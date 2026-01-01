Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
6 июн в 08:00
4 сен в 08:00
$1360 за человека
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне и путешествие по городам
Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
19 апр в 12:00
29 апр в 12:00
€1890 за человека
Восточные сказки, воплощённые в реальности: 1001 впечатление в Марокко с комфортом
Отдохнуть в шатре и хаммаме, покататься на верблюде, узнать, как проходят свадьбы и живут берберы
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
10 апр в 12:00
€2397 за человека
