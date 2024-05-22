1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
25 июня в 15:00
5 июля в 09:00
€100 за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
5 часов
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Узнать историю главных достопримечательностей и получить профессиональные фото в декорациях города
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
360€306 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
25 июня в 15:00
5 июля в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 мая 2024Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек. Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай,
- ММаксим3 мая 2024Всегда боюсь экскурсии, которые длятся 5-6 часов, но то как организована и наполнена данная экскурсия, вообще не заметил пролетевшее время. Алекс, спасибо большое
- РРегина30 марта 2024Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой, атмосферой, людьми! Благодаря Алексу,
- ИИрина1 декабря 2023Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
- ССветлана20 февраля 2023Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
- ААнастасия17 января 2023Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
Сейчас в Касабланке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 306 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 72 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август