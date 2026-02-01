-
Открывая секреты Марокко: Шефшауэн, Сахара, горы и океан (с нестандартным проживанием)
Встретить рассвет на вершине дюны, увидеть музей Ива Сен-Лорана и место съёмок сериала «Клон»
Начало: Аэропорт Касабланки, до 13:00
12 апр в 14:00
30 апр в 14:00
€1295
€1438 за человека
Большой тур в загадочное Марокко: по городам, базарам и пустыням
Познать колорит марокканских улиц, посетить все знаковые места и заночевать под звёздами в Сахаре
Начало: Касабланка, международный аэропорт Мухаммеда V, 11...
12 мар в 11:00
13 сен в 11:00
€1790 за человека
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
Увидеть Гибралтарский пролив, провести ночь в пустыне и посетить древнеримский город Волюбилис
Начало: Аэропорт Касабланки, время обговаривается индивиду...
28 фев в 08:00
11 мар в 08:00
144 000 ₽ за человека
7 городов, ночь в Сахаре и солёный бриз: большое путешествие по Марокко
Посетить главные достопримечательности, провести ночь в берберском глэмпинге и отдохнуть у океана
Начало: Касабланка, 19:00
17 фев в 08:00
1 ноя в 19:00
158 600 ₽ за человека
Весенние праздники в Марокко: 6 городов и одна пустыня
Увидеть знаменитые места страны, переночевать среди барханов и познакомиться с травниками Марракеша
Начало: Касабланка, 13:00 (возможно другое время по догово...
16 мар в 13:00
1 мая в 13:00
€2200 за человека
