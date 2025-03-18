Мы побываем в колоритных городках: увидим Эс-Сувейру, расположенную на берегу океана, погуляем по Марракешу и заглянем
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
Снаряжение:
- Лёгкий и компактный спальный мешок (комфорт +15) либо вкладыш в спальный мешок (понадобится только на одну ночь в приюте; одеяла там выдают, поэтому вкладыша в спальник / обычной простыни будет вполне достаточно)
- Палки треккинговые (можно взять в прокате в Имлиле)
- Рюкзак 30-40 л
- Налобный фонарик с новым комплектом батареек (важно!)
- Ёмкость для воды/термос (0,5-1 л.)
Одежда и обувь для восхождения:
- Ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва)
- Куртка ветрозащитная
- Штаны ветрозащитные
- Куртка пуховая
- Шапка
- Бандана или баф
- Перчатки тёплые
- Комплект термобелья
- Футболка либо рубашка с длинным рукавом
- Кофта утеплённая (флисовая)
- Штаны ходовые лёгкие + ходовая кофта (быстросохнущие, из синтетики)
- Носки треккинговые (2-3 пары)
- Насадки на обувь от гололёда (на случай снега на вершине Тубкаль)
Одежда и обувь для городов:
- Кроссовки или другая удобная городская обувь без каблука
- Купальные принадлежности
- Головной убор
- Шорты, футболки, юбки, платья — по личному усмотрению каждого
Примечание для женщин: не носить облегающую одежду, иметь закрытые локти, грудь, идеально — длинная юбка, платья по лодыжки или широкие брюки.
Что взять ещё:
- Личная аптечка. Важно учесть специфические и хронические заболевания, если они есть. Помимо индивидуальной аптечки у гида есть общественная
- Средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, туалетная бумага)
- Очки солнцезащитные, непропускающие ультрафиолет
- Крем от загара
- Помада гигиеническая
Документы:
- Загранпаспорт
- Деньги на кафе и дополнительные расходы (сувениры, аренда палок для восхождения на Тубкаль)
Проживание. Будем жить в гостевых домах (риадах) по маршруту. 1 ночь проведём в горном приюте: там выдают одеяла, но из гигиенических соображений мы рекомендуем иметь с собой спальник или обычную простыню. Ещё 2 ночи проведём в бунгало на экоферме и в берберских шатрах. Точное название отелей будет известно непосредственно перед туром.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды в 4 и 5 дни, ужины в 4 и 7 дни. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Уровень сложности. Для восхождения на гору Тубкаль требуется хорошая физическая подготовка. Набор высоты в первый день — 1500 метров, во второй — 1000 метров. Восхождение займёт около 6-7 часов (путь туда и обратно). Остальная программа является экскурсионной, основная сложность — продолжительные переезды (до 8 часов).
Есть возможность не отправляться на восхождение и остаться внизу до обеда, но стоимость тура от этого не меняется.
Виза. Граждане России могут находиться в Марокко без визы не более 90 дней.
Программа тура по дням
Прибытие и переезд в Эс-Сувейру
В 12:00 встретим вас в аэропорту Касабланки и отправимся в городок Эс-Сувейра на побережье Атлантического океана. После заселения мы посетим живописный порт, а вечером проводим закат с видом на Атлантику.
Прогулка по медине и прибытие в Марракеш
Позавтракаем и пойдём гулять по медине — старому городу. Будем плутать по атмосферным улочкам и наблюдать за жизнью местных. Дальше поедем в Марракеш. Расстояние — 175 км. Заселимся в отель, а после пойдём на площадь Джамаа-эль-Фна. Вечером здесь начинается настоящее шоу, даже глаза разбегаются! Вот акробаты показывают невероятные трюки, вот местные женщины рисуют хной на руке, а вот и заклинатель змей играет на дудочке! И всё это под мелодии уличных музыкантов.
Сад Мажорель и переезд в Имлиль
Утром вас ждёт прогулка по медине. Мы увидим мечеть и медресе Али Бен Юсуфа, а также мечеть Кутубия. Затем отправимся в сад художника Жака Мажореля, который собрал образцы экзотических растений со всего света. Следующим владельцем парка стал модельер Ив Сен-Лоран, который и открыл его для посетителей. Вы пройдётесь мимо пальм, туй, юкки, банановых деревьев, лилий и кипарисов, полюбуетесь яркими садовыми постройками цвета «синий мажорель».
Вечером переедем в Имлиль, расположенный у Атласских гор.
Горный приют
Позавтракаем и начнём поход к Французскому приюту на высоту 3200 метров. Сегодня нам предстоит набрать 1500 метров. Треккинг займёт около 4 часов. По прибытии разместимся в горном приюте, пообедаем и хорошенько отдохнём перед завтрашним покорением вершины.
Покорение вершины Тубкаль
Проснёмся в 3:00, позавтракаем и начнём восхождение на высшую точку Атласских гор — вершину Тубкаль. Её высота 4157 метров. Маршрут несложный. Путь туда и обратно займёт около 6-7 часов, наберём 1000 метров высоты.
Виды с вершины невероятные. Можно разглядеть даже пустыню Сахару! Спустимся в приют, пообедаем и вернёмся в Имиль. Обратная дорога займёт около 4 часов. В городке заселимся в гостевой дом, где уже ночевали до этого.
Есть возможность не отправляться на восхождение и остаться внизу до обеда, но стоимость тура от этого не меняется.
Киностудия «Атлас» и ночёвка в бунгало
Ещё вчера мы видели Сахару с вершины, а сегодня уже мчим к крупнейшей пустыне в мире, оставляя позади Атлантику. Расстояние 135 км. По пути заедем в «марокканский Голливуд» — на киностудию «Атлас», где снимали фильмы «Гладиатор», «Принц Персии», «Мумию» и «Игру престолов».
На ночь остановимся в бунгало на экоферме.
Пустыня Сахара
После завтрака наконец доберёмся до деревни Мерзуга, откуда перейдём (около 5 км) до берберских шатров. В одном из них мы будем жить! Вечером насладимся закатом и полюбуемся, как закатное солнце скроется за песчаными дюнами, окрасив Сахару в красный.
Переезд в Фес
Желающие смогут встретить рассвет в пустыне. После завтрака мы поедем в средневековый Фес. Расстояние — 450 км. По прибытии заселимся в гостевой дом.
Мастерские Феса
Фес славится своими мастерами. Здесь издревле жили и работали гончары, кожевники и другие ремесленники. Мы посетим ткаческое и кожевенные производства и понаблюдаем за работой. А ещё увидим, как изготавливают аргановое масло.
Продолжаем путешествие по Марокко. На очереди — голубой город Шефшауэн. Расстояние — 210 км.
Прогулка по голубому городу
С утра отправимся исследовать необычный город, где можно увидеть, кажется, все оттенки синего. Есть несколько версий, почему дома здесь решили красить в яркий голубой цвет. По одной из них, первыми это начали делать андалузские евреи. Они считали, что синий напоминает о боге, так как ближе всего к цвету неба.
Фотографии здесь получаются невероятными. Мы тоже сделаем кадры на фоне лазурных домов, выкрашенных во все оттенки голубого и бирюзового.
Отъезд
Позавтракаем и поедем обратно в Касабланку. Расстояние — 340 км. Рекомендуем брать билеты с вылетом поздно вечером, чтобы успеть погулять по городу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги инструктора и местного гида во время восхождения
- Групповая аптечка
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Билеты до Касабланки и обратно
- Питание вне программы
- Страховка от несчастного случая
- Снаряжение для восхождения (необходимо взять с собой)
- Стоимость первых 6 мест - €1080