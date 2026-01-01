Найдено 3 экскурсии в категории « Площадь Мухаммеда V » в Касабланке на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 39 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Лучший выбор Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья €199 за всё до 3 чел. На машине 5 часов 5 отзывов Индивидуальная По блистательной Касабланке с местными жителями Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные Начало: По вашему адресу в Касабланке от $250 за человека Пешая 3.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру €250 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Касабланки

