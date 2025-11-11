Мои заказы

Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке

Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Касабланка — город-парадокс и одновременно зеркало современного Марокко.

На первый взгляд, это шумный мегаполис с небоскрёбами, деловыми кварталами и оживлёнными магистралями.

Однако за его фасадом скрывается интереснейший культурный слой, который мы будем последовательно раскрывать с вами на экскурсии.
Описание экскурсии

  • Мечеть Хасана II — третья по величине в мире и грандиозный памятник инженерной мысли и духовности, построенный прямо на берегу океана
  • Легендарное кафе Рика, где оживает атмосфера знаменитого голливудского фильма
  • Набережная Корниш — прокатимся вдоль побережья, где город встречается с Атлантическим океаном
  • Набережная Корниш Айн Диаб — прогуляемся по популярной набережной с частными пляжами
  • Район Анфа — самый престижный район Касабланки на холмах с видом на море. Мы исследуем кварталы с колониальной архитектурой
  • Церковь Нотр-Дам — изысканный сплав ар-деко и марокканских традиций
  • Район Хаббус с узкими улочками, восточными лавками, где вы понаблюдаете за марроканской повседневной жизнью

В середине программы остановимся на обед в марокканском ресторане. Вы попробуете кускус, тажин и сладости с миндалём и мёдом.

  • Площадь Мухаммеда V распахнётся монументальными зданиями эпохи французского протектората
  • Кафедральный собор Святого Сердца, в котором гармонично переплетаются европейский стиль и восточные декоративные элементы
  • Центральный рынок — пёстрое и оживлённое место, где можно приобрести сувениры и почувствовать энергетику настоящей Касабланки

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Mercedes Vito с кондиционером и Wi-Fi
  • Оплачивается дополнительно: вход в мечеть — $16, обед — по желанию, по меню
  • Экскурсию для вас проведёт один из русскоязычных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Касабланке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамад
Хамад — Организатор в Касабланке
Провёл экскурсии для 45 туристов
Наша миссия — помочь вам в полной мере прочувствовать Марокко. Мы находимся в Касабланке и с радостью покажем вам многогранность её культуры.. Мы поможем вам исследовать древние медины Феса, синие улочки
читать дальше

Шефшауэна, золотые дюны пустыни Сахара и современную энергию самой Касабланки. Мы предлагаем всё: от индивидуальных однодневных и многодневных туров до погружения в культуру, разработанного с учётом ваших интересов и графика. У нас работают опытные местные гиды и специалисты по туризму, которые сделают ваши поездки максимально безопасными и незабываемыми. Мы познакомим вас с историей и малоизвестными местами страны, которые не так популярны, как туристические достопримечательности, чтобы вы смогли увидеть и понять подлинный Марокко.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 ноя 2025
Был запланирован маршрут, который должен был занять 5 часов. В итоге приехала машина за нами на 30 минут позже, сказали, что ехали и задержались на другом заказе. В итоге сели
читать дальше

в машину с другими клиентами, которых должны были довезти до отеля. Далее нас повезли, стали рассказывать про достопримечательности. Гид говорил на русском языке. Особо много чего не говорил. После локации мы долго не могли выехать дальше, так как водитель решал вопросы с полицией. Мы просто сидели в машине и ждали. На вопрос почему так долго и мы не укладываемся в тайминг ничего внятного не ответили. На вопрос- почему в программе заявлено, что должны посмотреть площадь, ответ от гида- мы проезжая мимо, с подругой разговаривали и он не хотел нас прерывать. И просто проехали мимо. Половину программы мы посмотрели. А вторую половину, мы решили уже не смотреть, так как рассчитывали, изначально, что вся программа закончиться в 15:00, а организаторы предложили дальше продолжить вторую половину экскурсии. У нас свои планы были. В итоге я заплатила 150 евро, а должна была еще доплатить в сумме 210евро. Эта экскурсия того не стоила. Ожидание, и решение чужих проблем, не должны вешаться на клиента. Сам гид был подготовлен плохо. Это не лицензированный гид. А просто человек, который там проживает и знает русский язык. Не советую обращаться к этим организаторам!!!

Марина
Марина
26 окт 2025
Здесь было классно 👍
А
Александр
8 сен 2025
We spent beautiful day in Casablanca with our guide Arafa, moving by comfortable Mercedes Benz minibus. Arafa is very friendly, helpful and cheerful, we liked him very much!:)
Visited many interesting places (Mosque, Corniche, Medina, gardens, “Beverly Hills” area, etc).
Recommend everyone! 👍🏻

