Из Касабланки - в Рабат

К бело-голубым улочкам, древностям и медине
Едем в Рабат — столицу Марокко и один из имперских городов страны.

За одно путешествие вы познакомитесь с его главными памятниками: увидите башню Хасана и мавзолей Мухаммеда V, прогуляетесь по касбе Удайя с её бело-голубыми улочками, посетите некрополь Шелла и почувствуете атмосферу медины. А с нас — истории, которые оживляют город.
Описание экскурсии

Трансфер из Касабланки в Рабат

Водитель заберёт вас из отеля, аэропорта или порта. Переезд займёт около 1 часа. А в Рабате вас встретит местный гид — и приключение начнётся.

Вы увидите Шеллу

Древний некрополь с римскими и средневековыми руинами — одно из старейших мест региона.

Посетите башню Хасана

Знаменитый минарет недостроенной мечети, который должен был стать самым высоким в мире. Вы узнаете, почему строительные работы так и не были завершены.

Побываете в мавзолее Мухаммеда V

Это величественное здание с гробницами короля и его семьи. Мы расскажем, почему это здание считается шедевром современной архитектуры и что обозначает его зелёная крыша.

Прогуляетесь по касбе Удайя

Историческая крепость 12 века поддерживает атмосферу города в городе — и вы почувствуете её.

Погуляете по медине Рабата

По живым улочкам и шумным рынкам.

Увидите Королевский дворец

И сделаете отличные фото у официальной резиденции короля.

Свободное время и возвращение в Касабланку

Вы пообедаете, немного отдохнёте, а потом мы отправимся в обратный путь.

Примерный тайминг

  • Трансфер Касабланка → Рабат — 1 ч
  • Шелла — 30 мин
  • Башня Хасана — 10 мин
  • Мавзолей Мухаммеда V — 20 мин
  • Касба Удайя — 15 мин
  • Медина Рабата — 45 мин
  • Королевский дворец — 15 мин (внешний осмотр)
  • Свободное время — 45 мин
  • Дорога в Касабланку — 1 час

Организационные детали

  • Едем на Skoda Superb, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
  • Дополнительные расходы: входные билеты — $10 за чел., обед — по желанию
  • С вами будут водитель и гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамад
Хамад — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 130 туристов
Наша миссия — помочь вам в полной мере прочувствовать Марокко. Мы находимся в Касабланке и с радостью покажем вам многогранность её культуры. Поможем исследовать древние медины Феса, синие улочки Шефшауэна, золотые
дюны пустыни Сахара и современную энергию самой Касабланки. Мы предлагаем всё: от индивидуальных однодневных и многодневных туров до погружения в культуру, разработанного с учётом ваших интересов и графика. У нас работают опытные местные гиды и специалисты по туризму, которые сделают ваши поездки максимально безопасными и незабываемыми. Мы познакомим вас с историей и малоизвестными местами страны, чтобы вы смогли увидеть и понять подлинный Марокко.

