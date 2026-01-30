Мои заказы

Нас ждёт настоящее приключение, пропитанное духом авантюризма и восточным колоритом
5
4 отзыва
Описание тура

В Марокко европейцу для того, чтобы его уважали, необходимо как минимум научиться есть квашеные лимоны и общаться с джиннами, а также обзавестись гаремом.

Тахир Шах Год в Касабланке

Нас ждут 11 дней на другом континенте, 10 удивительных городов Африки, ночь посреди песчаных дюн пустыни Сахара и более 2000 км дорог совершенно новой страны. Настоящее путешествие в арабскую сказку, пропитанное духом авантюризма, марокканскими закатами у океана, ароматом мандаринов и пряностей. Только представьте: лавочки с цветастыми коврами и сувенирами, мятный чай на серебряном подносе, тележки с фруктами и уличные торговцы, женщины в традиционной одежде, мозаика и резные арки, яркие краски повсюду, уличные музыканты и дудочки заклинателей змей.

Это активный тур, будем много ходить, смотреть, слушать,пробовать на вкус и получать новые, незабываемые впечатления. Каждый день будет особенным и неповторимым.

Программа тура по дням

1 день

Первый Имперский Город

Встречаемся в отеле за завтраком, и в 9.00 на комфортном автобусе отправляемся на большую прогулку, которая завершится уже в другом городе. Экскурсию проводит лицензированный гид на русском языке.

Заглянем в главную мечеть Касабланки, а оттуда направимся в столицу Магриба — Рабат! (время в пути около 1,5 часов). По прибытию пообедаем в одном из ресторанчиков с местным колоритом. После обеда отправимся на прогулку по роскошному парку возле Королевского дворца — резиденции короля Мухаммеда Vi. Каждый полдень королевская гвардия проводит официальную смену караула, что является очень захватывающим зрелищем.

В белом городе мы посетим старинную цитадель Касба Удайя. Снаружи это мощная крепость над океаном, а внутри невероятно красивые узкие улочки, украшенные растениями в цветочных горшках, и традиционно бело-голубые домики. Поднимемся на смотровую площадку с видом на океан, прогуляемся среди кипарисов, апельсиновых и лимонных деревьев в Андалузском саду, звучит, как в сказке, а местные его называют Зелёный оазис жизни.

Для контраста насладимся просторами и монументальными зданиями Вилль Нувелль, — французского города времен колониализма, а после отправимся в наш отель. В этот вечер у вас будет немного свободного времени чтобы отдохнуть после перелета.

2 день

День У Океана

Встаем пораньше и отправляемся к океану, в город художников и музыкантов — Эс-Сувейру. По пути заедем на ферму аргановогомасла. Узнаем, как добывают одно из самых редких и дорогих, а главное полезных масел мира.

Здесь, в Эс-Сувейре, мы не будем никуда спешить, только вдыхать размеренный ритм жизни этого города столь непохожего на все, что мы посетили в нашем путешествии. Даже местная мединазастроена в колониальную эпоху европейскими архитекторами и производит совсем другое впечатление.

Прогуляемся по завораживающим улочкам с белоснежными домами и широким песчаным пляжем, посетим рыбацкий порт, где можно отведать свежевыловленную рыбу, устриц и омаров. Желающие могут взять урок серфинга, кайтсерфинга, виндсерфинга, покататься на квадроциклах по песчаным дюнам вдоль берега Атлантического океана, отправиться на прогулку на лошадях или верблюдах (в стоимость не входит).

Кстати, а знали ли вы, что некоторые сцены сериала Игра Престолов снимались в Эс-Сувейре? А что в 60-е годы этот город был настоящей меккой хиппи? Что здесь жили и творили Боб Марли и Джимми Хендрикс? Атмосфера этого города идеально подходит, чтобы расслабиться в конце нашего насыщенного путешествия.

Здесь хочется встречать на пляже закат с бутылочкой знаменитого местного серого вина. А можно просто сидеть и пить чай на террасе отеля, любуясь океаном. Время в этом городе словно застыло и не так уж важно, чем именно заниматься, удовольствие здесь приносит абсолютно все.

3 день

До Новых Встреч

Утро проведем в свободном режиме, чтобы можно было в полной мере насладиться красотой и расслабленной атмосферой этого места.

На этом наше путешествие заканчивается. Мы прибудем в Касабланку около 17:00, наш автобус доставит вас прямо в аэропорт города. Если же вам повезло иметь больше времени для отпуска, рекомендуем вам остаться в Эс-Сувейре подольше, Вы влюбитесь в этот городок.

4 день

День Встреч

В свободном режиме в течении дня прилетаете в Касабланку и заселяетесь в отель, на ваше имя будет забронирован номер.
Для прилетевших накануне у гида есть подсказки, что посмотреть в городе и куда отправиться на ужин.

5 день

Гибралтар И Синий Город

Завтрак, и отправляемся в Танжер на мыс Спартель, чтобы собственными глазами увидеть Гибралтар — место смешения вод океана и средиземного моря, место, с которого вы будете наблюдать другой континент — зрелище поистине захватывающее.

Следующая локация — удивительный Шефшауэн (время в пути 3-4 часа). Город не просто так называют Голубой жемчужиной — все его дома окрашены разными оттенками синего цвета, город невероятной красоты, располагает к тому, чтобы сделать сотню фотографий его синих улочек. Ужинаем и отправляемся отдыхать в наши султанские покои.

В Шефшауэне мы живём в риаде, традиционном марокканском доме с внутренним двориком, такие постройки имеют возраст в сотни лет. Снаружи такие дома выглядят неприметно, зато внутри можно подивиться роскошным интерьерам и почувствовать атмосферу восточной сказки. А встретить Новый год в Голубом городе, в атмосферной риаде полное погружение в волшебство (для новогодних дат).

6 день

Голубая Жемчужина

Завтракаем и отправляемся гулять по Голубому городу. Поднимемся на смотровую, выпьем мятного чая или свежевыжатого сока и насладимся головокружительной панорамой на весь город — полный восторг. Уютные улочки и переулки, живописные двери, как с картин Верещагина, сувенирные лавки. День — кайф! Обедаем и перемещаемся в Фес — старейший из четырёх городов Марокко, огромный средневековый музей под открытым небом (время в пути 4 часа). Прибываем в Фес вечером, размещаемся в отеле, отдыхаем. Голубая Жемчужина

7 день

Запутанная История

Сегодня отправляемся знакомиться с самой запутанной Мединой, в которой около 9600(!!!) улиц и они до сих пор в точности так и не отмечены ни на одной карте. Медина Феса находится под охраной Юнеско и является крупнейшей мединой (а по совместительству — пешеходной зоной) в мире. Фес — ремесленный город, здесь производят всё, что только может пожелать ваша душа. Изделия из кожи, самые разнообразные ткани, серебро и медь, украшения, керамика, уникальный кактусовый шёлк и многое другое. Особого внимания заслуживают знаменитые фесские красильни кожи, где до сих пор используется ручной средневековый способ выделки и окраски. Чтобы увидеть город во всей красе, поднимемся на смотровую, сверху красильни похожи на палитру художника — ряды каменных сосудов с разноцветной жидкостью внутри. Во второй половине дня у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Медине, купить сувениры или порадовать себя любимых изделиями из натуральной кожи.

8 день

Арабская Ночь

Ранний завтрак и отправляемся в пустыню Сахара по живописному маршруту и горным дорогам Среднего Атласа. По дороге посетим Ифран — марокканскую Швейцарию, где прогуляемся в лесах атласского кедра, понаблюдаем и покормим макак маготов в их естественной среде обитания. Увидим легендарный кедр Гуро — один из старейших кедров в мире. На обед остановимся в ресторанчике в одном из небольших пустынных городков на нашем пути.

Вечером приезжаем в Мерзугу город, возле которого раскинулись грандиозные песчаные дюны, пересаживаемся на джипы и отправляемся в путешествие сквозь пески к нашему лагерю (время в пути от 30 минут). Останавливаемся, чтобы увидеть закат в пустыне, таких невероятных цветов вы не видели еще никогда, и это будет впечатление на всю жизнь! Далее продолжим путь до берберского глэмпинга, где заселяемся в обустроенные шатры со всеми удобствами. Ужин, берберские песнопения у костра, небо, усеянное дорожкой из звёзд, сложно устоять перед всей этой красотой, созданной природой!

9 день

Мерзуга

Завтракаем и наслаждаемся рассветом в пустыне. По желанию вы можете попробовать джиппинг или покататься на квадроциклах, багги, верблюдах (в стоимость не входит, от 20 евро/чел), совершить пешую прогулку и подняться на дюну повыше, а любители горнолыжного отдыха смогут покататься на сэндборде с песчаных склонов.

После обеда выдвигаемся на внедорожниках в обратный путь сквозь пустыню, пересаживаемся на автобусы, отправляемся в город-киностудию Уарзазат. Это место привлекает туристов со всех концов света, местами съемок огромного числа известных фильмов. Здесь и сегодня можно увидеть строительство новых декораций, хотя имена студий и режиссеров держатся в секрете.

Далее нас ждет завораживающая дорога ведущая мимо небольших колоритных городков и неземных пейзажей с остановкой в живописном горном ущелье Дадес, которое поражает своими видами. Крутое ущелье прорезает горы Высокого Атласа в окружении стен, которые поднимаются до 500 метров ввысь. Не удивительно, что, по мнению многих, Дадес является одним из природных чудес света.

Прибываем в город поздно вечером, заселяемся в наш отель и идём ужинать.

10 день

Киностудия Атлас

Завтракаем и отправляемся в киностудию Atlas Studio, где снимаются и снимались большое количество голливудских фильмов и сериалов в самом разнообразном сеттинге. Гладиатор, Астерикс и Обеликс, Игра Престолов, Мумия и множество других. Мы настоятельно советуем вам посмотреть или пересмотреть хотя бы некоторые из этих фильмов перед посещением, чтобы усилить впечатления.

Затем отправляемся в Марракеш по одной из самых красивых горных дорог в мире!

Обедаем по дороге в живописном месте в горах Высокого Атласа.

После обеда посетим средневековую берберскую крепость (ксар) Айт-Бен-Хадду, которая почти не изменилась с 11 века. Здесь по сей день живут люди в низких глиняных зданиях красно-коричневых тонов. Место чрезвычайно аутентичное и, конечно же, тут тоже снимали сцены из известных кинопроектов!

К вечеру прибываем в Марракеш, заселяемся в отель и наслаждаемся вечером в ещё одной имперской столице королевства Марокко.

11 день

Сказки Шахерезады

Сегодня день из Сказок Шахерезады. Начнём с большой экскурсии с местным гидом по Марракешу. Посетим сад Мажорель, который создал французский художник и коллекционер растений Жак Мажорель. Посмотрим роскошную виллу Ив Сен-Лорана с его частными коллекциями.

Затем отправляемся гулять по старому городу — невероятному лабиринту из тысяч узких улочек и переулков, стоящих стена к стене домов, лавок, медресе, караван-сараев и дворцов. Посетим дворец Бахия, в переводе — дворец Красавицы, который был построен для одной из четырех жён правителя Мулай-Хасана, но в последствии здесь жили все жёны и наложницы визиря, поэтому дворец все время расширялся, благодаря чему хорошо сохранился и занимает площадь в восемь гектаров. Прогуляемся по площади Джемаа-эль-Фна — сердцу Марракеша, где под навесами заклинатели змей демонстрируют свое мастерство.

И, конечно, невозможно представить восточный город без шумного базара, полного ярких красок, пряных специй и душистых трав. Местные сувениры удивят своим разнообразием.

Во второй половине дня у нас будет немного свободного времени, чтобы спокойно пройтись по местным лавкам, посетить хаммам, прогуляться по изумительным городским паркам или просто отдохнуть в отеле.

После заката есть возможность отправиться на центральную городскую площадь снова. В это время она наполняется людьми и меняет свой лик до неузнаваемости. Кого здесь только нет: женщины, расписывающие кожу хной, музыканты и танцоры, сказители берберских легенд и сказок, фокусники, жонглеры и водоносы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Отели с 2х местным размещением (доплата за одноместный 38 000 руб.)
  • Завтраки в отеле
  • Все необходимые трансферы
  • Большая обзорная экскурсия по г. Марракеш, Рабат, Касабланка, Фес с русскоговорящим сопровождающим экспертом по региону
  • Посещение виллы Ив-Сен-Лоран
  • Посещение мечети в Касабланке
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до маршрута
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Страховка для выезда за границу
О чём нужно знать до поездки

  1. Проживание и подселение в турах:

Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.

Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.

Важно:

Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.

Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.

  1. После оплаты брони сумма за вами фиксируется в рублях.

    Оставшуюся часть оплаты вы можете внести по счету за 14 дней или валютой при встрече.

    Если вы выбрали опцию наличными в валюте:

    (долларах или евро в зависимости от страны путешествия) — курс будет заранее зафиксирован за 5 дней до начала тура и опубликован в организационном чате участников.

    Мы заранее проследим за выгодным курсом и сообщим точную информацию, чтобы вы могли подготовить необходимую сумму наличными.

    Просим заранее сообщить какой вид оплаты для Вас предпочтительнее.

Визы
Виза не нужна Загран паспорт, действительный не менее 6 месяцев после даты предполагаемого выезда из королевства
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а так же экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Эксперт
читать дальше

по Карелии и Кольскому полуострову, Норвегии, Турции и Узбекистану. Горжусь тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание - сделать так, чтоб наше приключение, стало запоминающемся событием Вашей жизни, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет!

Тур входит в следующие категории Касабланки

