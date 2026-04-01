Экскурсии от вашего отеля в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Касабланке на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
На машине
5 часов
74 отзыва
Фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
27 апр в 10:30
28 апр в 10:30
€360 за человека
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
30 апр в 10:00
13 мая в 10:00
€250 за всё до 2 чел.
Из Касабланки - в Рабат
На машине
9 часов
Индивидуальная
К бело-голубым улочкам, древностям и медине
Начало: У вашего отеля
25 апр в 08:00
26 апр в 08:00
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию-прогулку и хорошую компанию, было очень интересно и познавательно. Касабланка стала для нас открытием. Гульнара была очень внимательна и заботлива, дала нам много советов и рекомендаций. Желаем ей удачи и любознательных туристов!
Е
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Гульнара прекрасно знает город, много и интересно рассказывает про Касабланку, его историю и архитектуру. У нас был хороший пеший маршрут. Поговорили о стране в целом, узнали много нового и интересного. Гульнара интересный собеседник, время пролетело очень быстро. Также хочу отметить безупречную организацию экскурсии. Гульнара, спасибо.
Т
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Все прошло на 10 из 5 баллов! Отлично, восхитительно, профессионально! И очень интересно!!!
Елена
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Спасибо Алексу за прекрасную экскурсию. Увидела город во все периоды его расцвета и существования. Много интересных фактов об исторических личностей, побывавших в Касабланке. Чувствовалась личная заинтересованность человека в судьбе города. Прекрасное дополнение: сувениры, подарки, кофейня и обед на рыбном рынке.
Г
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Такая необычная, но уже такая Касабланка! И это заслуга Гульнары на все 100%. История зарождения страны, становление городов… кто? Что? Зачем? И почему?! На все вопросы у Гульнары был ответ.
Никаких сухих фактов Википедии, только человеческая эмпатия, желание поделиться самым сокровенным и, конечно же, острый ум на факты и шутки!
Приносим огромную благодарность Гульнаре! Обязательно порекомендуем огромному количеству человек, которые также как и мы решили покорять новые неизведанные страны💛

Анна-Мария
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!

Чувствовалась забота гида еще начиная с переписки — мы были транзитом, в какой ситуации всегда есть риск опоздания самолета, Алекс мониторил опоздания за последние дни, отслеживал
рейс, был максимально на связи.

При встрече в машине была вода. Все пожелания и потребности быстро учитывались.

Были на экскурсии вдвоем с мамой (она уже пенсионного возраста и очень переживала, вдруг что пойдет не так, все же рассказы пол Марокко разные ходят). В итоге остались в совершенно восторге от деталей экскурсии. Арт-Деко с погружением на примере конкретного дома — это невероятно впечатляюще.

Вкуснейшие миндальные печенья — единственное о чем жалеем, что не сообразили сразу дополнительно купить с собой в дорогу (потом вернулись, но уже была огромная очередь, не стали стоять). Мама не переносит глютен, а тут была такая вкуснота с умеренной сладостью.

Обед был свеж и вкусен, даже жаль, что рынок, при всех его минусах, планируют переформатировать. Смело можем рекомендовать не бояться есть местный стритфуд — Алекс знает, куда приводить.

Жалеем, что не заглянули в мечеть, когда была возможность, но все было и не успеть, день вообще быстро пролетел. Зато бонусом увидели витражи католического собора.

Спасибо большое Алексу за любовь к своему делу и невероятную увлеченность! Остались прекрасные впечатления и воспоминания. И главное, не было никакого навязывания лишних покупок или чего-то подобного. Все очень под нас, интересно, увлекательно — вот, что выходит, когда человек на своем месте и любит то, что делает.

Успеха во всем! 🙏 Еще раз спасибо.

П
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Экскурсия заявлена на 5 часов, по факту оказалась дольше, из-за чего мы исключили из нее обед, чтобы не опоздать на самолет. Закладывайте «запасное время».
Алексей очень интересно и увлекательно рассказывает, много знает про город и страну.
Фото ждали довольно долго
Мария
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Чудесная экскурсия, все посмотрели, попробовали! Обзорная экскурсия прекрасно подходит для знакомства с городом, увидеть и прочувствовать всю атмосферу Касабланки.
Игорь
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Огромная благодарность Алексу за потрясающий день в Касабланке! Познавательно, позитивно, интересно, вкусно, красиво, индивидуально с учетом всех нюансов, оригинально, доброжелательно, удобно, комфортно, увлекательно, просто незабываемо!
Наталия
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Алекс просто великолепный гид!!!
На все 10 балов из 5 возможных.

Его экскурсии стоят дороже в сравнении с другими гидами (в других городах Марокко), но они того стоят!!!

Интересно, захватывающе, отрывающе, погружающие в историю, культуру, нравы страны. И даже!!!! 15 летнего подростка, который находится в самом смаку своего пубертатного периода, смог завлечь и заинтересовать экскурсий. Браво!
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка;
  2. Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка;
  3. Из Касабланки - в Рабат.
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Старая медина;
  3. Набережная;
  4. Квартал Хабус;
  5. Набережная Корниш;
  6. Площадь Мухаммеда V;
  7. Бульвар Мухаммеда V.
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в апреле 2026
Сейчас в Касабланке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 360. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
