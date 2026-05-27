Едем в Рабат — столицу Марокко и один из имперских городов страны.
За одно путешествие вы познакомитесь с его главными памятниками: увидите башню Хасана и мавзолей Мухаммеда V, прогуляетесь по касбе Удайя с её бело-голубыми улочками, посетите некрополь Шелла и почувствуете атмосферу медины. А с нас — истории, которые оживляют город.
Описание экскурсии
Трансфер из Касабланки в Рабат
Водитель заберёт вас из отеля, аэропорта или порта. Переезд займёт около 1 часа. А в Рабате вас встретит местный гид — и приключение начнётся.
Вы увидите Шеллу
Древний некрополь с римскими и средневековыми руинами — одно из старейших мест региона.
Посетите башню Хасана
Знаменитый минарет недостроенной мечети, который должен был стать самым высоким в мире. Вы узнаете, почему строительные работы так и не были завершены.
Побываете в мавзолее Мухаммеда V
Это величественное здание с гробницами короля и его семьи. Мы расскажем, почему это здание считается шедевром современной архитектуры и что обозначает его зелёная крыша.
Прогуляетесь по касбе Удайя
Историческая крепость 12 века поддерживает атмосферу города в городе — и вы почувствуете её.
Погуляете по медине Рабата
По живым улочкам и шумным рынкам.
Увидите Королевский дворец
И сделаете отличные фото у официальной резиденции короля.
Свободное время и возвращение в Касабланку
Вы пообедаете, немного отдохнёте, а потом мы отправимся в обратный путь.
Примерный тайминг
Трансфер Касабланка → Рабат — 1 ч
Шелла — 30 мин
Башня Хасана — 10 мин
Мавзолей Мухаммеда V — 20 мин
Касба Удайя — 15 мин
Медина Рабата — 45 мин
Королевский дворец — 15 мин (внешний осмотр)
Свободное время — 45 мин
Дорога в Касабланку — 1 час
Организационные детали
Едем на Skoda Superb, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
Дополнительные расходы: входные билеты — $10 за чел., обед — по желанию
С вами будут водитель и гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$200
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хамад — Организатор в Касабланке
Провёл экскурсии для 130 туристов
Наша миссия — помочь вам в полной мере прочувствовать Марокко. Мы находимся в Касабланке и с радостью покажем вам многогранность её культуры.
Поможем исследовать древние медины Феса, синие улочки Шефшауэна, золотые
дюны пустыни Сахара и современную энергию самой Касабланки. Мы предлагаем всё: от индивидуальных однодневных и многодневных туров до погружения в культуру, разработанного с учётом ваших интересов и графика.
У нас работают опытные местные гиды и специалисты по туризму, которые сделают ваши поездки максимально безопасными и незабываемыми. Мы познакомим вас с историей и малоизвестными местами страны, чтобы вы смогли увидеть и понять подлинный Марокко.