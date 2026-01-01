Активный отдых в Марокко: тур-восхождение на вершину Тубкаль в мини-группе без палаток

Полюбоваться массивом Атласских гор и заночевать на высоте 3200 метров
Гора Тубкаль высотой 4167 метров в массиве Высокий Атлас станет целью маршрута. Вы совершите восхождение без необходимости акклиматизации, с соблюдением указаний горного гида. С вершины откроется панорама на 360 градусов,
охватывающая горы и пустыню. Проживание предусмотрено в отеле и горном приюте с базовыми удобствами, горячей водой и питанием.

Это не просто активный отдых — это возможность преодолеть себя и насладиться невероятными видами как наградой!

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Спальный мешок или вкладыш (для ночевки в приюте); кошки альпинистские; палки трекинговые; маска горнолыжная/очки спортивные; налобный фонарик; небольшой рюкзак для радиальных выходов; термос для личного пользования.

Одежда, обувь, принадлежности. Комплект термобелья, 2–3 футболки, флиска; ходовые штаны; влаго- и ветрозащитная куртка; одежда для дома; дождевик (по желанию); шапка, перчатки, баф (по желанию); трекинговые ботинки; шлёпки для душа; удобная обувь для прогулок вечером; гамаши (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Касабланке и переезд в Имлиль

Встреча группы в Касабланке, после чего во второй половине дня — трансфер в небольшую горную деревню Имлиль в Атласских горах Марокко. Время в пути составляет около 4 часов. Имлиль располагается на высоте 1800 метров над уровнем моря и является отправной точкой для большинства маршрутов треккинга и восхождений в регионе. По дороге предусмотрена остановка на обед.

По прибытии — размещение в отеле с возможностью насладиться традиционным марокканским чаем и ужином.

2 день

Трек к приюту Тубкаль

После завтрака — знакомство с горными гидами и получение необходимого снаряжения для треккинга. Багаж перевозится на осликах, после чего начинается восхождение к приюту Тубкаль. Подъём проходит по широкой тропе среди горных пейзажей и занимает около 5 часов. Обед запланирован в небольшом горном поселении с видом на пройденный путь.

По прибытии в приют — заселение, примерка кошек для восхождения и обсуждение деталей маршрута за ужином. Ночёвка на высоте 3200 метров в скромных, но тёплых условиях: электричество, интернет, горячая вода в душе, полноценное трёхразовое питание и базовые удобства. С крыльца открывается панорама ущелья, по которому совершён подъём.

3 день

Восхождение на вершину Тубкаль

Ранний подъём с расчётом встретить рассвет на самой высокой точке Северной Африки. При благоприятных погодных условиях подъём занимает 4–5 часов. С вершины открывается вид на весь массив Атласских гор. После остановки на фото и чашку горячего чая — возвращение в приют для обеда. Во второй половине дня — спуск в Имлиль, время в пути — около 4 часов. По желанию возможен спуск на ослике. В Имлиле предусмотрен отдых.

Для тех, кто не планирует восхождение, утро начинается с марокканского завтрака, после чего будет организована трек-прогулка по окрестностям приюта с открывающимися панорамами горных вершин. Организация треккинга включена в программу.

4 день

Возвращение в Касабланку

Поздний завтрак и неспешный выезд в Касабланку. Этот день будет запасным на случай неблагоприятной погоды для восхождения.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник42 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды (кроме обедов по дороге из Касабланки в Имлиль и обратно), перекусы
  • Трансфер из/до Касабланки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Ослик для заброски снаряжения и багажа
  • Аптечка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Касабланки и обратно
  • Остальное питание
  • Прокат личного снаряжения для восхождения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, точно место - по договорённости, 13:00
Завершение: Касабланка, точно место - по договорённости, 14:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 105 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Тур входит в следующие категории Касабланки

