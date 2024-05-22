Экскурсии по Касабланке на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Касабланке на русском языке, цены от €70, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретная устричная ферма под Касабланкой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
25 июня в 15:00
5 июля в 09:00
100 за человека
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
5 часов
52 отзыва
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Узнать историю главных достопримечательностей и получить профессиональные фото в декорациях города
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
360306 за экскурсию
Искусно приготовить и вкусно поесть
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
25 июня в 15:00
5 июля в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    22 мая 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек. Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай,
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    кофе. Прогулялись по древним улочкам с рассказами о стране и культурных особенностям. Посетили много мест, которые раскрывают национальные особенности и калорит Касабланки и Вообще Марокко.

    Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человекОгромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек
  • М
    Максим
    3 мая 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Всегда боюсь экскурсии, которые длятся 5-6 часов, но то как организована и наполнена данная экскурсия, вообще не заметил пролетевшее время. Алекс, спасибо большое
  • Р
    Регина
    30 марта 2024
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой, атмосферой, людьми! Благодаря Алексу,
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    мы смогли насладиться и полюбить этот город! Алекс очень творческий человек и на 200% отдаётся всем своим проектам, очень много знает и с удовольствием делится своими знаниями, рассказывает то, что не прочитать в интернете и путеводителях! И ещё он прекрасный фотограф! Это очень импонирует и подкупает! Благодаря ему в Касабланку хочется вернуться, хотя она совсем не похожа на Марракеш или другие более туристические города. Очень надеюсь, что прилетим ещё и погуляем с Алексом снова! Спасибо♥️♥️♥️

    Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектуройСпасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой
  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место
  • С
    Светлана
    20 февраля 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
  • А
    Анастасия
    17 января 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
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    на ферму и дегустации устриц мы заехали на местный рынок морепродуктов, где нам их сразу приготовили и организовали пикник у залива. А пока готовили морепродукты, мы успели прокатиться на квадроциклах вдоль берега Атлантики. Мария очень располагает, владеет очень большим объемом знаний и информации о Марокко. В следующую поездку обязательно встретимся еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секретная устричная ферма под Касабланкой
  2. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
  3. Искусно приготовить и вкусно поесть
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
Сейчас в Касабланке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 306 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на машине, 72 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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