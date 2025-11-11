Касабланка — город-парадокс и одновременно зеркало современного Марокко.
На первый взгляд, это шумный мегаполис с небоскрёбами, деловыми кварталами и оживлёнными магистралями.
Однако за его фасадом скрывается интереснейший культурный слой, который мы будем последовательно раскрывать с вами на экскурсии.
Описание экскурсии
- Мечеть Хасана II — третья по величине в мире и грандиозный памятник инженерной мысли и духовности, построенный прямо на берегу океана
- Легендарное кафе Рика, где оживает атмосфера знаменитого голливудского фильма
- Набережная Корниш — прокатимся вдоль побережья, где город встречается с Атлантическим океаном
- Набережная Корниш Айн Диаб — прогуляемся по популярной набережной с частными пляжами
- Район Анфа — самый престижный район Касабланки на холмах с видом на море. Мы исследуем кварталы с колониальной архитектурой
- Церковь Нотр-Дам — изысканный сплав ар-деко и марокканских традиций
- Район Хаббус с узкими улочками, восточными лавками, где вы понаблюдаете за марроканской повседневной жизнью
В середине программы остановимся на обед в марокканском ресторане. Вы попробуете кускус, тажин и сладости с миндалём и мёдом.
- Площадь Мухаммеда V распахнётся монументальными зданиями эпохи французского протектората
- Кафедральный собор Святого Сердца, в котором гармонично переплетаются европейский стиль и восточные декоративные элементы
- Центральный рынок — пёстрое и оживлённое место, где можно приобрести сувениры и почувствовать энергетику настоящей Касабланки
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Mercedes Vito с кондиционером и Wi-Fi
- Оплачивается дополнительно: вход в мечеть — $16, обед — по желанию, по меню
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоязычных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Касабланке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамад — Организатор в Касабланке
Провёл экскурсии для 45 туристов
Наша миссия — помочь вам в полной мере прочувствовать Марокко. Мы находимся в Касабланке и с радостью покажем вам многогранность её культуры.. Мы поможем вам исследовать древние медины Феса, синие улочки
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывах
И
Ирина
11 ноя 2025
Был запланирован маршрут, который должен был занять 5 часов. В итоге приехала машина за нами на 30 минут позже, сказали, что ехали и задержались на другом заказе. В итоге сели
Марина
26 окт 2025
Здесь было классно 👍
А
Александр
8 сен 2025
We spent beautiful day in Casablanca with our guide Arafa, moving by comfortable Mercedes Benz minibus. Arafa is very friendly, helpful and cheerful, we liked him very much!:)
Visited many interesting places (Mosque, Corniche, Medina, gardens, “Beverly Hills” area, etc).
Recommend everyone! 👍🏻
Входит в следующие категории Касабланки
