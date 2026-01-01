Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКасабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По блистательной Касабланке с местными жителями
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
