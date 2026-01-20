Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €130 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€360 за человека
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 16:30
22 янв в 16:30
от €80 за человека
