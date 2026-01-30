Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

В Марокко европейцу для того, чтобы его уважали, необходимо как минимум научиться есть квашеные лимоны и общаться с джиннами, а также обзавестись гаремом.

Тахир Шах Год в Касабланке

Нас ждут 11 дней на другом континенте, 10 удивительных городов Африки, ночь посреди песчаных дюн пустыни Сахара и более 2000 км дорог совершенно новой страны. Настоящее путешествие в арабскую сказку, пропитанное духом авантюризма, марокканскими закатами у океана, ароматом мандаринов и пряностей. Только представьте: лавочки с цветастыми коврами и сувенирами, мятный чай на серебряном подносе, тележки с фруктами и уличные торговцы, женщины в традиционной одежде, мозаика и резные арки, яркие краски повсюду, уличные музыканты и дудочки заклинателей змей.

Это активный тур, будем много ходить, смотреть, слушать,пробовать на вкус и получать новые, незабываемые впечатления. Каждый день будет особенным и неповторимым.