в машину с другими клиентами, которых должны были довезти до отеля. Далее нас повезли, стали рассказывать про достопримечательности. Гид говорил на русском языке. Особо много чего не говорил. После локации мы долго не могли выехать дальше, так как водитель решал вопросы с полицией. Мы просто сидели в машине и ждали. На вопрос почему так долго и мы не укладываемся в тайминг ничего внятного не ответили. На вопрос- почему в программе заявлено, что должны посмотреть площадь, ответ от гида- мы проезжая мимо, с подругой разговаривали и он не хотел нас прерывать. И просто проехали мимо. Половину программы мы посмотрели. А вторую половину, мы решили уже не смотреть, так как рассчитывали, изначально, что вся программа закончиться в 15:00, а организаторы предложили дальше продолжить вторую половину экскурсии. У нас свои планы были. В итоге я заплатила 150 евро, а должна была еще доплатить в сумме 210евро. Эта экскурсия того не стоила. Ожидание, и решение чужих проблем, не должны вешаться на клиента. Сам гид был подготовлен плохо. Это не лицензированный гид. А просто человек, который там проживает и знает русский язык. Не советую обращаться к этим организаторам!!!