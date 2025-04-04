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экскурсии узнали и об истории, и культуре, и архитектуре города, быте и кухне Марокко. Увидели много исторических мест, которые совсем не выделяются на улице. Очень повезло, что Вера заметила что церковь Sacré-Cœur открыта для посещений, и мы смогли зайти полюбоваться на архитектуру и витражи. Рекомендую посетить, если бы было время - сходил бы еще раз по другим районам.