Снежные горы, Сахара, океан и старинные улочки — собрали в одном туре всё самое интересное.Мы побываем в колоритных городках: увидим Эс-Сувейру, расположенную на берегу океана, погуляем по Марракешу и заглянем

в сад Мажореля. Посетим ткаческие и кожевенные производства в Фесе и сделаем яркие фотографии в голубом городе Шефшауэне. А ещё мы взойдём на высшую точку Атласских гор — вершину Тубкаль, полюбуемся закатом в пустыне и заедем киностудию «Атлас» — «марокканский Голливуд».

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Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Снаряжение:

- Лёгкий и компактный спальный мешок (комфорт +15) либо вкладыш в спальный мешок (понадобится только на одну ночь в приюте; одеяла там выдают, поэтому вкладыша в спальник / обычной простыни будет вполне достаточно)

- Палки треккинговые (можно взять в прокате в Имлиле)

- Рюкзак 30-40 л

- Налобный фонарик с новым комплектом батареек (важно!)

- Ёмкость для воды/термос (0,5-1 л.)

Одежда и обувь для восхождения:

- Ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва)

- Куртка ветрозащитная

- Штаны ветрозащитные

- Куртка пуховая

- Шапка

- Бандана или баф

- Перчатки тёплые

- Комплект термобелья

- Футболка либо рубашка с длинным рукавом

- Кофта утеплённая (флисовая)

- Штаны ходовые лёгкие + ходовая кофта (быстросохнущие, из синтетики)

- Носки треккинговые (2-3 пары)

- Насадки на обувь от гололёда (на случай снега на вершине Тубкаль)

Одежда и обувь для городов:

- Кроссовки или другая удобная городская обувь без каблука

- Купальные принадлежности

- Головной убор

- Шорты, футболки, юбки, платья — по личному усмотрению каждого

Примечание для женщин: не носить облегающую одежду, иметь закрытые локти, грудь, идеально — длинная юбка, платья по лодыжки или широкие брюки.

Что взять ещё:

- Личная аптечка. Важно учесть специфические и хронические заболевания, если они есть. Помимо индивидуальной аптечки у гида есть общественная

- Средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, туалетная бумага)

- Очки солнцезащитные, непропускающие ультрафиолет

- Крем от загара

- Помада гигиеническая

Документы:

- Загранпаспорт

- Деньги на кафе и дополнительные расходы (сувениры, аренда палок для восхождения на Тубкаль)