможете прогуляться по острову и приобрести сувениры.

Хатха-йога, экскурсия на багги по островуХатха-йога, экскурсия на багги по острову
3 день

Мастер-класс по созданию мандалы и йога на сапах

День начнётся с практик кундалини-йоги и виньясы, направленных на пробуждение энергии и укрепление тела.

После завтрака сделаем записи в дневнике благодарности, способствующем осознанию позитивных событий и состояний. Далее пройдёт лекция о чакрах, энергии и дисциплине, после которой участники смогут отдохнуть на пляже.

Во второй половине дня — мастер-класс по созданию мандалы в точечной технике, способствующий раскрытию творческого начала и внутренней гармонии.

Позднее — йога на сапах на воде, объединяющая баланс, дыхание и ощущение единства с океаном.

После ужина — участие в трансформационной игре «Лила» (за доплату), помогающей глубже осознать себя и свои жизненные сценарии.

Мастер-класс по созданию мандалы и йога на сапахМастер-класс по созданию мандалы и йога на сапах
4 день

Снорклинг с мантами и акулами, женский круг

После завтрака группа отправится в открытый океан, где состоятся снорклинг с мантами и акулами, а также посещение песчаной косы.

Во второй половине дня запланирован женский круг — пространство поддержки и доверия, включающее медитацию, танцы, какао-церемонию, саунд-хилинг поющими чашами и работу с метафорическими картами. Он помогает укрепить связь с собой и другими участницами, пробудить внутреннюю силу и женственность. Практики направлены на раскрытие эмоций и осознание собственной природы.

День завершится ужином.

Снорклинг с мантами и акулами, женский кругСнорклинг с мантами и акулами, женский круг
5 день

Женский круг и кундалини-йога

Утро начнётся с практики кундалини-йоги, пробуждающей жизненную энергию. После завтрака пройдёт женский круг, для которого рекомендуется надеть лёгкое платье и всё, что помогает почувствовать себя богиней.

Вас ждут какао-церемония, медитация, тантрические телесные практики, экстатический танец и звуковое исцеление. Этот день посвящён глубинному контакту с собой и раскрытию внутренней женской силы.

Поужинав, будем отдыхать.

Женский круг и кундалини-йогаЖенский круг и кундалини-йога
6 день

Буддийская медитация тишины випассана

Этот день пройдёт в тишине и созерцании. По желанию можно принять участие в практике випассана — древнем методе медитации, направленном на развитие осознанности и понимание природы ума и тела.

Утро посвящено молчанию и отказу от телефонов, анапанасати, созерцанию и медитации при ходьбе.

После завтрака предусмотрено индивидуальное наблюдение за собой, а позже — обмен опытом после практики молчания (по желанию можно продолжить тишину до конца дня).

Далее состоится лекция о карме с подробным разбором её видов.

Займёмся карма-йогой на пляже, инь-йогой на закате и проведём медитацию на очищение кармы рода.

Буддийская медитация тишины випассанаБуддийская медитация тишины випассана
7 день

Работа с эмоциями и интеграция опыта

На рассвете — йога-практика, после которой подаётся завтрак.

Потом вас ждёт лекция о чистке организма, ума и пространства, а затем — техника Карла Юнга по работе с эмоциями и подсознанием, помогающая выявить родовые и личные убеждения, влияющие на внутреннее состояние.

После пляжного отдыха состоится финальная церемония-круг у костра на пляже: подведение итогов, интеграция полученного опыта, обмен впечатлениями и создание контента на память.

День завершится ужином и чайной церемонией.

Работа с эмоциями и интеграция опытаРабота с эмоциями и интеграция опыта
8 день

Окончание тура

Ранним утром — йога на рассвете. После завтрака участники отправятся на трансфер до аэропорта Мале: первый — в 6:30, второй — в 12:30.

Ретрит завершён. Каждая из вас вернётся домой с ощущением внутреннего равновесия и благодарности.

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение (за одного) в марте и апреле129 557 ₽
2-местное размещение (за одного) в феврале (21-28 февраля)137 178 ₽
2-местное размещение (за одного) в феврале (6-13 февраля)136 376 ₽
2-местное размещение (за одного) в декабре-января (30.12-6 .01)144 398 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Постоянная поддержка проводника
  • Ежедневные практики и лекции
  • Женский круг
  • Мастер-классы по созданию мандалы
  • Экскурсии в открытый океан и на багги по острову Тодду
  • Снорклинг с мантами и акулами, на домашнем рифе - с черепахами
Что не входит в цену
  • Билеты в Мале и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
  • Дополнительно по желанию:
  • Фотосессия (фото и видео с дрона + обработка) - $100
  • Дайвинг - $90
  • День на острове-резорте - $130-150
  • Водный мотоцикл (15 мин.) - $35
  • Массаж (1 час) - $45
  • Сапборд (1 час) - $10
  • Энергопрактика - $250
  • Церемония камбо - $100
  • Звуковая терапия - $100
  • Игра «Лила» - $100
  • Сим-карта - $50
  • Сувениры, фрукты - $5-100
  • Обратите внимание: стоимость зависит от выбранных дат путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
Завершение: Аэропорт Мале, после 7:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Иван, я организатор йога-туров на Мальдивы. Мои ретриты — это пространство, где можно по-настоящему перезагрузиться, замедлиться и почувствовать контакт с собой. Я сам прошёл путь внутреннего поиска, восстановления
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и трансформации. Поэтому в йога-турах для меня важно не только тело, но и душа. Мы сочетаем практики осознанности, мягкую йогу, дыхание и работу с состоянием, чтобы каждый участник мог прожить глубинный отдых, наполниться и выйти на новый внутренний уровень. Все детали тура продуманы с вниманием и заботой: от утренних практик у океана до тёплой, поддерживающей атмосферы в группе. Если вам откликается идея путешествия, которое не просто про отдых, а про возвращение к себе — буду рад видеть вас на ретрите.

Тур входит в следующие категории Мале

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