Найдено 3 экскурсии в категории « Старая медина » в Касабланке на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 23 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Касабланка: между Востоком и Западом Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом Начало: У собора Сакре-кёр от €130 за всё до 10 чел. На машине 5 часов 74 отзыва Фотопрогулка Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля €360 за человека Пешая 2 часа 5 отзывов Индивидуальная Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port от €80 за человека Другие экскурсии Касабланки

