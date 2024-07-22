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Авторский тур
3 дня
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Начало: Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне...
22 июля в 10:00
26 авг в 10:00
$435 за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
10 июля в 08:00
25 июля в 10:00
1601$1 281 за человека
Авторский тур
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
10 июля в 10:00
25 июля в 10:00
139 668₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На праздники»
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