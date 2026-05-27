Едем в Рабат — столицу Марокко и один из имперских городов страны. За одно путешествие вы познакомитесь с его главными памятниками: увидите башню Хасана и мавзолей Мухаммеда V, прогуляетесь по касбе Удайя с её бело-голубыми улочками, посетите некрополь Шелла и почувствуете атмосферу медины. А с нас — истории, которые оживляют город.

Трансфер из Касабланки в Рабат

Водитель заберёт вас из отеля, аэропорта или порта. Переезд займёт около 1 часа. А в Рабате вас встретит местный гид — и приключение начнётся.

Вы увидите Шеллу

Древний некрополь с римскими и средневековыми руинами — одно из старейших мест региона.

Посетите башню Хасана

Знаменитый минарет недостроенной мечети, который должен был стать самым высоким в мире. Вы узнаете, почему строительные работы так и не были завершены.

Побываете в мавзолее Мухаммеда V

Это величественное здание с гробницами короля и его семьи. Мы расскажем, почему это здание считается шедевром современной архитектуры и что обозначает его зелёная крыша.

Прогуляетесь по касбе Удайя

Историческая крепость 12 века поддерживает атмосферу города в городе — и вы почувствуете её.

Погуляете по медине Рабата

По живым улочкам и шумным рынкам.

Увидите Королевский дворец

И сделаете отличные фото у официальной резиденции короля.

Свободное время и возвращение в Касабланку

Вы пообедаете, немного отдохнёте, а потом мы отправимся в обратный путь.

Примерный тайминг

Трансфер Касабланка → Рабат — 1 ч

Шелла — 30 мин

Башня Хасана — 10 мин

Мавзолей Мухаммеда V — 20 мин

Касба Удайя — 15 мин

Медина Рабата — 45 мин

Королевский дворец — 15 мин (внешний осмотр)

Свободное время — 45 мин

Дорога в Касабланку — 1 час

