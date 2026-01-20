Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКасабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По блистательной Касабланке с местными жителями
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса
От пряного лабиринта медины - до изысканных косметических ритуалов
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
